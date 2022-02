【音樂】美國Grunge先驅Mark Lanegan逝世，Screaming Trees確立在西雅圖音樂場景永恆的邪典地位

前Screaming Trees樂團主唱,並參與Queens of the Stone Age樂團部分專輯錄音的Mark Lanegan,於2022年2月22日去世,得年57歲。儘管Mark Lanegan知名度不如Nirvana(超脫樂團)主唱Kurt Cobain,但同樣被譽為美國Grunge音樂先驅人物之一,而Mark Lanegan生前除了經歷前述兩個樂團之外,也另發行了11張個人專輯。

Photo Credit: AP / 達志影像 Mark Lanegan

Mark Lanegan出生於華盛頓州的埃倫斯堡,由於家中雙親不合,導致他在青少年時期就已經擁有許多接觸酒精、藥物的經驗。18歲時,他和Van Conner、Gary Lee Conner兩兄弟因同樣喜愛音樂而認識,進而在80年代中期共同組成了Screaming Trees樂團,一個融合六零年代迷幻搖滾、車庫搖滾和七零年代的硬式搖滾以及八零年代的龐克樂風於一體的隊伍。

就當時八零年代中晚期的西雅圖音樂場景,幾家獨立唱片公司如SST和Sub Pop等廠牌,都是培養西雅圖Grunge音樂的搖籃與重鎮。Screaming Trees大約在那時期,與Nirvana和Soundgarden等團一同崛起。然而,儘管也出過幾張專輯,但成績一直不如前兩團來的好,究其原因有很大程度是因為他們在舞台上的演出很不穩定,有時甚至因為團員酗酒而跟樂迷打架,導致臭名遠播。

到了1989年,Screaming Trees轉投大唱片公司旗下,成為第一批與主流唱片公司簽約的西雅圖樂團之一,九零年代樂團贏得主流認可時,主唱Lanegan特有的沙啞粗曠嗓音也隨之受到注目,他的嘶吼聲以一種深沉且帶著老菸嗓的況味,唱出他們歌曲中時常出現的黑暗詩意感。

而當許多同時代的樂團,都向Black Sabbath或Stooges汲取音樂元素或舞台作風時,Screaming Trees在風格上卻揉合了如迷幻音樂、後龐克及民謠質地的元素。

1986至1996這十年間,樂團共出了七張專輯。不過,期間除了Lanegan在1989年和Kurt Cobain錄製的一首翻唱黑人藍調歌手Lead Belly的〈Where Did You Sleep Last Night〉,以及樂團在1992年因單曲〈Nearly Lost You〉被收錄在大導演Cameron Crowe的電影《單身貴族》(Singles)的配樂中,使得樂團隨之獲得主流媒體關注外,其餘的時間樂團依舊處於一種明顯被低估的狀態。

從許多面向來看,因時間差的緣故使得Screaming Trees錯失許多成名的機會。Screaming Trees在Grunge音樂開始引起全美甚至全世界關注的同時,發行了《Sweet Oblivion》這張專輯,但Screaming Trees卻沒有為這張專輯前進各地巡演,所以當幾乎所有西雅圖出身的Grunge樂團,都成為了知名樂團的同時,而Screaming Trees卻仍只被視為一個地區團體。

不過,細聽Lanegan沙啞的嗓音,經常傳遞出一種帶著疲憊感的渴望,這為原本充滿男子氣概的音樂風格,增添了意想不到的細緻度及滄桑感。儘管樂團擁有紮實的實力,而且《Sweet Oblivion》和之後發行的《Dust》都堪稱是現代搖滾經典,但樂團依舊不幸於2000年解散。

樂團解散後,Lanegan隨後將自己塑造成一位具有詞曲創作才華的歌手,之前在樂團時期就已出過四張專輯的他,原本樂團時期的粗礪風格消失,進而轉成一種質樸的硬式搖滾及獨立民謠的混合體。

而他除了自組Mark Lanegan Band外,同時也不時和其他樂手、歌手合作,這包括了如Queens of the Stone Age、Isobel Campbell(前Belle&Sebastian的女主唱)等人。單飛後的Lanegan亦以更憂鬱而有力的嗓音,演唱出深刻的抒情視野讓樂迷留下了深刻印象。

之後,Lanegan於2000年隨Queens of the Stone Age首次出現在他們的《Rated R》專輯中,並在突破性專輯《Songs for the Deaf》中演出,兩者都獲得葛萊美獎的提名。而Lanegan與Isobel Campbell共錄製三張合作專輯,其中第一張專輯《Ballad of the Broken Seas》則被2006年英國水晶音樂獎提名。

2021年,Lanegan因感染COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)後住院數月,並因藥物而陷入數月的昏迷狀態。Lanegan在去年的自傳《Devil in a Coma》一書中,詳細介紹了感染COVID-19的瀕死經歷,其中也包括跌倒後肋骨破裂和反復出現的幻覺。

最終,Lanegan於今年2月22日過世時,外界猜測因病情加重關係離世。然而,當年他與Screaming Trees樂團留下的八張專輯,卻已確保他們在西雅圖Grunge音樂場景中永遠的邪典地位。