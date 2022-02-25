達明一派結他手及作曲劉以達，除音樂造詣外，廣為人知的還包括一系列在電影中的客串演出，如同他曾飾演的「隨風而來，隨風以去」的夢遺大師，一向給人沉默寡言的形象。直至他近來在 Facebook開設專頁論盡音樂，頻繁更新，動輒寫成洋洋千字的長文，才讓我們驚覺大師也有滔滔不絕的一面。

作為達明一派長年聽眾之一，方丈開金口，自然未有錯過。只是他幾天前關於「五音階」的一篇，卻似乎未完全詳盡解釋。得知研究廣東歌多年的前輩黃志華先生也談起當中的問題，使長年浸淫在這音階的我有了些雅興，普及一下音樂知識，為大師鴻文續一續筆，

劉以達在文中分享了他以「五音階」作曲的往事，且看他道：

唔太熟音樂嘅朋友可能未聽過五音階，簡單嚟講，就係西樂嘅Do, Re, Mi, Sol, La，京劇同中樂，就係用呢五個音。其實喺DLLM時期，我已經常用五音階，有咗synth之後，彈五音階就更加方便，例如synth上面嘅黑鍵，就近似中樂，掃得快仲可以有古箏效果。

上文對「五音階」——通常稱為「五聲音階」，英文叫「Pentatonic scale」——的定義，使我覺得未免有誤。曾經有一段時間，每當我聽見人說甚麼「五聲音階是Do、Re、Mi、Sol、La」、「中樂就是如此」，我就會忍不住要糾正一下。

首先，五聲音階，並不只是代表Do、Re、Mi、Sol、La唱名的大調音階，《哈佛音樂及音樂家簡義字典》第501頁，言簡意賅：一個音階中有五個音。例如爵士樂或藍調中，最常見的五聲小調音階，是「La、Do、Re、Mi、Sol」。剛才提及的兩種五聲音階，每個音都隔了至少一個兩個半音，一些作曲家為了令五聲音階多點半音變化，更有創出了「Do、Mi、Fa、Sol、Ti」等模式。想認識多點五聲音階，何妨試聽法國印象樂派大師拉威爾（Joseph Ravel，1875—1937年）的《水之嬉戲》（Jeux d'eau），德布西（Claude Debussy，1862年—1918年）的鋼琴曲集《版畫》（Estampes, L.100），會發現一片絢麗天地。

第二個值得商榷的，是將五聲音階與中國音樂直接劃等號。去年，我為香港大學音樂圖書館的展覽「Music in Facsimile」撰寫了關於明代音樂的展品介紹，當中就有講及中國音樂「五音」及除此之外的音律，記憶猶新。且簡單說明一下「五」這數字的由來——春秋戰國時期《管子．地員篇》的「三分損益法」。先準備一條音高代號為「宮」的弦線，加三分之一長度，可得出一個約低四度的音，將這加長的弦線減去其三分之一，可得出高一個五度的音，再把新的音分為三等分，加三分之一長度，再如此重複損益兩次，即可合共得出五個音，名為「宮商角徵羽」。宮是主音，比它高五度的是商，於是人們很自然就將中國音樂「宮商角徵羽」類比成「Do、Re、Mi、Sol、La」，進而得出一個謬論：「中國音樂是Do、Re、Mi、Sol、La」。

圖片由作者提供 作者為香港大學音樂圖書館中國音樂藏展寫的展品介紹

然而，事實並不如此。首先，我在港大的展覽導賞亦曾提到，早在六百年前的明朝，王子朱載堉（1536年—1611年）在《律呂精義》中精確提供將一個八度分成十二個半音的計算方法，攻克二千年來中國音樂理論無法得出十二平均律的難關，而同期十七世紀的西方，亦開始出現十二平均律理論，自巴赫（Johann Sebastian Bach，1685年—1750年）後的作曲家，苦心孤詣，將其發揮到極致，成為音樂最基本之理論。因此，將中西樂歸納為五音與十二音的對比，自是有點妄自菲薄。又，所謂的五音「宮商角徵羽」，本身亦衍生大量半音，例如「宮」與「變宮」、「角」與「清角」，變化多端。傳統的廣東音樂，同樣不是五聲而是七聲音階，譬如後來被改為流行曲傳唱的「禪院鐘聲」，即極強調「Ti」、「Fa」兩音。

Do、Re、Mi、Sol、La並不等於是中國音樂，而五聲音階並不止於Do、Re、Mi、Sol、La。執筆的時候播著達明一派的《石頭記》，這五個音在副歌縈繞，像輪迴不斷，重複出現又不至於令人聽膩，劉以達在配器、做句的功力無出其右。最近聽特首的記者會，習得「始作俑者」這新詞，但劉以達卻斷不是文字上誤解五聲音階的「始作俑者」。寫了這麼多，並不是要雕琢挑剔一個我非常欣賞的音樂人，而是想用手上這支小筆釐清一些音樂知識上的誤區，好讓約定俗成的誤解和偏見止於筆桿上。這是評論人責之所在。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin