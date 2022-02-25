普亭揮軍西進吃定美國不會出手，烏克蘭只剩「阿富汗式游擊戰」回擊模式

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）繼續往烏克蘭內陸進攻，的確跌破大多數人的眼鏡，美國的情報事前就研判會全面進攻基輔，但當時各國大部分分析家都認為，普亭會見好就收，這主要是基於俄羅斯會畏懼美國的干涉。

但是普亭目前似乎是吃了秤砣鐵了心，打算要拿下整個烏克蘭政權。本文先談俄羅斯目前的進兵進度跟策略，後面再談美國的反應與影響。

烏克蘭絕對是韓戰以來最重要的一場戰役，我認為重要性等於1950年的韓戰，當時北韓在不懼美國的警告下，悍然向韓國發動攻擊，最後導致聯合國軍隊的全力反擊；最後在中國的介入下，重新劃定了分界線。

這次俄羅斯也是在美歐的警告下，揮軍西進，而且打算拿下基輔，等於顛覆了整個烏克蘭。美國如果沒有適當回應，從此大國霸權聲勢將重挫，未來美國在世界政策將會出現重大危機。

俄羅斯現在正實踐其傳統的地緣戰略，俄羅斯對港口有著異常的迷戀，在2014年將克里米亞半島收歸回俄羅斯之後，俄羅斯重新在黑海立定了腳步。克里米亞半島的塞瓦斯托波爾港（又稱塞凡堡），是俄羅斯實力排第三的黑海艦隊主要基地，黑海艦隊主要行動範圍是黑海和地中海，並在黑海和亞速海有數個基地。

俄羅斯正在登陸克里米亞半島西邊不遠處的敖德薩（Odessa），這裡是克里米亞被奪走後，烏克蘭少數重要的軍港。俄羅斯只要拿下敖德薩，可以跟摩爾多瓦內部的分裂勢力「聶斯特河左岸」（Transnistria）連接，這邊也是由俄羅斯派兵駐守的「維和」地區。

Photo Credit: 蔡又晴 提供

俄羅斯很明顯是打給全世界看，雖然現在不斷有飛彈轟炸的畫面出現，但是嚴格講數量還是有限，從YouTube的各城市即時頻道，街道上還是相當平靜，俄羅斯也知道，在現在人手一機的時代，只要炸少數地方，畫面就可以快速傳到全世界。

而且在這次戰役當中，俄羅斯沒有發動大規模電子戰或訊息戰，俄羅斯在2008年跟喬治亞開戰，為了單方面宣布獨立的南奧塞提亞（South Ossetia）及阿布哈茲（Abkhazia）兩個共和國，當時讓喬治亞的網路幾乎全部斷訊，政府網站也全部當機。

這次俄羅斯擺明就是要讓世界看看普亭的意志，所以看起來攻擊很多，但實際上只是個別的攻擊，並不是真正的全面攻擊，俄羅斯要的是癱瘓，不是毀滅烏克蘭。

美國及北約提供給烏克蘭的肩射飛彈還是發揮了一定作用，目前看到的各種畫面，有不少俄羅斯直升擊被擊落或是用熱焰彈閃避的鏡頭，另外也有很多俄羅斯裝甲車遭到擊毀。這有點類似當年蘇聯阿富汗戰爭時期，美國提供了很多刺針飛彈來攻擊蘇聯直升機。這能發揮多少作用，就看烏克蘭全民的意志有多堅定。

雖然現在各國都一致看衰烏克蘭，但是阿富汗當年比起烏克蘭現在還要弱小許多，不是也用游擊戰硬生生拖垮蘇聯。依照目前俄羅斯的軍力，烏克蘭硬碰硬是沒有勝算的。

1979年，蘇聯就是先鼓動阿富汗境內的人民民主黨推翻中央政府，接著蘇聯扶持挺蘇的領袖上台。由於反政府勢力越來越強，阿富汗親蘇政府只能向蘇聯求援，讓蘇軍大批開進阿富汗境內。

如果俄羅斯真的推翻現今的烏克蘭政府，之前被人民敢下台的烏克蘭前總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych），現在就躲在俄羅斯，剛好可以回烏克蘭重掌政權，這樣沒有民意基礎的政權，勢必淪為俄羅斯的附庸跟保護國，也就更不可能加入北約。

但只要烏克蘭內部的反抗勢力夠強，要俄羅斯拖一個這麼大的烏克蘭，自己的經濟應該很難維持，所以不論是美國還是俄羅斯都一樣，只要戰爭一變成長期的「平定叛亂」（Counterinsurgency），任何大國都受不了。

美國跟北約的威信在這次受到重創，這主要是因為現今的世界已經從過去的兩大陣營對立，變成了全球性的經濟互賴。美國不能制裁俄羅斯的石油出口，不然瘋漲的石油價格會讓全世界開車最多的美國人很有感，進而質疑拜登（Joe Biden）的政策。另外連通德國跟俄國的北溪二號天然氣管道，美國說要制裁，但德國僅中止審查程序，並沒有完全放棄北溪二號，畢竟天然氣價格在冬天漲價，這新上任的德國總理蕭茲（Olaf Scholz）也不樂見。

在各國不伸出援手的情況下，烏克蘭人的意志顯得更加重要。這類似於1931年九一八事變，日本要成立滿州國，中國向國際聯盟提出聲訴，結果美國國務卿史汀生（Henry Lewis Stimson）只有主張「不法行為不產生權利」原則，不承認以武力造成的國際領土變更。這當然毫無作用，要不是八年抗戰一路拖到日本戰敗，現在滿州國也就獨立了。

不過美國的承諾還有多少人相信，除非美國能夠重新打一場令人信服的戰爭，不然從此很難挽回聲譽了。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航