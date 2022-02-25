【關鍵專訪】《時代革命》導演周冠威：「無力感」充斥整個運動之中，我希望這部片能給香港一份安慰、一份擁抱

「仍然留在香港的，包括我，以及很多流亡海外，或者在監獄中的朋友，縱使你們未有機會看到《時代革命》，但我還是很希望，我祈求天父，希望單單是電影的存在，都能給他們一份安慰，一份擁抱。」——《時代革命》導演周冠威

出生成長於香港，導演周冠威現年42歲，畢業於香港演藝學院。曾參與商業電影如《霍元甲》等幕後紀錄片。2015年，他與四位香港導演拍攝的多段式電影《十年》，奪下香港電影金像獎最佳影片。2019年，首部作《幻愛》成為2020年香港十大票房賣座電影，並獲得金馬獎最佳改編劇本。

Photo Credit: 時代革命提供 導演周冠威

《時代革命》是他的最新作品，開始拍攝於《幻愛》後製期間，以2019年「反送中運動」為背景，期間紀錄了佔領立法會、721元朗襲擊、831太子襲擊、香港中大被包圍、理大圍城，一路記錄到2020年「香港國安法」通過。

與片在香港甫爆發疫情時期開始剪接與後製，全程秘密進行進行，2021年7月於坎城影展在閉幕前一天，突襲式的公佈加入影展「特別放映」單元，進行世界首映。

影片中出現不少受訪者隱藏身分、臉部經過蒙面或模糊處理，除導演周冠威外，劇組人員都使用匿名，片尾字幕打上由「香港人」製作。坎城影展後，更於東京Filmex、荷蘭阿姆斯特丹影展、台灣金馬影展放映，最終獲得金馬獎最佳紀錄片。

筆者試圖從紀錄片的敘事策略、紀錄倫理等角度切入，請周冠威談談他的電影美學以及對創作的想望，以下為訪談內容。

Q：想從電影的角度切入談談《時代革命》。我發現在本作拆分為九大章節，而這些章節照著不同的日期與事件進行，這樣的剪接邏輯在鋪陳上令我感到好奇，想先詢問導演在章節的取名上，當時有何考量呢？尤其好奇「終局的序幕」（The beginning of the end）、「序幕的終結」（The end of the beginning）這兩個篇章。

周冠威：一開始剪接的時候，還沒有決定要用「單元」（編按：「單元」是香港的「章節」）安排整個架構，但一路下來發現整體有點複雜，但梳理之後發現使用「單元」來分段做結構時，能夠讓觀眾有喘口氣的空間，讓觀眾有寬容度可以迎接下一個單元。

「下一個單元」無論內容、手法、方式，可能都與「上一個」有點不一樣；這也是我敘事的策略之一，也是想要告訴觀眾，其實每一個單元不一定是在講很重要的事件，有可能只是一個情緒的轉變，因為在整場運動中，我想強調的是某些情緒是很重要的。

比如其中一個單元的名稱是「無力感」，可以說「無力感」充斥整個運動之中，但是我作為參與者，在現場時我決定在這個單元放入「無力感」，將之發洩出來，所以這是我設定每個單元擁有不同名稱的安排。

Q：「無力感」這個章節算是電影調性的轉折點，前面觀眾都還能看到何桂藍、戴耀廷的解釋或註解，穿插著年輕人的話語，但在「無力感」之後，明顯開始深入運動者的一種心態，無論是描述「自毀」、「自殺」的情緒，社群中的「絕望感」，還有到其心路轉變，轉而決定上街，年輕人形容運動像是「遊戲」，但又不只是遊戲，而是有「分工」、「專業」的遊戲。是否，若沒有經歷「無力感」的心路歷程，無法得出最後「和理非」、「勇武派」一起成為「和勇不分」的過程。導演在拍攝過程中，是否也有針對電影章節的安排，調整調性，深入年輕人的內心？然後，也請導演多談談香港參與運動的年輕人的心理狀態。

周冠威：《時代革命》這部片本身就很複雜，內容上都有所限制，但我有一個設計，從三個維度去看其中的內容：第一個維度是看大事件，所以觀眾可以看到學者的訪問；第二個維度是小人物，每個人物的特別參與；第三個維度則是我作為參與者，在運動的經驗參與過程，而後梳理所看到的情緒，這也是敘事的過程。

所以，以你所見的觀察，「無力感」在影片中段其實不是轉變的關鍵，只是剛好因為這就是救護員的故事，而救護員的故事其實剛好呼應的是「831運動」事件發生後的情緒，這只是看起來在中間，但時間上恰好配對而已。然而，三個維度應該扣連，只是在不同時間穿插，所以，並非中段的「無力感」就是作為一個關鍵轉變。

然後，我想補充第四個維度，我的設計是從簡單到深入。所謂的簡單就是先交代整個背景、時間，後來的深入就會透過不同人物的內心世界，還有情緒深度，長出不同的故事。

再來，從簡單到深入，也會看到運動的某些事件，在整部片的篇幅較長，比如說「中文大學守衛戰」佔的比例就比較多，而後來的「理大圍城」也會更多，這就是安排從簡單到深入的好處。

Q：那我應該可以預設，比較深入的人物應該是和導演本身有關的幾條線？

周冠威：是。

Q：我們可以從其他訪談得知，《時代革命》中的某些片段是其他紀錄片導演放棄拍攝，而後轉給你使用的素材。然後，你也有以「戲劇重現」的方式，補足某些被捕受訪者的片段。所以，作為觀眾，我們會不知道那些受訪者是你做了模糊處理，那些人物則是戲劇重演，觀看時會不知道哪些人的真與假。而在紀錄片製作倫理上，這有些顛覆，倘若不說顛覆，至少不是那麼符合我們傳統對「真實」的理解。你剛剛談到本片的架構希望從簡單到深入，這樣的受訪者訪談的「處理方式」，會不會讓你沒辦法更深入他們？簡單而言，透過臉部模糊、蒙面或戲劇重現的處理，有沒有辦法足夠深入受訪者？

周冠威：必須澄清一個部分，剛才講到「戲劇」的部分，是有誤會的，就是《時代革命》之中沒有「假」的部份。只有剛開始一個手足，因為我有留下來他的聲音，但是喪失影像，不過後來製作紀錄片時，我和這名手足已經失聯，因此只能找一個演員把面具戴起來，扮演這名手足。但是，我在電影之中，白紙黑字的寫明，表示這個聲音是來自失聯的手足，但外貌不是。

至於蒙面是否會讓受訪者更深入，蒙面確實比較可以暢所欲言。

Photo Credit: 時代革命提供

Q：其他訪談中你提到，之後會想繼續拍攝劇情電影，是一部愛情喜劇。那經歷疫情的香港，現在有「限聚令」（《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》），香港幾乎宛若另外一個世界。有沒有想過，無論是用紀錄、劇情，或任何其他方式，記錄下疫情後的香港？又或者，有沒有考慮出國拍片？

周冠威：「疫情之後的香港發生了更多更多事。」現在的香港非常荒謬。但拍攝《時代革命》是創作者生命的緣分，其實作為一個藝術的追求者，更會逆向思考，就是香港這樣「荒謬扭曲」，因此我「更要留下來見證」。

我曾經有跟家人討論，身處香港的風險，是否因為危險，所以全家要先撤離香港，但後來決定留下。請大家理解，這是源自信仰的基督教信條，要「跟苦難者與受傷者同行」。

後記

自從筆者從坎城影展第一次看到《時代革命》，本片歷經波折總算要2月25日這週五於台灣正式上映，除美國限定放映，成為奧斯卡紀錄長片備選之外，目前全球僅台灣能透過院線商映形式在大銀幕與觀眾見面。可說實現了周冠威導演在金馬獎得獎感言中，讓流亡海外的觀眾有機會親睹《時代革命》的願望。

隨著香港政局的變化，比者期待更多香港紀錄片，能夠紀錄大時代之下民主運動與社會運動人士的故事，像是陳梓桓《憂鬱之島》於2022年荷蘭鹿特丹影展世界首映後，更入選台灣紀錄片雙年展「亞洲視野競賽」單元，這也將接力《時代革命》，繼續在台灣訴說民主的故事。

Photo Credit: 時代革命提供

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航