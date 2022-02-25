印尼、新加坡嚴譴俄國宣戰，東協其餘國家採不干預立場

俄羅斯24日正式對烏克蘭發起軍事入侵，首日已釀成137烏克蘭人身亡，316人受傷。印尼與新加坡嚴厲譴責俄羅斯侵佔行為，而其餘東南亞國家對俄烏開戰採取相對溫和的態度或沒有明確表態立場。

《中央社》報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，烏克蘭「孤軍作戰」，沒有任何一方會與他們並肩作戰。歐盟外交政策與安全負責人何塞普．博雷爾（Josep Borell）在推特發文稱道，這是自第二次世界大戰以來歐洲最黑暗的時刻，指摘俄國總統普亭必須即刻撤除此不合理的攻擊。

These are among the darkest hours of Europe since the Second World War.



The EU will respond in the strongest possible terms and agree on the harshest package of sanctions we have ever implemented.



President Putin needs to stop this senseless aggression.



We stand with Ukraine. pic.twitter.com/mmDtfUOHvk — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 24, 2022

印尼外交部發言人費扎亞（Teuku Faizasyah）在線上記者會也聲明，印尼關注烏克蘭境內現況，強調俄國與烏克蘭需透過談判來抑制更多衝突的發生，以國家和平解為優先考量。印尼大使館也已根據撤僑應變計畫，採取必要措施協助身處烏克蘭的印尼公民。印尼總統佐科威（Joko Widodo）也在推特上發文，「停止戰爭。戰爭給人類帶來苦難，也讓世界處於危險之中。」

Stop the war. War brings misery to mankind and puts the whole world at risk. — Joko Widodo (@jokowi) February 24, 2022

然而，東南亞英文媒體《Benar News》訪問印尼巴查查蘭大學（Padjadjaran University）政治教授雷扎亞（Teuku Rezasyah），他表示印尼目前正擔任20大工業國（G-20）的主席國，這將導致印尼陷入兩難的情況，「美國、俄羅斯和歐盟領導人將出席在峇里島進行的G-20會議，印尼的立場應該不偏袒任何一方，因為作為集團主席，印尼擁有良好的戰略地位，但同時也是個困境。」

（註：20大工業國是一個國際經濟合作論壇，於1999年12月16日在德國柏林成立，由七國集團（加拿大、美國、英國、法國、德國、義大利、日本），金磚五國（巴西、俄羅斯、印度、中國、南非），七個重要經濟體（墨西哥、阿根廷、土耳其、沙烏地阿拉伯、韓國、印尼、澳洲），以及歐洲聯盟組成。）

另一方面，東協其他成員對於俄烏戰爭反應較為溫和，馬來西亞首相伊斯邁．沙比里（Ismail Sabri）在柬埔寨的記者會上表示，「東協作為一個自由國家組織，我們同意不干預國外發生的問題。」他進一步說明，柬埔寨總理洪森也對此贊同，除非其他東協國家共同討論此事並達成共識，否則他們將不會發表任何聲明。

就連身為莫斯科最重要的國防夥伴越南，也呈現較為被動的態度。《自由亞洲電台》報導，越南除了呼籲停止暴力攻擊之外，並沒有發表任何評論。不過相較過去親俄立場，越南媒體如今體現立場明顯中立，報導中除了涵蓋中國與俄國的聲明，也引用美國及烏克蘭的說法。

與此同時，菲律賓方面也採取不干預立場，副總統候選人瓦爾登·貝洛（Walden Bello）向媒體表示，菲律賓國家利益並未受到威脅，應避免偏袒任何一方。菲律賓經濟學家羅伯特·羅塞斯（Robert Dan Roces）告訴《CNN》，「目前菲律賓主要擔憂的是國內的通貨膨脹，進口的農產品如小麥和大豆的成本已經上漲。」

東南亞與俄國在經濟、政治及地理位置上並沒有太緊密的聯繫，因此俄烏戰爭對東南亞並未造成直接影響。華盛頓國家戰爭學院教授扎卡里（Zachary Abuza）提出，東南亞國家選擇保持沈默因為擔心對他們造成經濟上的威脅。「他們不會採取歐盟、美國、澳洲或日本的制裁措施，否則後果自負。」

新聞來源：

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：楊士範