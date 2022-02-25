2022/02/25,
歐洲

西恩．潘現身烏克蘭紀錄俄羅斯入侵，總統辦公室：「他展現西方政客缺乏的勇氣」

西恩．潘現身烏克蘭紀錄俄羅斯入侵，總統辦公室：「他展現西方政客缺乏的勇氣」
Photo Credit: 烏克蘭總統辦公室官方臉書

我們想讓你知道的是

美國演員及導演西恩．潘（Sean Penn）目前人正在烏克蘭，製作關於俄羅斯入侵的紀錄片。烏克蘭總統辦公室在臉書上寫道，西恩．潘「展現了許多其他人，尤其是西方政客缺乏的勇氣。 」

美國演員及導演西恩．潘（Sean Penn）目前人正在烏克蘭，製作關於俄羅斯入侵的紀錄片。

「導演特地來到基輔，記錄目前在烏克蘭發生的所有事件，並向世界說明俄羅斯入侵我國的真相。」烏克蘭總統辦公室在臉書上寫道，西恩．潘「展現了許多其他人，尤其是西方政客缺乏的勇氣。 」

《半島電視台》報導，烏克蘭總統辦公室24日於臉書上表示，美國知名演員及導演西恩．潘目前人正在烏克蘭，製作關於俄羅斯入侵的紀錄片。

這位曾以《神秘河流》（Mystic River）和《自由大道》（Milk）拿過兩座奧斯卡大獎的演員，被拍到參加一場在烏克蘭首都基輔（Kyiv）舉行的政府新聞記者會。

烏克蘭總統辦公室於臉書寫道：「導演特地來到基輔，記錄目前在烏克蘭發生的所有事件，並向世界說明俄羅斯入侵我國的真相。」並表示西恩．潘「展現了許多其他人，尤其是西方政客缺乏的勇氣。 」

《CNN》《Consequence Film》報導，西恩．潘此行的目的，是為了替製片公司Vice Studios拍攝一部以俄羅斯入侵為主題的紀錄片。他在去（2021）年11月便抵達烏克蘭，中間短暫回到美國之後，24日又回到烏克蘭首都基輔參加政府記者會。據報導，為了紀錄片的拍攝，他已經採訪包括當地記者、軍事領導人與部分政府官員等人員。

近年來，西恩．潘積極參與許多反戰及人權維護的行動。《電影神搜》報導，2020年Discovery +推出的紀錄片《Citizen Penn》便記錄其於海地（Haiti）擔任志工的經歷，而其中也特別收錄了他協助COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的過程。

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圖片來源：《Citizen Penn》

西恩．潘與其管理的非營利組織「CORE」（Community Organized Relief Effort）在美國紐約、芝加哥、洛杉磯、奧克蘭、紐奧良和納瓦霍族保留地，設立免費COVID-19病毒快篩站，因許多專家認為美國於公共衛生上有所缺失，才導致疫情嚴重。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範


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