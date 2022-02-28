COVID-19與版畫之間的關聯：「複製」與「傳播」正是相同的發展脈絡

文：吳軍

「世上的罪惡差不多總是由愚昧無知造成的。沒有見識的善良願望會同罪惡帶來同樣多的損害。人總是好的比壞的多，實際問題並不在這裏。但人的無知程度卻有高低的差別，這就是所謂美德和邪惡的分野，而最無可救藥的邪惡是這樣的一種愚昧無知：自認為什麼都知道，於是乎就認為有權殺人。」——阿爾貝・卡繆（Albert Camus）《鼠疫》

近年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）在各國肆虐，導致整個藝術圈動盪，大型藝術展演取消，部分藝廊也必須因應疫情而轉往線上發展。如果硬要將版畫蹭上疾病相關的熱點，將兩者扯在一起討論，能不能激起點東西？

疾病作為人類最大的敵人，其實人類對其產生的畏懼並不是疫病本身，而是矗立於其後的死亡，那是種連宗教都無法與之抗衡的事物。宗教其中一個最重要的目，就是削弱我們對於死亡的恐懼，提供了天堂、極樂世界甚至地獄等，那些寄存靈魂與精神寄託之所。死亡本身是依附於自然倫常之上，對抗死亡也是對抗自然。如果回推歷史能夠發現，人類文明的發展基本上構築在與自然的對抗之上。

在賈德・戴蒙 （Jared Diamond）《槍炮、病菌與鋼鐵：人類社會的命運》能得到些啟發，自然已經決定人類發展的大致方向，歐亞文明因動植物的馴化，解放了繁重的採集狩獵的勞力，讓其他人能夠產出文化事物。

或中世紀後，面臨大量黑死病死亡的人們，歐洲慢慢將目光從神轉往人，疾病成為文藝復興人文主義的催化劑。亦或工業革命後，歐美國家生活品質的飛速發展，使人類近兩世紀以來的進步，甚至超越十八世紀以前的總和。 ​

當然，如果我們回到版畫的主題，將其可複製性（reproducibility）此屬性擴大，那最早版畫，我覺得可能是舊石器時代橫跨到公元前一千年左右的手掌畫，這種原始的藝術形式遍佈各大洲，從阿根廷、印尼、中國、西班牙都有類似岩壁畫，彷彿有種魔力引領早期人類做出同樣的行為。雖然藝評家亞瑟・丹托（Arthur C. Danto）並不認同，他認為當時尚無藝術的概念，所以無法稱之為藝術品。

Photo Credit: 手洞（Cueva de las Manos），7300 B.C.

那讓我們再回更具藝術色彩的中世紀題材——死亡之舞（Danse Macabre），並且選出以版畫做為代表的作品。其中最著名的就是小翰斯・霍爾班（Hans Holbein）的一系列〈死亡之舞〉版畫。

其中不管是英勇的騎士、虔誠的修道院長與凋零的老人；床上的公爵夫人、乞憐的大主教與收賄的法官等，在死神面前的無力感，暗示著西方基督信仰中 「Memento mori」（拉丁語：勿忘你終有一死）必定死亡的自然戒律。我希望以這種看似穿鑿附會的方式，來加強版畫藝術與自然間的關係，當然自然中包含著疫病。

Photo Credit: 〈死亡之舞：英勇的騎士、虔誠的修道院長與凋零的老人，1526〉

再將腦洞開大點，換位思考，對疾病而言，最重要是要快速複製變種與增強感染傳播。「複製」與「傳播」，這兩項正是疾病與版畫相同發展脈絡。

由科學家研究病毒經過迭代複製變異後，會降低毒性以增加傳播率。我們撇除掉對於疾病的負面標籤，以一個全新視角來觀看，能發現版畫與疫病異曲同工，同樣在人類歷史上扮演著某個時期的終結者的角色。

複製如何改變人類？複製影響了整個當代文明，在工業化推波助瀾之下，使得藝術領域原本只有版畫印刷和雕塑翻模所能掌握的複製性，能開始往其他藝術領域移動，像是銀版攝影或是之前提到過達達主義的現成物，幾乎一刀割裂了現代與古典之間。

羅伯特・休斯（Robert Hughes）《新世界的震撼》提到一個有趣的觀點，在機械複製之後的東西，改變人類的看待事物的視角，怎麼說呢？像是巴黎鐵塔的落成、飛機的發明，高度讓人類得以用上帝的視角觀看地面景物，俯瞰讓事物變得扁平化，也進而導致現代抽象藝術以現今所看到的樣貌成形。

傳播如何改變人類？傳播與版畫息息相關，牽涉到所謂的印刷術。之前台灣收藏界的重磅消息，是澄定堂捐贈給國家圖書館的1483年出版的〈科貝格聖經（Koberger Bibel）〉，聖經是15世紀出版商科貝爾作，買下〈科隆聖經〉的109塊腰雕版，在紐倫堡印刷生產。

在〈古騰堡聖經〉之前，聖經必須耗費大量人力抄寫或木製雕版，被金屬鉛活字版取代，成為西方書籍量產的標準，而從〈古騰堡聖經〉之後至1500年間出版聖經，皆有搖籃本（Incunabula）之稱。

大量聖經的普及化，形成一股資訊革命，在此之前只能由神職人員閱讀，獨佔的詮釋權能被下放到民間，使大眾能自行閱讀，成為後來德意志地區宗教改革的基石。能說是印刷術打開了人們認知疆界，讓思想迅速傳播。

Photo Credit: 古騰堡聖經（Gutenberg Bible），1454

當代版畫能說是嶄新的回歸，自安迪・沃荷（Andy Warhol）的普普藝術後又迎來加入潮流文化的另一波高潮，從Banksy、Ron English、村上隆、草間彌生等藝術家能看出端倪。

還有在藝術、潮流、服飾領域掀起陣陣波瀾KAWS，雖然是油畫創作〈THE KAWS ALBUM〉2019年在香港蘇富比（Sotheby’s）拍出1478萬美元的高價，但他的版畫作品也跟著水漲船高。

我認為在當代版畫不會是種復古情懷，反而會扎扎實實打入年輕社群中，以以更親民的收藏門檻，構築出另一塊藝術沃土。我們不難發現，版畫自始自終都扮演一種媒介，加速讓人染上一身名為藝術文化的疾病。

Photo Credit: 〈THE KAWS ALBUM〉

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！