騰訊宣布2030年將達到全面零碳排，響應習近平「2060全面碳中和戰略」

騰訊於昨（24）日宣布公司在業務營運以及供應鏈部分將在十年內達到全面碳中和。作為中國社群媒體、遊戲業以及雲端服務的巨擘，騰訊承諾到2030年時，所有的電力都將100%使用綠色能源。

騰訊目前已經為今年購買5億瓩時的風力與太陽能，針對公司的數據中心進行供電。未來，騰訊也將持續參與綠能交易、持續探索以及投資可再生能源，同時也向中國消費者及其他企業推動減碳理念。

騰訊表示，公司將試圖降低整體營運過程中的單位能耗，提高資源使用效率，在用電方面也會大幅提升可再生能源的使用比例。此次計畫將會以直降降低碳排放量和使用綠能為主，碳補償（carbon offset）則是最後手段。

騰訊目前是全球最大的數據中心營運商之一，數據中心除了需要依賴龐大的能源進行運作，也有降溫的需求。

騰訊內部調查發現，該公司去年的溫室氣體排放總量相當於511.1萬噸的二氧化碳，其中以供應鏈產生的間接排放量佔比最多（53.7%），例如：基建耗材、數據中心設備、租賃資產等。

過去幾年，騰訊為了擴張規模，碳排放量逐漸往上攀升。但騰訊的綠能負責人徐浩在《彭博社》的報導中提到，公司的碳排放量雖然在初始階段可能會有小幅度的增加，但到2030年時，騰訊減碳的努力最終也將實現。

目前中國多數大型科技企業仍然重度依賴燃煤發電，只有少數承諾在未來將轉向使用再生能源，而騰訊是中國最新一家公布零碳排藍圖的公司。

此次的計畫是為了響應中國國家領導人習近平「2060年前實現碳中和」的戰略決策。根據《彭博社》的報導，該公司同時宣布將會配合習近平的「共同富裕」政策，對社會進行回饋。去年騰訊旗下平台微信就曾承諾，會為政府社會責任計畫撥出150億美元，將經費應用到再生能源、科學教育、醫療保健的等領域中。

除了騰訊之外，去年12月阿里巴巴曾經提到，該公司的目標是在10年之內，於供應鏈以及運輸部分達到碳中和。百度則是於去年6月表示會在2030年之前實現相同目標，但目前尚未發表任何具體目標。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：楊士範