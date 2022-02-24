2022/02/24,
科技

臉書打擊假新聞「標籤」失效，數據分析：超過五成「氣候變遷否定論」貼文未被標示

臉書打擊假新聞「標籤」失效，數據分析：超過五成「氣候變遷否定論」貼文未被標示
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

臉書將含有氣候變遷相關資訊的貼文中，放入標示（label），引導用戶至臉書「氣候科學中心 」，企圖以該中心提供的正確資訊，打擊氣候變遷假新聞。最新分析指出，超過一半關於氣候變遷否定論的貼文並未被置入標籤。

臉書母公司Meta推出新功能，將含有氣候變遷相關資訊的貼文中，放入標示（label），引導用戶至臉書「氣候科學中心 （Climate science information Center）」，企圖以該中心提供的正確資訊，打擊氣候變遷假新聞。然而，「打擊數位仇恨中心（Center of Countering Digital Hate）」的最新分析指出，超過一半關於氣候變遷否定論的貼文並未被置入標籤。

「The Toxic Ten」：擁有1.86億追蹤者的十個氣候變遷否定論網站

「打擊數位仇恨中心」在去年11月的報告中提到，被稱之為「The Toxic Ten」的10個網站內容製作者，以Google廣告收入作為部分資金來源，在臉書上發表了大約69%的氣候變遷否定論文章。

目前貼文被標示為不實資訊的內容包含：指控全球暖化是一場「騙局」、聲稱氣候變遷危險被誇大，並且誤導美國民眾、Covid-19和氣候變化正在被用來剝奪人民的自由等等。

「The Toxic Ten」透過自己的網站，發表毫無根據、不科學的氣候變遷資訊，並藉由社群媒體，尤其是臉書，來擴大它們的影響力。目前在主流社群媒體上，「The Toxic Ten」已累計了1.86億的追蹤者。

標籤功能未起作用，高達五成文章無標示

根據《路透社》報導，「打擊數位仇恨中心」於去年5月至今年1月期間，開始針對Meta新推出的標籤功能進行分析。該中心發現在184篇由氣候否定論主要支持者產出的貼文中，總共有50.5%的貼文根本沒有標籤在內。

剩下的49.5%貼文，雖然成功被標籤連結至臉書氣候科學中心，但其中只有一篇被事實查核為含有不實資訊。

打擊數位仇恨中心的執行長Imran Ahmed向《E&E NEWS》表示「Meta在減少氣候變遷假新聞的傳播方面，連最基本的都沒能做到，因此加劇了氣候變遷的危機。」

為此，Meta發言人Kevin McAlister向《路透社》表示，在這份研究報告的進行期間，公司還未完全實行標籤計畫，因此會影響報告中的結果。

臉書作為假新聞傳播溫床，必須做出改變

臉書在過去一年當中不斷被批評為氣候變遷假新聞散布的溫床。美國民主黨參議員伊莉莎白．華倫也過去警告該公司若不做出改變，並阻止氣候變遷不實資訊，國家將會採取行動制裁。

華倫與其他參議員曾在去年的聲明中說道「地球的未來危在旦夕，任何過於大型、太過強大、極度不透明的公司，都不能因此不被究責。臉書也不例外。」

Meta的標籤計畫做為回應，旨在透過氣候科學中心，提供支援多種語言的可信資訊，藉以打擊氣候變遷假新聞。同時也與事實查核機構合作，針對不同內容的真實度給予標示，企圖減少不實資訊的散布。

延伸閱讀

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。