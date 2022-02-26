如何理解俄羅斯侵略烏克蘭的動機與時機？為何對普亭而言，烏克蘭是個「威脅」？

文：麟左馬

許多人都想問，俄羅斯正在侵略烏克蘭，開打的理由何在？以下簡易說明，以理解俄國侵略烏克蘭的動機與時機：

首先，歐洲平原東疆的俄羅斯因為缺乏天然屏障，首都數次淪陷，形成以擴張領土為戰略的立國心態。

同時，俄國永遠都在想盡辦法取得不凍港。除了東北亞從滿州取得的海參威能直接出海，東北歐的聖彼得堡只能進入波羅的海，受制於丹麥。而烏克蘭的克里米亞半島，雖然出海仍受制於土耳其的海峽和埃及的蘇伊士運河，但中亞地區到西亞的土耳其是俄國勢力範圍，所以2014的戰爭起火點，就在克里米亞半島。

而北約與前蘇聯國家之間的中立緩衝地帶逐漸削薄，是這次俄國侵烏主因。

烏克蘭為何被視為俄國的「威脅」？

對一個想要擴張、想要恢復榮光的強權，勢力範圍被縮限就視為直接威脅。中國2017年開始抵制韓國，正是因為美軍主導的薩德反導彈系統部署在韓國境內。生活在自由世界的我們要提醒自己：政治因素在專制國家的決策重要性，遠大於經濟和民生。

回顧二戰前，德國納粹侵略東歐的心態是：為德國人民爭取生活空間（Lebensraum）。這是把東歐大平原視為殖民地的概念，如入無主之土。

氣候溫暖的烏克蘭，一向是東歐糧倉，在德俄瓜分東歐時就是沃土。如今，俄國用以與歐洲談判的最大籌碼天然氣，約16%透過烏克蘭地底管道輸出。對俄羅斯而言，小問題是烏克蘭收取的管線過路費，大問題是過道途中，烏克蘭捏有關閉，甚至破壞管線的力量。

烏克蘭不只是是俄國輸出對歐洲影響力的必經之道，也是擴張和保障自身邊界的可圖領域。所有傷害他人的行為，前驅的合理化都在於把對方非人化。嘴上說斯拉夫民族的小兄弟，但其實是把烏克蘭視為一整塊資源。一旦侵略成功、納入國土，就成為被中央剝削的邊疆。

滿足「大國夢」，對民調是有幫助的

在史達林時代，經濟窮窘，饑荒致死的人比戰爭還多，但史達林至今在許多俄國人心中是偉大俄國人之首。因為俄羅斯作為蘇聯、共產國際的領袖，滿足了俄國的大國夢。

民族主義達成的內部團結和政治領袖，往往需要以榮光來維繫支持度。但如果內政和經濟成效不彰，大國維持支持度的手段往往落在外交上，例如美國總統往往靠訪外行程提升人民好感，因為大國在外交上容易動輒得咎。俄國在此前外交也受挫，因為北約擴張，失面子的就是北約所圍堵的俄國。

正如德國納粹黨之所以獲得支持，史家公認主因是二戰後對戰敗德國的罰則太甚，貧窮屈辱下的德國人亟思翻盤，才以戰爭為手段。普亭這兩年的民意基礎明顯下墮，上一個高點是出兵奪取克里米亞半島。

Photo Credit: AP / 達志影像

另一方面，歐盟連制裁都進程緩慢、難以出手的實質原因在於俄羅斯主導整個歐洲的天然氣供應。隆冬沒有天然氣，絕對比盛夏沒有冷氣更可怕，也會有更多傷亡。天然氣直接影響民生，石油直接影響經濟，這都是民主國家政府的信任基石，隨時可以被俄羅斯勒索。

而北約無法及時出手的法源依據，在於烏克蘭不是北約盟國，北約無權視為盟國受攻擊，直接開戰保護，只能在旁邊的立陶宛、波蘭、羅馬尼亞駐軍威嚇。俄羅斯正是恃於這項事實，在烏克蘭和北約頻繁接觸，但未達成協議之前動手。

「和平協定」通常都不是長期和平的推手

侵略是俄國以外國家的評價，戰爭發起國俄羅斯使用的出兵理由絕對會讓本國軍民聽起來是正義之師：我們要保護境外僑民。無獨有偶，德國納粹出兵當年未分家的捷克斯洛伐克，佔據蘇台德區，開戰理由正是：保護蘇台德區的德裔僑民。

普丁檄文開頭就提頓巴斯，那是烏克蘭東部與俄國接壤，俄裔人口比例高的地區。頓巴斯地區的確有大量親俄武裝團體，是有脫烏意圖的人口混居區。俄國宣稱兩地是獨立國家，以便在出兵時否認自己入侵烏克蘭。這是所有侵略者的慣用手法：為自己找一個扭曲事實的切入點。

最後，俄烏之間在2014年的頓巴斯戰爭後，簽有停火協定〈明斯克協議〉。和平協定一般來說都不是長期和平的推手，更不是長期和平的產物，只是戰爭的休止符。例如1932年〈俄波互不侵犯條約〉簽訂、1934年〈德波互不侵犯條約〉簽訂，1939年德俄備戰完畢，就瓜分了波蘭。烏克蘭自頓巴斯戰爭後，也一直為俄羅斯的進犯備戰。

烏克蘭受俄羅斯侵犯的主因，是地緣政治，不是本身行為（烏克蘭當下的政府的確是政治弱點，因為總統缺乏政治經驗且國內具有親俄勢力）。身處地緣政治夾縫，不能不以此為鑒，一窺「重返大國榮耀」的內部渴望及外在威脅。

思考愉快。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航