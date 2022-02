大國的嘴，騙人的鬼：主導「布達佩斯備忘錄」的英美，該對俄烏戰爭負什麼責任？

烏克蘭一直都想要加入北約,就只差一點還沒參加成功,俄羅斯就開始進入烏克蘭當作自己家廚房。

那什麼是北約?

北約全稱「北大西洋公約組織,NATO」,就像是一個堂口,根據堂口公約第5條:「各締約國同意對於歐洲或北美之一個或數個締約國之武裝攻擊,應視為對締約國全體之攻擊」簡單說就是你動我小弟,全村都拼命!

其實就算不加入,曾經也沒有人敢動烏克蘭,一根毛都不敢動,因為蘇聯瓦解後在烏克蘭遺下大量武器,使烏克蘭一度成為第三大擁有核武的國家。

但是1994年美國跟英國共同推動烏克蘭、白俄羅斯和哈薩克的無核化,這些國家簽下了布達佩斯安全保障備忘錄(Budapest Memorandum on Security Assurances)。

備忘第一條就寫:「尊重並避免使用武力等方式威脅烏克蘭、白俄羅斯和哈薩克現有領土的獨立和主權(Respect Belarusian, Kazakh and Ukrainian independence and sovereignty in the existing border.)」然後就移交核子武器給「俄羅斯」。

對你沒看錯,就是交給了俄羅斯。

領土說好要尊重,但是2014年就破功

2014年,發生烏克蘭領土的克里米亞戰爭,西方國家一致用「言語譴責」入侵者俄羅斯,但沒有西方軍事單位即時反應佈署,甚至烏克蘭自己的海軍總司令別列佐夫斯基還變節投俄,其後有超過一半駐紮該區的烏克蘭軍人跟隨投誠。

最終,克里米亞成立議會辦理公投,宣布加入俄羅斯聯邦,然後把烏克蘭軍隊趕出去,這場戰爭從頭到尾只維持了24天。

24天,大概就是隔離差個幾天,等於是「14+7」多幾天。

至於2022發生的事情你我都看到媒體直播了,俄羅斯實質入侵,但英美的飛機還黏在地上,各種歐盟譴責制裁的大場面普亭又不是沒見過,怕.JPG?

台灣曾經也要發展核武,但重水被美國發現後馬上被移除。1988年蔣經國去世後,美國到台灣的中科院核能研究所突擊檢查,沒收了中科院核研所的重要資料,對發展核武的鈽實驗室進行灌漿,把價值18.5億美元的重水反應爐改裝成只能用於試驗的輕水反應爐,同時搬回台灣核子反應爐裡的重水。

而在國際關係上有一個「第二擊」的概念要讓各位知道,備實軍備國防不是要用來侵略,而是保有被攻擊之後第二擊的能力,這樣就是提高對方要攻擊你之後,要承擔的風險以及代價。看看不配合拔核子牙的北韓左右逢源,金小胖成為社群迷因,在大國之間獲得各種利益,善用地緣政治壞壞惹人愛。

大國的承諾,只有你是大國的時候有用

許多台灣的朋友看到「布達佩斯安全保障備忘錄」成為渣男的承諾,也擔心一但中國與台灣開戰之後,美國把拔並不會真正出兵協防民主台灣。

戰爭的恐怖不是用什麼吃香菜開玩笑可以帶過,台灣是一個在地理位置上與烏克蘭一樣都是在強權旁邊,而且這個強權還不認為你是個國家,時時想把手伸進來的相同際遇。

有朋友擔心金門與馬祖的狀況,但其實烏克蘭這次獨立的「國家」人口數比台北市差不多,就金門馬祖的地緣來說,離台灣本島還是有距離,如果中國真的要這麼做的話是宣示意義大過於戰術上的意義,但是實際上這兩個地方的認同,距離台灣意識也是越來越遠,而且2018年開始,金門開始接受中國這個國家提供民生用水。

2018年,美國總統川普在G7會議上表示因為克里米亞說俄語,所以屬於俄羅斯。

傻眼。

作者製作提供 2014年針對克里米亞危機,在法國巴黎所開的「布達佩斯安保備忘錄」部長級會議。

大國的承諾,只有你是大國的時候才是有用,這是國際現勢所導致的結果。許多朋友在拜登跟川普之間選邊站,以為美國爸爸是一個人治色彩重的國家,但其實永遠不變的是美國利益,是利益優先,只是人在江湖上被迫要面對流氓的時候,你選擇要跟一個有民主制度的流氓交手,還是一個威權體制的流氓呢?

2021年3月《中國時報》報導,美國海軍戰爭學院金萊爾教授投書《國會山莊報》(The Hill)指出,2022年北京冬奧結束之後,台灣將面臨嚴重軍事威脅,拜登的新國安團隊得將台灣放在所有優先事項的首位。

冬奧結束了,2022年,北京體制跟莫斯科體制都在重新恢復自己認為的世界秩序,台灣跟烏克蘭都是別人口中神聖不可分割的一部分,這場侵略烏克蘭戰爭是純觀察,還是多年後會上演的歷史?這只有台灣人可以自己決定了。

