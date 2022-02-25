眼看俄羅斯出兵，我們是否該擔心「今日烏克蘭，明日台灣」？

文：顏擇雅

有人以這次俄羅斯侵烏克蘭為例，說哪天中國要攻打台灣，美國也不會出兵幫我們。

我一向認為台灣要抵擋中國武力威脅，本來就不該指望美國派兵馳援，至少台灣承受第一擊的時候是不可能的。但台灣還是跟烏克蘭有很大差異。光憑護國神海（海象多變的台灣海峽）和護國神山（中央山脈）兩大地理條件，我們承受第一擊的條件就比烏克蘭好太多了。

再來，美國、日本或整個西方要幫我們，也不需要馬上出兵。他們只要在中國開始集結兵力時，警告「一打，就馬上承認台灣是獨立國家，支持台灣以台灣之名加入聯合國」，這就足以大大增加中共風險了。這表示打台灣，不是「拿不拿得下台灣」的差別，而是「會不會永遠失去台灣」的差別。一旦過程不盡如中國之意，中國之內就會互控誰是「千古罪人」，造成中共政權危機。

而且，美國要幫台灣，多的是選擇。我們知道侵台一定要兩棲登陸，登陸第一波一定大量死傷，需要第二波支援。美國要截斷這第二波，根本不需費多少力。這會給台灣更充裕時間解决第一波，解放軍被俘送集中管理的畫面會全世界放送，讓習近平灰頭土臉。

基本上，我認為不管俄國有沒入侵烏克蘭，習近平都很想打台灣。還沒打的原因，是他知道萬一失敗他就是千古罪人，台灣不管是獨立，還是像解放軍愛講的那樣「打個稀巴爛」，都會造成中共垮台，斷送幾千萬黨員及其家屬的錢途（想想錢在今日中國是何等重要）。

為什麼把台灣「打個稀巴爛」也會造成中共垮台？因為打爛了，台灣就變80年代的阿富汗。別忘了蘇聯就是被阿富汗拖垮的。

當然烏克蘭戰事進展如何，一定會影響習近平的思考。如果俄國不必付代價，習近平就會覺得自己怎能輸給普丁；如果歹戲拖棚，習就會要求下面好好研究，看中國要怎麼避免類似錯誤。

至於台灣有志於2024的政治人物，如今是一定要回答「萬一真要打，台灣可以怎麼做」的問題了。哪一種狀態要兩國論入憲？哪一種狀態要放棄中華民國這個神主牌？是向美國取得理解的時候了。中國一般民眾也應該知道。

我支持恢復徵兵。國民黨也不能老在講九二共識，因為俄羅斯撕毀的明斯克協議就是九二共識的變版。

獨派也不該以為反正獨不獨立，中共都會打，為何不趕快宣布獨立？道理很簡單，如果是台灣先挑釁，西方要幫我們的籌碼就會少掉很多，這只會讓習近平更放膽打過來。

本文經顏擇雅授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航