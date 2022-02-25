新增本土3例、死亡1例：為鼓勵民眾施打第一、二劑疫苗，延長200元衛教品獎勵措施至3月31日

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增3例本土個案及1例死亡。指揮官陳時中表示，鑒於香港與新加坡的數據，證明施打疫苗與降低死亡率息息相關，將延長地方政府提供200元衛教品給施打民眾的措施，鼓勵18歲以上還沒接種第一、二劑COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗的民眾儘速接種。

新增3例本土、1例死亡

指揮中心今日公布國內新增68例COVID-19確定病例，分別為3例本土個案及65例境外移入（21例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為2例男性、1例女性，年齡介於30多歲至60多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為30例男性、33例女性、2例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國及印尼（各8例）、菲律賓（6例）、印度及越南（各4例）、香港（3例）、馬來西亞（2例）、加拿大、巴基斯坦、阿根廷、德國、馬爾他、衣索比亞、宏都拉斯、比利時、蒙古、法國、巴西、帛琉及英國（各1例）移入；另17例調查中。入境日介於今（2022）年1月13日至2月24日。

指揮中心表示，今日新增1例死亡個案（案18815），為60多歲本國籍男性，具慢性病史，是今年1月30日公布的菲律賓境外移入個案，1月28日入境時因身體不適直接送醫，因為有呼吸困難、咳嗽、全身倦怠等症狀，診斷為肺炎，並在同日採檢確診並安排住院隔離治療，最後沒有解除隔離，於2月23日死亡。

陳時中針對今天新增的3例本土個案說明，指出3例均為新案，其中2例（案20396、案20397）為1對父子。案20396的妻子入境台灣，20日篩檢陰性後回家居住，並非境外移入個案。案20396卻在23日出現症狀而前去快篩，結果為陽性。而案20396的父親案20397，在篩檢後也確診，目前感染源待釐清。

剩下的案20395則是先前案20089的家人。案20089在10日入境，17日檢驗陰性，然後回家居家檢疫，並在20日檢驗陽性。由於案20395經常替案20089送餐，因而回頭匡列，檢驗結果是陽性。目前其他同住家人檢驗結果都是陰性，而案20395的職場同事正匡列中。

提供施打疫苗的民眾200元衛教品措施，延長至3月31日

指揮中心指出，為了鼓勵18歲以上還沒接種1、2劑COVID-19疫苗的民眾儘速踴躍前往接種，將延長地方政府提供200元衛教品給施打民眾的措施。

陳時中表示，原先政策是規定，2月28日前接種疫苗的民眾，會由地方政府提供200元（含）以下衛教品作為獎勵。不過因為參酌鄰近國家的經驗，發現疫苗接種與降低死亡率的關聯，決定持續以衛教品作為誘因，鼓勵民眾盡速施打疫苗。

陳時中舉出香港與新加坡的數據為例，指出疫苗接種能大幅降低死亡率。香港與新加坡近期疫情嚴重，不過就香港的情況來看，沒有接種疫苗的死亡率是0.54%，有接種疫苗的死亡率則是0.03%，差異有18倍之多。新加坡也有差不多的情況，沒接種疫苗的民眾，死亡率為1.2%，完整接種疫苗的民眾，死亡率則為0.055%，與未接種疫苗的死亡率差了21.8倍。

Photo Credit: 指揮中心

今日疫苗總共施打17萬8000人，第一劑覆蓋率來到82.75%、第二劑達76.58%、追加劑覆蓋率則為39%。

授權高雄市政府行港局，試辦進港船舶提供船員COVID-19PCR或快篩報告

指揮中心指出，高雄港群聚案已經告一段落，不過由於高雄市政府建議進港船舶船員應進行快篩，指揮中心在評估後，同意先在高雄港試辦這個措施，同時授權高雄市政府與航港主責單位辦理。因此未來高雄港進港船舶，皆須提供船員COVID-19PCR或快篩報告，若有陽性者，嚴格要求不得與登船人員接觸。

Photo Credit: 指揮中心

境外移入基因定序結果出爐：74例均為境外移入、大多來自亞洲國家

指揮中心指出，這週總共有74例完成基因定序，都是Omicron變異株，而Delta變異株染疫個案則連續4週掛零。

醫療應變組副組長羅一鈞說明，在這週的基因定序結果中，個案的來源國以亞洲地區為主，由印尼入境的案例最多，佔16例，越南第二多，共有8例。

目前國內累計驗出908例Omicron個案，333例為本土，575例為境外移入。羅一鈞表示，案例中年齡分布以20到59歲為主，男性比女性多，以輕症為主，重症個案數維持在3例。

另一方面，有媒體提問，鑒於俄羅斯入侵烏克蘭，烏克蘭返國留學生恐怕無法在登機前取得陰性證明。對此陳時中表示，會通知境管單位免除烏克蘭入境國民在入境前的PCR報告，改在入境後進行PCR檢驗。另外如果一時之間沒有訂好旅社，會由集中檢疫所進行協助。

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核稿編輯：楊士範