從俄烏戰爭看台海局勢：「大斯拉夫榮光」與「大中華榮光」，終究是一個矛盾

文：US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站

俄國總統普亭（Vladimir Putin）日前調動軍隊進入烏克蘭東部地區，並於台灣時間24日清晨開始，下令在烏克蘭進行「特別軍事行動」（避免使用宣戰一詞）。以下是我們對於最新局勢的一些分析。​

俄國想做什麼？​

俄國出兵的背景，簡單來說有以下幾點​：

近因：國內經濟狀況非常糟糕，需要一些外在成就來轉移焦點。​

中程原因：北約東擴，俄國覺得受到威脅。​

遠因：長期以來追求大斯拉夫地區的榮光，所以要收復失土。​

先前，絕大多數的國際關係專家們分析俄國並不會真的動武，因為真正開戰的話，對俄國來說的成本代價太高，包括要面對國際制裁（讓國內經濟雪上加霜），以及冒著和北約國家全面開戰的風險。​

不過，對俄國來說，代價最小的作法，就是快速打擊烏克蘭，並讓烏克蘭投降（包括簽署和平協議之類的東西），或者是成立一個親俄的魁儡政府，這是俄國實質控制這些地區的最小成本作法。​

目前俄國並未「宣戰」，而是戰而不宣，然後巧列各種名目進行軍事行動。事實上，如果真的把軍隊開出來然後直接跟北約國家交戰的話，對俄國來說實在不符成本，而且等同於提供歐洲國家團結一心的驅動力。​

最重要的是，在實務上，俄國軍力實在不夠多到可以持續投入在烏克蘭戰場，經濟能力無法負擔，而且必須要面對各地反抗部隊，再加上後防空洞的風險。要戰不戰、戰而不宣、快速進軍逼迫烏克蘭投降，這些作法是最符合成本效益的。​

中國在想什麼？​

中國在俄國出兵的事情上面可以說是進退維谷，處在一個尷尬的狀況（但不管如何，對中國來說都沒有什麼重大的損失，他們大可以慢慢觀察局勢發展）。​

現在全世界的媒體和各國領導者，基本上就是直接將中國與俄國視為一體的，例如在剛開完的慕尼黑安全體議上面，西方國家屢屢發言譴責中國和俄國破壞國際秩序。而在稍早，中國也宣布開放俄羅斯全區的小麥進口，而不是像以前只開放部分地區。​

然而，仔細看就知道中國和俄國之間的利益有諸多衝突，俄國的許多聲明，也會打到中國的矛盾處。​

舉例來說，俄國從侵略克里米亞開始，還有針對烏東地區的說法，都是強調民族自決、要成立聯邦制、以及要給這些地區辦理獨立公投，而且一切都是根據《聯合國憲章》（尤其民族自決的部份），這些東西都是中國非常害怕提到的咒語。​

中國如果不支持俄國出兵，那會得罪俄國；但中國如果不譴責俄國，則會直接得罪北約國家和美國，對中國來說戰場實在太多。​

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）先前曾說：如果俄國對烏開戰，將會直接影響到中國的利益。這句話其來有自，因為會直接改變中俄關係、中美關係，以及中歐關係。​

更遠程來看，俄國對東歐有領土野心，對中亞地區又何嘗不是如此？大斯拉夫的榮光，跟大中華榮光，終究是一個矛盾。​

Photo Credit: Reuters / 達志影像

台灣方面獲得的啟示​

對台灣來說我們要注意幾個層面。​

從最緊急的講起，假設未來中國開始侵略台灣的軍事行動，現在俄國對烏克蘭做的事情，很多就會是我們很可能要面對中共對我們做的事。包括：要打不打，但不斷放出威脅論；軍事行動開始之後，大量散播烏克蘭方面棄守、俄軍快速攻佔重要設施或領地之類的訊息，但其實守軍方面沒這麼不堪。​

把時間拉長來看，俄國對烏克蘭（以及周邊國家）的資訊戰、認知戰都已經進行很久了，各種代理人、在地協力者們平常散播各種投降論的論述也都很久了，中國對台灣方面也一樣。​

要知道的是，烏克蘭的防衛系統基本上還是屬於俄系的，但在台海局勢當中，台灣的守備能力和烏克蘭並不是在同一個層級上。我們的武器系統和防衛能力，絕對是有能力抵抗中共的襲擊。再者，台灣海峽這道屏障會增加中共軍事行動的很大阻力。

不過，相同的地方在於，大國（俄、中）會大量散布失敗主義的論述，講說防衛都沒用，然後透過媒體以及在地協力者，鼓吹放棄抵抗。​

第二大層面的事情，就是我們會看到很多很多很多的「疑美論」。​

過去兩週以來就已經有很多了，例如：有人說美國放出俄國會出兵的情報，是故意散佈俄國威脅論，目的是要吸引國際資金回流，要不然就是為了賣武器。那英國也有講說俄國會出兵，他們也是故意散佈俄國威脅論？照這樣講起來，先前普亭把十萬軍隊佈署到烏東邊境，目的是為了提供威脅論的素材給美國，好讓美國賣武器？​

現在俄國真的打了，前面這些講說美國散佈假訊息的人，開始譴責烏克蘭不應該招惹俄國，要不然就說是北約的錯。​

這些論述內容長期以來有各種變體，但總而言之就是說台灣不要去惹中共不開心、只要我們跟中共交好就不會有戰爭，然後講說美國會刺激中國。這些說法共同的主角都是美國，有各種不同的說法去質疑美國的政策、質疑美國的決心、以及他們的全球領導地位。​

對中共來說，只要疑美論持續發酵，這就很夠了。這就足以讓台灣人的防衛決心下降，以及打擊防衛的能力。對台灣來說，我們要先認識這些疑美論、認識那些散布失敗主義的論述，這是我們加強自我防衛的基本功。​

另一方面來看，許多人說美國撤出阿富汗、講說不幫助烏克蘭，未來也同樣會放棄台灣。要知道的是，美國對台灣之間是有《台灣關係法》的規範。

去（2021）年，白宮國安會、國務卿、國防部、以及拜登（Joe Biden）等人，都曾經多次講過對台灣的相關承諾（拜登甚至曾講過說對台灣的承諾如同對北約），這個承諾的明確程度比起阿富汗和烏克蘭來說都是不同等級的。長期以來，美國與台灣之間的軍事、安全聯繫，也都很穩固（例：台灣的武器系統即是以美式為主）。