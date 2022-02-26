台南三井Outlet開幕懶人包：交通管制、停車場、接駁車資訊、餐廳美食總整理
我們想讓你知道的是
台南Mitsui Outlet Park於2月25日正式開幕，緊鄰高鐵台南站、台鐵沙崙站，出發前看看如何搭車、交通管制、停車場與停車費用、入駐餐廳品牌等，玩得更盡興，
文：Zero圈圈
台南三井Mitsui Outlet Park訂於2022年2月25日開幕，是為南台灣首間日系Outlet，也是三井集團在台打造的第三座大型購物商場。
台南Mitsui Outlet Park位於台南市歸仁區，鄰近高鐵台南站、台鐵沙崙線沙崙站，開幕期間台南市政府也會加開接駁車班次，鼓勵民眾搭乘大眾運輸前往。台南Mitsui Outlet Park目前已進入試營運階段，在短短4天之內吸引將近9萬人次入場，以下整理台南Mitsui Outlet Park的各項資訊，包括交通管制、停車場與停車費用、入駐餐廳品牌等，另外也提醒民眾入場需注意防疫規定，保護自己也保護他人。
台南Mitsui Outlet Park緊鄰高鐵台南站、台鐵沙崙站
台南Mitsui Outlet Park落址於台南市歸仁區，將分為2個營運階段，第一階段提供190個櫃位，於2022年2月25日開幕，至於第二階段則預計於2025年完成，屆時將拓展至230個櫃位。台南Mitsui Outlet Park融合台南市的古都印象，外觀採紅陶磚牆面設計，至於內部則運用綠樹、流水等各項元素，帶給民眾悠閒的購物氛圍。
在交通上，台南Mitsui Outlet Park緊鄰高鐵台南站、台鐵沙崙站，步行只需要五分鐘即能抵達。而在台南市區的民眾，也可以利用免費的高鐵快捷公車搭乘至高鐵台南站，於開幕期間的假日高鐵快捷公車也將加開班次，鼓勵民眾搭乘。
台南Mitsui Outlet Park大眾運輸：
- 高鐵：高鐵台南站下車，步行五分鐘可達。
- 台鐵：台鐵沙崙線沙崙站下車，步行五分鐘可達。
- 接駁車：H31高鐵快捷公車市府線，終點站台南Mitsui Outlet Park。
交通管制、替代道路、停車場資訊
台南市政府交通局表示，在台南Mitsui Outlet Park開幕後，周遭將湧入大量的車潮，尤其是台86快速道路將首當其衝。交通局預估，前往逛街的車潮容易集中在假日的上午11點到下午17點，尤其是228連假的最後一天車潮將與搭乘高鐵的人潮重疊，因此建議民眾多加使用替代道路，屆時也會安排人員進行交通疏導，並且即時調整道路管制措施。
於停車場方面，台南Mitsui Outlet Park南北兩側立體停車場、2處特約停車場、市府公有停車場、路邊停車格、鄰近的民營停車場總計共有6500格以上的汽車停車位，在特約停車場也會有接駁車服務民眾往返。台南Mitsui Outlet Park設施停車場的汽車假日每小時50元，機車假日每小時20元，汽車停車當日入館消費滿1000元，可折抵一小時停車費，最高累計折抵5小時。
台南Mitsui Outlet Park替代道路：
- 避開台86快速道路。
- 市區方向前往：台1線－仁德區文賢路－保安路－上崙街－沿台86側車道－中正南路。
- 關廟方向前往：南雄路－五甲路－歸仁13路。
- 歸仁方向前往：凱旋路－高發3路－歸仁7路。
- 高雄方向前往：台28－台39－歸仁7路。
台南Mitsui Outlet Park停車場：
- 汽車：平日每小時30元，假日每小時50元。假日消費每1000元抵一小時，限五小時。
- 機車：平日每小時10元，假日每小時20元。假日消費滿500元，享三小時免費停車。
- 周遭公有停車場：每小時20元，每日上限100元。
- 周遭路邊停車格：每小時20元，每日上限100元。
- 民營停車場：依各停車場收費規定。
入駐約190間櫃位、超過40個餐飲品牌
台南Mitsui Outlet Park第一階段開幕入駐約190間櫃位，其中有超過40個餐飲品牌。在主題餐廳上，討論度較高的包括阿霞飯店新型態「A SHA」、港式茶點「聚豐樓」、日本前10大迴轉壽司「合点壽司」、連續三年獲得泰國米其林的泰國料理「Nara Thai Cuisine」等。
在吃到飽方面則有來自大阪的DIY炸串餐廳「串家物語」、台北老字號銅板烤肉「高麗園」，以及橫濱牛排、涮乃葉等知名連鎖餐廳。
此外，台南Mitsui Outlet Park的美食街也進駐了許多知名小吃品牌，包括嘉義名店「林聰明砂鍋魚頭」、台南在地漢堡店「之堡」、高雄碳燒肉燥飯老店「碳呷郎」等，其他還有Beard Papa′s泡芙、Mochi Mochi鬆餅屋、Häagen-Dazs等輕食點心。
台南Mitsui Outlet Park美食餐廳一覽表：
- A SHA新型態台菜料理
- 聚豐樓
- 合點壽司
- Nara Thai Cuisine
- 乾杯燒肉居酒屋
- 三河中川屋
- 京都勝牛
- 伊勢路勝勢日式豬排
- 薄多義義式手工披薩
- 高麗園
- 串家物語
- 橫濱牛排
- 涮乃葉
- 銀座羅豚食堂
- 鶴橋風月大阪燒
- 彌生軒日式定食餐廳
- 京都柚子豚骨拉麵研究中心
- 點點心
- 雞三和
- 想想咖哩
- 張記海南雞飯
- 金子半之助
- 宮武讃岐烏龍麵
- 林聰明沙鍋魚頭
- 碳呷郎
- 之堡
- 菜豚屋
- 繼光香香雞
- Mister Donut
- Beard Papa's
- Mochi Mochi鬆餅屋
2月25日正式開幕
台南Mitsui Outlet Park於2月25日正式開幕，慶祝開幕的同時也會有滿額抽獎活動、店鋪優惠等吸引民眾前往。台南Mitsui Outlet Park開幕後營業時間為每日上午11點至晚上21點30分，其他更多相關訊息、優惠內容可前往台南Mitsui Outlet Park官方網站查詢。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航