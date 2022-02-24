臉書打擊假新聞「標籤」失效，數據分析：超過五成「氣候變遷否定論」貼文未被標示

臉書母公司Meta推出新功能，將含有氣候變遷相關資訊的貼文中，放入標示（label），引導用戶至臉書「氣候科學中心 （Climate science information Center）」，企圖以該中心提供的正確資訊，打擊氣候變遷假新聞。然而，「打擊數位仇恨中心（Center of Countering Digital Hate）」的最新分析指出，超過一半關於氣候變遷否定論的貼文並未被置入標籤。

「The Toxic Ten」：擁有1.86億追蹤者的十個氣候變遷否定論網站

「打擊數位仇恨中心」在去年11月的報告中提到，被稱之為「The Toxic Ten」的10個網站內容製作者，以Google廣告收入作為部分資金來源，在臉書上發表了大約69%的氣候變遷否定論文章。

目前貼文被標示為不實資訊的內容包含：指控全球暖化是一場「騙局」、聲稱氣候變遷危險被誇大，並且誤導美國民眾、Covid-19和氣候變化正在被用來剝奪人民的自由等等。

「The Toxic Ten」透過自己的網站，發表毫無根據、不科學的氣候變遷資訊，並藉由社群媒體，尤其是臉書，來擴大它們的影響力。目前在主流社群媒體上，「The Toxic Ten」已累計了1.86億的追蹤者。

標籤功能未起作用，高達五成文章無標示

根據《路透社》報導，「打擊數位仇恨中心」於去年5月至今年1月期間，開始針對Meta新推出的標籤功能進行分析。該中心發現在184篇由氣候否定論主要支持者產出的貼文中，總共有50.5%的貼文根本沒有標籤在內。

剩下的49.5%貼文，雖然成功被標籤連結至臉書氣候科學中心，但其中只有一篇被事實查核為含有不實資訊。

打擊數位仇恨中心的執行長Imran Ahmed向《E&E NEWS》表示「Meta在減少氣候變遷假新聞的傳播方面，連最基本的都沒能做到，因此加劇了氣候變遷的危機。」

為此，Meta發言人Kevin McAlister向《路透社》表示，在這份研究報告的進行期間，公司還未完全實行標籤計畫，因此會影響報告中的結果。

臉書作為假新聞傳播溫床，必須做出改變

臉書在過去一年當中不斷被批評為氣候變遷假新聞散布的溫床。美國民主黨參議員伊莉莎白．華倫也過去警告該公司若不做出改變，並阻止氣候變遷不實資訊，國家將會採取行動制裁。

華倫與其他參議員曾在去年的聲明中說道「地球的未來危在旦夕，任何過於大型、太過強大、極度不透明的公司，都不能因此不被究責。臉書也不例外。」

Meta的標籤計畫做為回應，旨在透過氣候科學中心，提供支援多種語言的可信資訊，藉以打擊氣候變遷假新聞。同時也與事實查核機構合作，針對不同內容的真實度給予標示，企圖減少不實資訊的散布。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航