俄羅斯入侵烏克蘭造成137人死亡、316人受傷，車諾比核電廠已被俄軍控制

烏克蘭總統表示，俄羅斯入侵烏克蘭的第一天，已經造成包括平民及軍人在內共137人死亡，316人受傷。聯合國難民署表示，估計將有10萬烏克蘭人民逃離他們的家園。

此外，烏克蘭首都基輔（Kiev）北方的車諾比核電廠也已被俄軍拿下。俄羅斯的消息來源指出，此舉是為了提醒北大西洋公約組織（North Atlantic Treaty Organization, NATO），不要干預此次的軍事行動。

烏克蘭24日已有137人死亡，包括許多平民

《半島電視台》報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）24日公布國內死傷數字，表示在俄羅斯侵略的第一天，國內已有137人死亡，當中包含軍人及一般平民。

澤倫斯基已經簽署全民動員令，他稱這些死亡的人為英雄，並表示還有316人受傷。

澤倫斯基表示：「他們（俄羅斯）正在殺人，並將一個和平的城市變成軍事目標，這已經違背律法，且永遠不會被原諒。」

聯合國難民署表示，估計將有10萬烏克蘭人民逃離他們的家園。

根據美國官方說法，目前俄羅斯軍隊正朝著烏克蘭的首都基輔前進，於此同時，莫斯科仍持續輸送軍隊進入烏克蘭。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 大批民眾在基輔機場等候，希望能盡速前往安全區域。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 烏克蘭東部城市馬里烏波爾的機場設施起火

車諾比核電廠已被俄軍控制

《路透社》報導，烏克蘭總統辦公室的顧問Mykhailo Podolyak昨（24）日表示，距烏克蘭首都基輔以北110公里的車諾比核電廠，已被俄羅斯接管控制。「在俄羅斯無意義的攻擊後，已經不可能說車諾比核電廠是安全的了。......這會是歐洲今日最嚴重的威脅之一。」

俄羅斯的消息來源指出，俄羅斯之所以想要控制車諾比核電廠的核反應爐，是為了提醒北大西洋公約組織，不要干預此次的軍事行動。

1986年，車諾比核電廠中的第四號反應爐發生爆炸，引發車諾比核災，當時大量高能量放射線物質被釋放到大氣層，這些放射線性塵埃覆蓋了大面積區域，包括部分歐洲地區。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範