白宮貓史：林肯愛貓成癡，流浪貓「收編」柯林頓，拜登是第11位與貓共享白宮的總統

文：Yi-ching Kuai

18世紀英國詩人克里斯托弗・斯馬特（Christopher Smart）被關在精神病院時，為院內的貓寫下了文學史中最有名的貓咪讚歌《歡愉在羔羊》（Jubilate Agno）：「沒有他，家是不完整的，像缺乏心意的祝福。」

貓是長期隔離時期的好伴侶，美國近3200萬個家庭在疫情時代發現「家有一貓如有一寶」。

吉兒・拜登（Jill Biden）在2020年9月告訴記者，如果丈夫贏得總統選舉，她「很想養一隻貓」，美國大眾銘記在心；此一發言，讓白宮發言人成為了愛貓人士一年多密切關注的對象。

2020年大選的前一天晚上，在當時民主黨聯邦眾議員候選人泰勒斯（Richard Telesz）於賓州農場的造勢大會上，一隻灰白相間的短毛虎斑貓跳上舞台，泰勒斯說：「在（吉兒・拜登）面前昂首闊步，（吉兒・拜登）正在說話，她停下來，發現了那隻貓，但那隻貓繼續走下來，跳起來坐在前排的椅子上，就在她面前。」

短毛虎斑貓名叫薇若・拜登（Willow Biden），今（2022）年2月初搬入白宮，使拜登成為美國史上第11位與貓共享白宮的總統。

薇若在2021年2月離開泰勒斯農場，但正如吉兒・拜登告訴《紐約時報》的那樣，在拜登一家解決德國牧羊犬「少校」咬人問題的期間，薇若和另一個寄養家庭住在一起。

林肯愛貓成癡

雖然亞伯拉罕・林肯（Abraham Lincoln）是第一位將貓作為寵物飼養的總統——國務卿威廉・西華德（William Seward）送給他兩隻小貓，他命名為塔比（Tabby）和迪克西（Dixie），但總統寵物博物館的常駐歷史學家安德魯・哈格（Andrew Hager）認為，真正第一批在白宮穿梭的貓可能沒有名字、亦未被記載。

哈格說：「之前可能有貓，因為這就是19世紀中葉的人們，在食物儲存區處理囓齒動物問題的方式。」他還撰寫了白宮犬科動物史《全美犬類》（All-American Dogs）一書。

不過，林肯愛貓是出了名的，這點無庸置疑。哈格最喜歡的一個故事，雖然可能是後人杜撰的，內容是這麼說的：「據說他當時拿盤子餵貓，瑪麗・林肯（Mary Todd Lincoln，林肯的夫人）說：『你知道，這樣很不像話，這是一間非常規矩的房子，是政府所在地，你不應該拿盤子餵貓。』林肯回答：『如果這配得上詹姆斯・布坎南（James Buchanan，美國第15任總統），那就配得上這隻貓。』回答超嗆啦。」

另一件記載更為可信的軼事中，旁人問及瑪麗・林肯丈夫是否有愛好的時候，瑪麗只回了一個字：「貓。」

曾任美國財政部助理部長的芒塞爾・菲爾德（Maunsell B. Field）更是寫道：「我看過他擼貓擼一小時。」

美國第一隻暹羅貓

1878年，時任美國駐曼谷領事館的大衛・西克爾斯（David B. Sickels）得知，美國第19任總統海斯（Rutherford B. Hayes）的妻子露西喜歡貓之後，給第一夫人送去了他自認是第一隻踏上美國國土的暹羅貓。

毛色如桃花心木般的「暹羅」於1879年抵達美國，集三千寵愛於一身，但正如《又愛又恨：家貓全史》（The Grate Cat）所述的那樣，那年9月，一種突然而神秘的疾病侵襲了暹羅。

海斯的私人醫生每三個小時就用雞、鴨、魚、奶油、牡蠣，或牛肉湯和牛奶餵食，仍然回天乏術。

暹羅去世後，總統的助手將她的遺體轉交給農業部保存，但悲劇再次發生，暹羅的遺體不見了。雖然眾人搜索了農業部和史密森學會的藏品，但至今仍未尋獲。

如今，海斯總統圖書館販售「暹羅」絨毛玩偶，紀念這隻紅顏薄命的貓。

缺席肖像畫的家族成員

在接下來的幾任總統中，多位總統都享受過貓的陪伴，包括第26任總統老羅斯福（Theodore Roosevelt）、第28任總統威爾遜（Woodrow Wilson）、第30任總統柯立芝（John Coolidge）、第35任總統甘迺迪（John F. Kennedy）。

但下一隻造成轟動的貓，是在海斯之後將近一個世紀，第38任總統福特（Gerald Ford）攜女兒蘇珊和愛貓小珊（Shan）一起搬到了白宮。眾所周知，小珊是一隻很喜歡躲在林肯臥室家具下的海豹色迷你暹羅貓。

原本小珊應該出現在1974年約翰・烏布利希（John Ulbricht）為第一夫人貝蒂・福特（Betty Ford）拍攝的官方肖像中，「但貓那天很緊張，沒有心情被人擺布，咬了南希・豪（Nancy Howe，第一夫人的秘書）一口，傷口深到不得不動手術。」

根據《華盛頓星報》報導，小珊也因此錯失被畫進肖像的機會：「國家美術館的大衛・斯科特（David Scott）說，無論如何，藝術家可能已經排除了把貓畫進官方肖像的可能性，因為貓意味著深居簡出，狗卻自古以來象徵著貴族身分。比如柯立芝夫人的官方肖像中的狗，就活躍了畫面的氣氛。」

杜魯門（Harry S. Truman）總統的女兒瑪格麗特・杜魯門（Margaret Truman）所撰的《總統之家》（The President's House）中寫到，柯立芝總統的妻子格蕾絲（Grace Coolidge）在畫肖像畫的期間會餵狗吃糖果，來激發狗狗愛慕的眼神。