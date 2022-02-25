【趣史鑑定團】幾個正史有記載，但內容比小說和電玩還扯的「一騎當千」傳說

自從2000年日本遊戲大廠光榮（現在的「光榮特庫摩」前身）開發出《真‧三國無雙》這款遊戲之後，「無雙」成為一種新的遊戲類型。這款類型的遊戲最吸引玩家的地方，就是可以扮演武功高強的武將，在戰場上左衝右突，如入無人之境，享受「一騎當千」的快感。由於在這類遊戲中，斬殺小兵就跟除草一樣簡單，因此網路上也戲稱這種遊戲類型為「割草遊戲」。

不過這種遊戲類型之所以會出現，主要還是日本遊戲大廠想透過現代科技的幫助，重現古代中國戰場上那些猛將殺敵的情境讓玩家體驗。像是《真‧三國無雙》系列，就是試圖重現《三國演義》所描繪的場景。

不過眾所週知，《三國演義》是本小說，裡面記載的場景在羅貫中成書前，已經經過歷代說書人加油添醋，因此跟真實的史實多少有些差距。書中很多一騎當千的著名場面，並沒有正史記載可以佐證。像是描寫趙雲最帥的橋段「長坂坡七進七出」，在正史《三國志》中的描寫只有短短一句話：

及先主為曹公所追於當陽長阪，棄妻子南走，雲身抱弱子，即後主也，保護甘夫人，即後主母也，皆得免難。

那麼在正史中，有沒有像《三國演義》裡這種「一騎當千」的場面呢？有。而且正史裡面不只有這種場面，有些描述寫得比《三國演義》之類的章回小說還扯，完全體現了「現實比小說更離奇」這句話（雖然正史記載是不是代表真的是現實，也是見仁見智，這裡就先當作正史寫得都是真的）。

接下來的幾個「一騎當千」的故事，都是在正史中有記載，但內容卻比小說更扯。

比呂布還像呂布的猛將

講到「一騎當千」，很多人第一個聯想到的，可能都會是號稱三國第一猛將的呂布。在《三國演義》中，呂布被描寫為腳跨赤兔馬、手持方天畫戟，武功高強。就連劉備、關羽、張飛都要三人聯手才打得平分秋色。到了現代，像是遊戲《真‧三國無雙》、漫畫《火鳳燎原》這些作品，更是把呂布的驍勇善戰「神化」到一個新的境界。

不過在正史《三國志》裡，雖然也有描述呂布「布便弓馬，膂力過人，號為飛將」，但並沒有詳細描寫呂布在戰場上如何殺敵。其中比較具體的記載，只有寫他與袁紹合兵討伐黑山賊張燕時「常與其親近成廉、魏越等陷鋒突陣，遂破燕軍。」並且說呂布有匹馬叫赤兔。晉代的裴松之再引《曹瞞傳》補充說「時人語曰：『人中有呂布，馬中有赤兎。』」這些記載，成為了後代呂布傳說的源頭。

不過在魏晉南北朝時代，曾經有一個猛將也是跟呂布一樣，騎著一匹「日行千里」的紅馬，左手拿「雙刃矛」右手拿「鉤戟」，他就是後趙大將，後來自己稱帝的「石閔」（冉閔）。

在正史《晉書》中，對石閔的描寫，比《三國志》對呂布的描寫要具體的多。像是《三國志》只寫了呂布騎赤兔馬，卻沒寫他用的是什麼兵器。而《晉書》描寫石閔，就寫「閔所乘赤馬曰硃龍，日行千里，左杖雙刃矛，右執鉤戟」連他拿什麼兵器都寫出來。我讀到這段記載時，不免會懷疑，後代小說讓呂布手持「方天畫戟」，會不會是說書人在創作過程中，借用史書中石閔的形象，拿去描繪呂布的結果。

而且比起《三國志》只用抽象的形容詞描寫呂布善戰，《晉書》裡描寫石閔的戰績，就有比較確切的數字。在石閔人生的最後一戰裡，前燕慕容恪「以鐵鎖連馬，簡善射鮮卑勇而無剛者五千，方陣而前。」也就是派出了精銳馬騎弓兵5000名。而石閔「順風擊之，斬鮮卑三百餘級。」也就是說，石閔面對5000名精銳馬騎弓兵，一口氣就宰了300名，雖然石閔不是一個人，而是帶了少量的親衛隊，但這段記載大概也稱得上是「一騎當千」。

不過一個猛將再強，面對5000名馬騎弓兵還是太吃力，所以後來石閔只能先衝破包圍網「躍馬潰圍東走」。可惜他日行千里的「硃龍」卻在這時忽然「無故而死」，關鍵時刻走霉運的石閔最後就被慕容恪生擒，後來被帶到前燕的基地龍城斬首。

比章回小說還扯的「薛仁貴三箭定天山」

前面講到呂布，在正史《三國志》裡有一個描寫呂布擅長射箭的著名橋段「轅門射戟」。故事大概是說袁術跟劉備發生戰爭，呂布跑來調解說「布性不喜合鬬，但喜解鬬耳。」然後要士兵在大營門口舉起一隻戟，呂布說「諸君觀布射戟小支，一發中者諸君當解去，不中可留決鬬。」最後呂布一箭真的射中了戟的「小支」，於是大家高呼「將軍天威也」收工回家。

而講到擅長射箭的猛將，唐朝的薛仁貴也不遑多讓。在過去的民間戲曲中，以薛仁貴一家為題材的故事，跟《三國演義》同樣熱門。相關的章回小說就有《薛仁貴征東》《薛丁山征西》《薛剛反唐全傳》。而出現在《薛丁山征西》征西裡的女將軍樊梨花，愛聽歌仔戲的朋友應該也不陌生。

在《薛仁貴征東》裡，九天玄女賜給薛仁貴的寶貝中，「震天弓」跟「穿雲箭」成為日後薛仁貴破敵最主要的武器。雖然《薛仁貴征東》《薛丁山征西》《薛剛反唐全傳》這些小說的內容幾乎都是掰的，但「震天弓」跟「穿雲箭」這項設定，原型卻是取材於正史記載的一段事蹟。

在民間傳說中，薛仁貴主要的功績是幫助唐太宗平定高麗，而他兒子薛丁山則是在唐高宗時代平定「西涼」。稍微了解唐朝歷史的人就知道，唐朝沒有什麼叫「西涼」的外患，薛仁貴也沒有兒子叫薛丁山，所以小說內容基本上都是掰的。而且在正史中，薛仁貴人生的高潮也不是發生在征討高麗，而是遠征中亞的「九姓突厥」。

《舊唐書》記載薛仁貴在天山面對九姓突厥的大軍。「時九姓有眾十餘萬，令驍健數十人逆來挑戰」《舊唐書》說九姓突厥派了10多萬大軍，又遴選了數十人的前鋒來挑戰。「仁貴發三矢，射殺三人，自餘一時下馬請降。」薛仁貴面對10多萬大軍面不改色，連發3箭射殺3人，嚇得九姓突厥的10多萬大軍直接投降。軍中歌曰：「將軍三箭定天山，戰士長歌入漢關。」此戰之後「九姓自此衰弱，不復更為邊患。」