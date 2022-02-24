香港晚報：飲品店負責人遭國安拘捕，涉煽惑他人違反防疫規例

1）國安以煽動意圖罪拘飲品店負責人

警方國安處以「作出具煽動意圖的作為」罪，拘捕飲品店「初凝 ‧ 芝茶」兩名負責人，並搜查住所和店鋪。多間港媒引消息指事件涉及有人在網上發布反政府及抹黑防疫政策言論。

「初凝 ‧ 芝茶」日前的臉書貼文提及疫苗接種及檢測等政策，其中一段稱「世界各地已經解除防疫機制，亦呼籲市民不用打針，因為乜針都預防唔到」，又有言論指港府製造恐慌。警方表示仍在調查案件，不排除拘捕更多人。

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2）港府引緊急法立例准可豁免註冊助抗疫

行政會議昨引緊急法訂立的《緊急情況（豁免法定規定）（2019冠狀病毒）規例》，今日刊憲，容許政府應對疫情時，豁免某些人士或項目註冊。

港府表示，疫情持續惡化，可預見確診個案數目幾何級數上升，超出政府抗疫能力範圍。港府指立例助善用內地支援及資源，提升香港疫情防控能力。

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3）張超雄出獄籲勿忘在囚人士

前立法會議員張超雄，本月初就2020年干擾立法會會議被控藐視罪認罪，被判監禁3星期。

張超雄今刑滿出獄，指自己刑期不算長，但因寒冷天氣加上和家人分開，更明白監禁的痛苦，希望香港人不要忘記在囚人士。

他又指，一些在囚人士因疫情被延期審訊，「有啲人還押時間長過刑期，變成受困喺入面」。此外，他指在囚人士染疫「十分被動」，因不知悉隔離等安排。

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