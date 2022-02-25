俄國入侵烏克蘭，台灣如何應對：國防部長、陸委會主委、退輔會主委怎麼說？

俄羅斯昨（24）日入侵烏克蘭，引起「今日烏克蘭，明日台灣」的論調。對此不論國防部部長邱國正、陸委會主委邱太三以及退輔會主委馮世寬，均分別發表看法，認為烏克蘭地緣雖然與台灣不同，不過仍須「防衛自己的國家」，並留意對岸認知作戰。

國防部長邱國正：自己的國家要靠自己防衛

（中央社）國防部長邱國正今（25）日在立法院受訪時表示，國防部已成立專案小組關注俄烏局勢，並注意對岸是否產生連動，國防部將密切注意。他也說，烏克蘭地緣與台灣不同，不能完全相提並論，但國家要靠自己來防衛。

立法院第10屆第5會期今天開議，邀請行政院長蘇貞昌提出施政方針及施政報告並備質詢。邱國正在會前接受媒體訪問，談及烏克蘭及俄羅斯局勢議題。

邱國正表示，這幾天烏克蘭及俄羅斯局勢成為焦點，很多學者專家都有論述和比照，都有相關的立論基礎；國防部已成立專案小組，會參考相關意見，但不會評論和參與討論。

邱國正表示，國軍更注意到，對岸會因俄羅斯及烏克蘭之間問題產生連動，國防部會密切注意；國軍在任何狀況下，都以戰訓為本務，而國外發生的事情，他山之石可以攻錯。

媒體詢問，國防部是否下令，部隊正副主官不能同時離營。

邱國正表示，國軍除了維持戰訓本務，也要求正副主官不要同時離營，其實包含過年期間同樣有這樣要求，以便防範任何突發事件，能隨時應變各種情況。

對於「今日烏克蘭，明日台灣」說法，邱國正表示，烏克蘭和台灣畢竟還是有一點差異，不管是地緣、地理環境有不同的地方，不能完全相提並論，但有個結論可以參考，「自己的國家要靠我們自己來防衛」。

陸委會主委邱太三：注意對岸認知作戰、退輔會主委馮世寬：不認同「今日烏克蘭，明日台灣」

《中央社》報導，大陸委員會主任委員邱太三今日列席立法院院會，在會前回應俄羅斯進攻烏克蘭的事件，以及台灣的因應方式，指出要「注意對岸有可能操作認知作戰」。另一方面，邱太三也針對烏克蘭政府遭受的網路駭客攻擊指出，蔡總統以及行政院長蘇貞昌也已經指示相關單位加強相關應對措施。

《中央社》報導，另一方面國軍退除役官兵輔導委員會主任委員馮世寬，抨擊輿論憂心台海情勢，所流傳的「今日烏克蘭，明日台灣」論調，認為這些講話的人「無知」。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範