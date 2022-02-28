在台灣開釀酒廠有多難？「三個巨人」在台中從零開始實現夢想

文：Courtney Donovan Smith

譯：王國仲

在國外一次偶然的靈光乍現，與生產合法且優質產品的決心，再加上一位朋友的聰明才智，才能造就出台中最具特色的外資企業。

對許多人來說，經營一間啤酒廠或酒吧是夢寐以求的工作。在台灣，製造、銷售啤酒並非易事，但三位積極進取的外國人在台中實現了這個夢想。這項歷時數年的計畫，也意外地為一家機器人企業打下基礎。

2013年一趟加拿大沿岸與阿拉斯加的家族遊輪之旅，讓來自南非的Casper Willemse和他的兄弟Adriaan萌生成立釀酒廠的念頭。那趟旅程中，他們造訪各地的精釀啤酒廠，這對兩兄弟來說是全新體驗。

Casper表示；「如果你這輩子只喝過普通啤酒，那個經驗會給你一個啟發，你發現你不必屈就於普通的啤酒。」某晚，Casper和一位年過七旬的荷蘭老人喝酒時，他告訴對方：「我決定回台灣開一間釀酒廠。」他的兄弟馬上加入團隊，回台灣後更新增第三員大將——來自愛爾蘭的Kevin Brennan，巨人啤酒釀造（3 Giants Brewing Co.）於是誕生。

Casper解釋，酒廠名稱來自於三位創辦人的高大身材。在擔任英文老師時，他們利用空閒時間累積積蓄並添購啤酒廠所需設備。在成立的前兩年，他們專注於小規模的試驗、學習釀酒業的行規。終於，他們站穩腳步準備好朝夢想出發。

事實證明，說遠比做要容易。他們發現，食品飲料產業監管嚴格，光是要找到符合規範、可以設立酒廠的地段就困難重重。Casper指出，這也是台中市中心沒有釀酒廠的原因——法規不允許。出自相同理由，台北的釀酒商也沒辦法設立西式釀酒廠。

建廠過程充滿挫折。儘管不少房東願意出租土地，但礙於法規，它們只能用於農業或其他用途。最後，他們下載了政府土地劃分的應用程式，開車在台中郊區四處尋覓合適廠址。一年後，終於在豐原區找到現在的地點（併入台中市之前，這裡大約位在豐原市郊）。

挫折和開銷不僅於此，為了獲得生產啤酒所需證照，他們得從海外進口必要設備，並聘請政府顧問提供相關建議（小至不同扇門都有其僅限用途）。經過半年的籌畫，政府單位開始進行徹底的審查。Casper表示審查時間「久到不行」：「這應該是我們這行沒什麼競爭對手的主要原因。」最終，執照順利核發。每年都需進行複檢，目前為止後續審查皆進展順利。

一開始，整個廠區都只規劃為釀造工廠，但他們後來意識到，需要有個區域讓顧客品嘗啤酒。Casper指出，這對確保客群與實現多角化經營極有幫助。漸漸地，這個區域演變成一間餐酒館，可以舉辦現場演奏會和其他活動。現在這個餐酒館有著木質深色調、原木桌椅和大景觀窗，顧客可以看到啤酒的製造過程，十分迷人。

巨人啤酒的菜單包括豐盛的肉類和炸物拼盤、玉米餅和披薩，都是適合搭配啤酒的餐點，而且餐點售價常常讓台北人十分羨慕。他們目前提供10種不同啤酒，酒精含量從4.6%（Lager與Lager Radler）到6.1%（Chops IPA）。以口感來說，啤酒苦度等級從最低5的IBU到高達70的Red X IPA都有。這些啤酒在全台各地的餐廳和酒吧皆有販售，包括瓶裝和桶裝。除此，巨人啤酒也販售不含酒精的康普茶。

Photo Credit: Shaun Armstrong

曠日廢時的設廠流程倒是帶來一個好處：幾個外國人在豐原成立釀酒廠的消息傳開，讓當地人好奇不已，這為他們帶來不少顧客和粉絲。他們也積極參與各地音樂節打響品牌名號，不僅在社群網站上宣傳，還登上電視節目和新聞報紙。隨品牌知名度越來越高，各方洽詢也越來越多。

然而，當疫情席捲而來，「一切都停擺了，我們得從頭開始。」Casper表示。

工廠生產線原本十分陽春，每支酒瓶都是人工封蓋，非常麻煩。Casper回憶當時生產規模面臨擴大，但相關設備不僅極為昂貴，又必須從美國進口。後來能順利解決這個問題，一方面歸功於運氣，另一方面要感謝來自英國的夥伴Shaun Armstrong的努力與才能。

Shaun是個音樂人，是Ever So Friendlies和Shapemaster樂團的一員，他當時在線上遠距修習提賽德大學（Teesside University）的機械工程課程（當時課程主題正好和氣動力學相關）。某天，在他們教書的學校食堂裡，Shaun注意到Adriaan正在上網查詢氣動裝瓶機的資料。當時Shaun恰巧在決定期末計畫的主題，他向Adriaan開玩笑地表示他可以建造釀酒廠的氣動機台。一開始他們只是說著玩，但是他們越討論越覺得這是個可行的計畫。

Photo Credit: Shaun Armstrong

原本預計需要三到四個月，最終這項計畫耗時約一年才完成。完成設計後，Shaun建立3D模型、聘請金屬加工師傅、購入所需的氣動設備。產線以氣動方式控制，每個步驟之間以氣動模組彼此串聯控制。只要按下一個按鈕，機台便會自動啟動瓶身清洗、消毒、灌裝、封蓋的一系列動作。

Shaun給自己一個更巨大的挑戰；他要讓整個模組機械化，不使用電路、晶片或程式控制器。

這麼做有幾項好處。首先，因為周圍滿是啤酒，電子系統可能會產生安全問題。此外，使用電子系統出錯的可能性更高，還需要請專業人員定期調整與維護。Shaun這項期末計畫獲得高分，而巨人啤酒則僅花不到一萬美元，就獲得市價約三到六萬美元的生產設備。