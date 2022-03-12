誰說混幣圈一定要打打殺殺：善用各家方案，創造年利率8~10%的USDT儲蓄懶人包

文：Josh盧子健

誰說混幣圈一定要打打殺殺，不是爆富就是睡公園的生活太難熬了（其實也沒有必要）。看著傳統銀行宣傳著「限額1%定存優惠」這時候就會感謝自己認識加密貨幣（活期最差就已1.2％了!）

本次Josh幫大家整理出USDT儲蓄懶人包，讓你可以根據自己的閒置資產去做分配運用！現在就一起精打細算，規劃出超過10%年利率（APY）的超強儲蓄組合吧！

有新戶方案的不用客氣，一定要全嚕過一遍！文末所附的註冊折扣碼，也記得要使用喔！

活期收益：放入一萬等值（含）加密貨幣後，享8%年化收益，超過部位則向下調節為5%

美股、法定貨幣、加密貨幣都能存，分秒配息。前身為Blockfolio日前被FTX交易所花了1.5億美元收購，它原是一間資產管理APP兼錢包。

註: FTX Crypto Exchange和FTX Pro為二款APP，FTX為資產管理類可以做簡單的買幣跟存幣生息，FTXPro為專業加密貨幣交易軟體。

活期收益：7%，限額2000USDT以下

固定收益：30天6%/90天9%*至少100USDT

幣安交易所內建的儲蓄型產品「幣安寶」，內有分為活期與定存功能。

固定收益：使用債權形式達到固定收益，每期鎖定都其不同，投資貨幣USDT具9至12%利率

ACE台灣首家合法合規虛擬貨幣交易所，擁有雙保證機制，台幣資產委託凱基證券做信託，加密貨幣資產與Cybavo合作達到保險效果。

活期收益：USDT 1.2%，USDC 2.5%

固定收益：30天4.25%／90天6.5%／180天5.75%

新戶：8天30%（年利率），限額最高5000USDT

知名礦場比特大陸創辦人吳忌寒2019年2月所成立，總部位於新加坡，持有香港信託公司牌照且符合瑞士金融機構管理局FINMA監管要求。目前管理近十億美元的資產。

抵押400美元等值的CRO前提下

活期收益：6%固定收益：30天8%／90天10%

持有加密貨幣簽帳卡享有高利優惠

固定收益：Ruby以下90天10%／Jade以上90天12%

活期收益：Ruby以下6%／Jade以上8%

2016年成立於香港的老字號交易所，為了促進加密貨幣普及，發展範疇涵蓋公鏈、金融商品應用等等，知名的CRO簽帳卡就是由crypto.com所發行，而美國影星麥克戴蒙就是crypto.com代言人。

固定收益：8%-12%*根據持有NEXO幣比例

瑞士金融科技公司Credissimo推出的中心化加密貨幣借貸中心，受歐洲各國金融單位監管， NEXO財報都會接受美國四大會計事務所「勤業眾信」的審查。其NEXO平台幣，是美國SEC目前唯一認證的加密貨幣。

活期收益：放入USDT即享4.5%年化收益

固定收益：可1-365天隨心定製落在4.5%-9.7%

新戶：10天16%（年利率）+25美金等值的BTC獎勵

背後團隊為AmberGroup是Coinbase交易所的主要造市商之一，旗下管理資產規模超過50億美元，核心團隊來自摩根、高盛、彭博……等華爾街頂尖投行。而WhaleFin平台則是推出給一般散戶的理財工具。

固定收益：7天9%／30天9.5%／90天9.8%

新戶：30天33%（年利率），限額1000USDT內

成立於台灣的資產管理公司，協助客戶將數位資產投放在業界知名的DeFi／CeFi／Staking項目並獲取收益，其創辦人Wilson Huang是台灣的知名KOL。

固定收益：90天8%-12%，至少1000USDT

來自台灣的Bincentive幣盛德富成立於18年7月擁有美國MSB牌照，背後法人投資包括MAX法幣交易所，其總部位在台北101大樓。

活期收益6.35%（ 至少100USDT）

固定收益：30天10.35%／90天12.15%／180天13.35%（至少100USDT）

其他「限時」特定的短期高年利率的檔期

7天20%，限額0.01-1000USDT

14天16%，限額100-5000USDT

AAX交易所於2019年成立於香港，採用倫敦證券交易所（LSEG）的搓合技術，官方數據顯示在全球擁有超過二百萬用戶。旗下產品「理財寶」所提供儲蓄服務。

活期收益：3%，限額5萬USDT

2018年成立於新加玻，交易量為前十大交易所，主打衍伸性商品，和幣安都擁有Launchpad（代幣發行平台）吸引用戶參與新幣認購的活動。

加密貨幣儲蓄小提醒

除了上述文內提及的產品，市面上理財產品一定不只這些，許多借貸平台像是BlockFi、CelsiusNetwork甚至二線、三線交易所也都有推出這類「穩定幣儲蓄」的理財服務。然而這類型的儲蓄平台對投資人來說，最大的風險就是平台跑路！正是那種典型「你要他的利，他要你的本」！

既然我們把賺來的辛苦錢放在別人平台，這時候花時間身家調查這平台就非常重要，產品背後的支持者、投資人、過往績效、用戶數、營運時間、社群口碑都是關鍵的因素！大家務必睜大眼睛做好功課再進行投資，做好風險管理穩穩的才最放心。

本文經原作者授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航