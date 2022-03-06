有子宮肌瘤體質，最好避免食用當歸、枸杞與蜂王乳，豆漿反而風險不高

文：郭家和（潮健康）

子宮肌瘤有哪些症狀？停經後發現肌瘤要小心

子宮肌瘤長太大，有可能變癌症嗎？台北秀傳醫院執行院長、高雄醫學大學醫學系婦產學科教授鄭丞傑醫師表示，子宮肌瘤成因與女性荷爾蒙（雌激素、動情激素）受體有關，青春期前不會發生，九成病人是介於30－50歲間。停經後的子宮肌瘤尤其要注意可能與癌症有關。不過大致而言，子宮肌瘤演變為癌症的機率僅約0.002％。

鄭丞傑醫師指出，子宮肌瘤大到一定程度會壓迫周圍器官引起症狀，壓迫到前方膀胱會引起頻尿、排尿困難；壓迫到後方直腸肛門，可能導致便秘、排便型態改變；也可能壓迫到上方，導致腹脹、胃酸過多、胃食道逆流等等。

Photo Credit: 潮健康

子宮肌瘤治療方式？她手術完連胃食道逆流都好了

「曾經有病人的肌瘤長到大40公分，呼吸困難才來找我開刀治療，也有病人肌瘤長到20－30公分，整個往上壓迫胃部，後來做完海扶刀燒掉肌瘤，胃食道逆流、胃酸過多等症狀都好了。」

鄭丞傑醫師解釋，子宮肌瘤如果體積在3公分以下，大多沒有症狀，定期追蹤觀察即可。3－5公分以上的肌瘤，手術治療則有傳統的巨創開腹手術、微創手術（腹腔鏡、達文西）以及無創手術（海扶刀）。視肌瘤的大小與位置再採取適合的治療方式。通常15公分以上，用微創手術比較困難，如果不希望開腹巨創手術，使用無刀口的海扶刀治療，通常需要分兩次治療。

「解決子宮肌瘤的方法有很多，但是我非常反對切掉子宮，無創手術的目的就是盡量不要動刀，用海扶刀燒掉或是讓肌瘤慢慢縮小，很多症狀就會改善。」

鄭丞傑醫師表示，15－20公分以上的肌瘤，通常已大到佔滿骨盆腔且緊貼骨盆壁，相對不適合微創手術，可能選擇巨創的大傷口手術，或是無創的海扶刀手術。建議有子宮肌瘤問題，及早與婦科醫師討論治療方式。

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子宮肌瘤該如何預防？注意體質少吃中西藥蜂王乳

容易長肌瘤是否與吃太多豆製品有關？鄭丞傑醫師解釋，子宮肌瘤的主要成因是「體質」關係，與女性荷爾蒙受體的數量、敏感度有觀，與食物的關連性不大。出家人天天吃大量的豆製品，但是並不會特別容易長子宮肌瘤。

另外也有部份是家族性因素，常常媽媽阿姨姐姐都長了子宮肌瘤，本身自然就比一般人容易長子宮肌瘤。如果本身屬於容易長子宮肌瘤的體質，務必要避免攝取高荷爾蒙含量的西藥、中藥以及蜂王乳。

「有子宮肌瘤體質的女性，含荷爾蒙的西藥不要自己亂吃；中藥材的當歸、枸杞也含有大量植物性荷爾蒙，蜂王乳則是有高量的動物性荷爾蒙，這些最好避免。至於豆漿、山藥、苜蓿芽等食物，如果不是天天吃的情況下，風險其實不高。」

鄭丞傑醫師指出，截至2022年初，全國的海扶刀子宮肌瘤消融手術約有3800例，其中鄭丞傑治療的有1300例，只有三位是長期茹素、以大豆飲食為主的比丘尼。用其他手術方法治療的病人中，比丘尼同樣佔極少數。顯示飲食與子宮肌瘤之間的關聯，並不如一般人想像來得高，因為食物中植物性荷爾蒙含量並不高，進補的中藥和蜂王乳倒是要特別小心。

此外，相較於食物的影響，環境荷爾蒙的潛在刺激更值得注意。鄭丞傑醫師認為，空氣污染與環境荷爾蒙物質，包括戴奧辛、多氯聯苯、塑化劑等，對肌瘤的影響都未可知。建議平時洗澡時勿讓沐浴精、洗髮精等產品殘留於身體表面過久，化妝品也是盡可能早點清洗掉，避免這類物質經由皮膚被吸收進入身體內。

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本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航