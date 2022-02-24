俄烏戰事延燒，相關部會正研擬半導體、工具機等產業跟進歐美制裁措施

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今（24）日正式向烏克蘭宣戰，並宣布將對烏克蘭東部地區採取特殊軍事行動。美國與其盟友對此抨擊，陸續出爐系列制裁措施。有關部會正研擬跟進，經濟部也強調，已在盤點受影響產業，但台灣與烏俄雙邊貿易占比低，仍在控制範圍內。

烏俄正式開戰，歐美國家陸續表態制裁俄羅斯

美國和北大西洋公約組織（North Atlantic Treaty）盟友，先後對俄羅斯主權債務、6家俄羅斯銀行，還有凍結普亭（Vladimir Putin）決策有關的高官、富豪在美資產，並且暫停了北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管線。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今（24）日再次呼籲俄羅斯撤軍，並公布第2階段金融制裁，其中包含：俄羅斯軍隊指揮官、國防部副部長和僱傭兵，以及涉及軍事技術和武器開發及銷售的4個單位。

莫里森說，制裁進一步適用俄羅斯的4間金融機構，且不排除把範圍擴大俄羅斯國會議員。他說：「志同道合的國家，那些相信支持自由的世界的人，需要站在一起。」

同時，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）強調，將研擬打擊俄羅斯經濟的戰略部門，阻止其獲得重要的技術，且阻斷他們進入歐洲金融市場，最終會削弱俄羅斯實現現代化的能力。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）說：「我們聲援烏克蘭和烏克蘭人民，俄羅斯必須立即停止這一軍事行動，」他強調，今晚將在北約和歐盟內部進行磋商。

另一方面，韓國總統文在寅表示，韓國將加入對俄羅斯的制裁。他還說：「在任何情況下，武裝部隊造成人員傷亡都是毫無道理的」。英國首相強森（Boris Johnson）抨擊俄羅斯指出，英國及其盟國將果斷應對。

中國態度則較為曖昧，其外交部發言人華春瑩今日強調：「我們仍然希望有關各方不要關上和平的大門，而是通過對話協商，防止事態進一步升級。」

總統蔡英文4項宣示，各部會、產業緊盯烏俄局勢

台灣外交部發言人歐江安指出，蔡英文總統今天做出4項指示，分別為譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害；持續強化對台海軍事動態因應整備；全面提升應對認知作戰；持續因應各項經濟變數。

央行經研處副處長蔡惠美告訴《中央社》，央行密切關注目前國際金融情勢發展，無論物價還是供應鏈，都可能反映通貨膨脹，導致市場資金轉移。《關鍵評論網》詢問金管會表示，日前公告台灣金融業有新台幣2291.7億元曝險，其中又以保險業1470億元最高。

金管會強調，烏克蘭事件正在延燒，多國已經對外宣告制裁措施，且呼籲當地公民離開，金管會相關局處會緊盯金融業曝險。根據數據指出台灣投資人，透過境內、外基金持有俄羅斯部分達到214及354億元，分別占相關基金淨值的0.43%與0.91%，比例相對不高。

在產業方面，工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨告訴《自由時報》，台灣半導體產業和歐美日各國站在一起，若政府有相關對俄制裁措施，表示表態力挺，將深化信任，且對半導體未來有幫助。

報導稱，政府基於戰略合作，將有一系列制裁措施，而經濟部將配合國際夥伴修正相關措施。另外，去（2021）年半導體對俄羅斯出口，僅占0.013%，業者表示若祭出半導體制裁，對產業幾乎沒有影響。

其中特別要注意的是，台灣工具機市場，由於俄羅斯是台灣第4大工具機出口國，烏克蘭則排37名，去年銷往俄羅斯金額達1.04億美元，出口占3.74%，年成長25.9%。

台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲告訴《工商時報》，如果政府對工具機進行管制，工會將會配合政策，但呼籲有關單位應盡快對出口俄烏兩地原物料、零組件進行盤點，避免缺料造成市場哄抬。

報導稱，今年工具機大廠透過中國以三角貿易方式，出口到俄羅斯。有業者低調表示，銷售中要拿到貨款才會出貨，因此對工具機銷俄羅斯的潛在經營風險，影響不大。

最後，經濟部次長陳正祺於記者會上表示，台灣和烏俄雙邊貿易占比均低於1%，而相關產業影響都在盤點中。另，針對烏俄出口黃小玉等農業物料問題，他則強調台灣沒有進口太多該類產品，目前均在控制範圍內。

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核稿編輯：翁世航