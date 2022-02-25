黃偉哲提名疑因「線人疑雲」卡關，陳亭妃提案參選人需授權黨中央調閱促轉會資料

台南市長黃偉哲去年底遭爆料促轉會公布檔案中「A143」台大農推系線民就是他，但黃偉哲對此否認並報警，今年再以千字長文否認，斥責是惡意不實攻擊。近來民進黨準備提名黃偉哲競選連任，不過本週中常會上，陳茂松、陳亭妃接連提出，地方還有很多的疑慮；轉型正義是民進黨的精神，黨中央未做調查也未釐清，在提名前應該做個調查，提名應先暫緩。

陳亭妃在今（25）日正式提案，要求參選人簽署同意書，授權黨中央查閱相關資料，避免相關爭議日後成為對手的「提款機」。

民進黨22日晚上指出，選對會台南市徵詢小組召集人洪耀福及成員高志鵬、劉維鈞等三人，與市黨部執評委及市議會黨團舉行座談，並達共識包括大家一致肯定黃偉哲這幾年來的努力，得到台南市民高度認同，擁有超過8成的施政滿意度；另外台南市長參選人的徵召時程，應與高雄市、嘉義縣同步提名。本來預期3月2日中執會提名黃偉哲爭取連任。

陳亭妃：轉型正義是民進黨價值，應該坦然面對

陳亭妃昨天接受電子媒體聯訪時表示，「基本上黨中央要提名誰，我們都不會有意見」，因為這原本就是主席徵召，但對於轉型正義和線民事件，應避免沒講清楚被當成國民黨的提款機；包括黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、高雄市長陳其邁、交通部前部長林佳龍都應簽下切結書，同意讓促轉會公布相關資料，或由中央黨部調查當時約訪內容。

台南市「徵詢小組」今天進行再次徵詢，陳亭妃交付正式提案，要求直轄市長及縣市長提名前曾被促轉會約訪的參選人，皆應簽署「授權黨中央調閱促轉會訪談資料之同意書」，讓黨中央可以向促轉會進行調閱程序。

陳亭妃指出，團結一致面對轉型正義的價值，是民進黨不變的目標，國民黨是始作俑者，轉型正義絕對不容許成為國民黨對民進黨的提款機；而且轉型正義是民進黨寫入決議文的最高指導綱領，民進黨對於轉型正義一定要比其他政黨更高標。

陳亭妃也表示，唯有直球對決，坦然面對，才能讓2022選舉過程無後顧之憂。 民進黨選對會協調、徵詢陸續展開，在選對會協調工作小組徵詢過程中，地方黨公職對候選人是否曾與黨國、情治、軍警機關合作，進行監控或回報，表達不少憂慮，有超過10個民間社團函文各政黨，要求落實轉型正義。同意黨中央可向促轉會調閱訪談資料，絕對是在幫民進黨所有候選人，甚至讓支持者安心。

她說，民進黨徵召、提名候選人的過程，依照規定，參選人原本就應簽署包括「個人學經歷」、「不違紀、不賄選、不施暴力」、「當選後應放棄外國國籍」、「同意黨向高檢署、刑事局、國防部軍法司、高等法院及公懲會申請個人資料」等多項誓約書、同意書或切結書，現在只是在同意書當中多加進促轉會而已。

陳亭妃也表示，要求簽署同意書是全國直轄市長及縣市長、立委，一體適用，並非因人設事，黨提名前都應簽署，除了是對轉型正義的價值負責，亦是避免在選舉期間，使線民相關議題成為對手的提款機。

她指出，在各國有許多前例可參考，除了德國、捷克的「強除垢」；在波蘭公職任職前，必須向專責人員報告過去與國家安全機關接觸情形，也須提出是否曾與秘密警察合作之聲明，若為肯定也不會直接免職，而是公開姓名；若否定但經過證明說謊者就禁止擔任公職。以真相和解為主軸的南非，則要求在真相委員會創立後1年內自白。

陳亭妃說，中常委蔡易餘於協調小組提案，訂定黨內提名的「反滲透」條款，進行資格審查，於會中決議由其他常委協助研擬後討論。她的提案同樣是安定民心，促進黨內團結，惟有坦然面對，讓民進黨在選舉期間無後顧之憂，才能打造最強的團隊，贏得勝利。

前民進黨立委立委黃國書坦承自己是「線民」並且退出民進黨後，相關爭議陸續浮現。民進黨立委賴品妤也曾表示，中央黨部應該評估提出黨內針對黨員於威權時期參與相關工作的除垢辦法以及處置標準。

日前賴品妤再次參加促轉會舉辦的座談，再次表示，其實光靠監控檔案就來認定誰是線民可能會有危險；民進黨可就線民的問題先設立調查機制，有個簡單的除垢規則，至少有一個黨內大家都可接受的處理方法，才是正辦。

台灣基進：所有公職參選人皆同意簽署「自清聲明」

台灣基進黨今天也召開轉型正義相關記者會，指出公職參選人皆連署民間社團的「政黨要自清」聲明，黨永不提名威權時期抓耙仔或線民參政。

台灣基進秘書長王興換也表示，為呼應民間社團「轉型要正義，政黨要自清」的連署要求，台灣基進的公職參選人皆同意簽署「未曾以政治偵防為目的，與情治單位建立合作關係」的自清聲明。王興煥強調，台灣基進公職參選人，皆同意公開其政治檔案供大眾審閱；若參選人拒絕自清或簽署同意書者，黨不予提名，日後查出自清不實者，也將開除其黨籍。

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核稿編輯：翁世航