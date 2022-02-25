智慧製造從這裡開始！AWS雲端培訓日AWSome Day台中場免費報名中

AWS 針對「智慧製造」主題，與經濟部工業局合作，即將在 2022 年 3 月 9 日於台中金典酒店舉行線下培訓日。即刻起免費報名參加，適合台中地區想了解數位轉型的製造業夥伴加入，凡報名皆有機會享有優惠獎勵。

立即報名 AWSome Day 台中智慧製造場次，了解企業數位轉型訣竅！

前進中台灣，AWSome Day 聯手經濟部工業局打造智慧製造培訓日

AWS 長期舉行 AWSome Day 入門活動，提供各界了解雲端服務與技術的管道，這次AWS 將與經濟部工業局合作這場針對於中台灣市場所特別設計的智慧製造場次，除了深入淺出地分享介紹雲端趨勢以及 AWS 技術服務之外。也將透過中台灣客戶以及在地的使用案例分享，讓中台灣企業資訊主管能透過參與，了解如何透雲端服務技術來協助自身企業數位轉型、提升營運效率及增強企業的敏捷性，同時培養台灣雲端服務產業跨域人才。

AWS 專業講師在地案例分享，輕鬆找到智慧製造起始點

在本次 AWSome Day 台中智慧製造場次當中，會由 AWS 專業講師深入淺出地分享實際的經驗與轉型方法，內容涵蓋：基本雲端概念技術介紹，以及雲端焦點服務，覆蓋物聯網、機器學習等創新項目，並特別針對在地智慧製造合作案例進行第一手分享。

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只要是從事製造相關產業，無論是企業主或是擔任企業主管、IT 人員，都能在 AWSome Day 台中智慧製造廠次當中有所學習與收穫，找到企業智慧製造轉型的立足點。

參加即獲超商咖啡券，完成培訓再獲 AWS 原廠證書、抽 Apple 智慧音箱

AWSome Day 台中智慧製造場次除了為中台灣帶來雲端新知，也推出豐富獎勵，廣邀有志之士加入雲端時代的行列。獎勵如下：

轉型好夥伴：報名並出席當天活動，即可獲得 7-11 咖啡提貨劵，並有機會現場抽中 Apple HomePod Mini智慧音箱。

早鳥晨行人：活動當天前 50 位報到的貴賓，還送限量的 AWS 訂製充電鑰匙圈。



只要全程參加本次 AWSome Day 培訓 ，基本上便能具備適當的雲端能力，瞭解如何透過雲端服務，提升企業營運效率以及獲利。不只技能帶得走，全程參與者亦可獲得 AWSome Day 培訓的出席證書，還可參加 Apple HomePod mini 智慧音箱抽獎活動。

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