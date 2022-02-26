台南三井Outlet開幕懶人包：交通管制、停車場、接駁車資訊、餐廳美食總整理

文：Zero圈圈

台南三井Mitsui Outlet Park訂於2022年2月25日開幕，是為南台灣首間日系Outlet，也是三井集團在台打造的第三座大型購物商場。

台南Mitsui Outlet Park位於台南市歸仁區，鄰近高鐵台南站、台鐵沙崙線沙崙站，開幕期間台南市政府也會加開接駁車班次，鼓勵民眾搭乘大眾運輸前往。台南Mitsui Outlet Park目前已進入試營運階段，在短短4天之內吸引將近9萬人次入場，以下整理台南Mitsui Outlet Park的各項資訊，包括交通管制、停車場與停車費用、入駐餐廳品牌等，另外也提醒民眾入場需注意防疫規定，保護自己也保護他人。

台南Mitsui Outlet Park緊鄰高鐵台南站、台鐵沙崙站

台南Mitsui Outlet Park落址於台南市歸仁區，將分為2個營運階段，第一階段提供190個櫃位，於2022年2月25日開幕，至於第二階段則預計於2025年完成，屆時將拓展至230個櫃位。台南Mitsui Outlet Park融合台南市的古都印象，外觀採紅陶磚牆面設計，至於內部則運用綠樹、流水等各項元素，帶給民眾悠閒的購物氛圍。

在交通上，台南Mitsui Outlet Park緊鄰高鐵台南站、台鐵沙崙站，步行只需要五分鐘即能抵達。而在台南市區的民眾，也可以利用免費的高鐵快捷公車搭乘至高鐵台南站，於開幕期間的假日高鐵快捷公車也將加開班次，鼓勵民眾搭乘。

台南Mitsui Outlet Park大眾運輸：

高鐵：高鐵台南站下車，步行五分鐘可達。

台鐵：台鐵沙崙線沙崙站下車，步行五分鐘可達。

接駁車：H31高鐵快捷公車市府線，終點站台南Mitsui Outlet Park。

Photo Credit: 台南三井Mitsui Outlet Park 台南Mitsui Outlet Park接駁車路線圖。於開幕起3個月的假日時間，將延駛至台南Mitsui Outlet Park終點站，發車時間可點此

Photo Credit: 台南Mitsui Outlet Park 台南Mitsui Outlet Park台鐵、高鐵、公車搭乘路線與花費時間表

Photo Credit: 台南Mitsui Outlet Park 台南Mitsui Outlet Park緊鄰高鐵台南站、台鐵沙崙站，因此民眾可以多加利用大眾運輸前往

交通管制、替代道路、停車場資訊

台南市政府交通局表示，在台南Mitsui Outlet Park開幕後，周遭將湧入大量的車潮，尤其是台86快速道路將首當其衝。交通局預估，前往逛街的車潮容易集中在假日的上午11點到下午17點，尤其是228連假的最後一天車潮將與搭乘高鐵的人潮重疊，因此建議民眾多加使用替代道路，屆時也會安排人員進行交通疏導，並且即時調整道路管制措施。

於停車場方面，台南Mitsui Outlet Park南北兩側立體停車場、2處特約停車場、市府公有停車場、路邊停車格、鄰近的民營停車場總計共有6500格以上的汽車停車位，在特約停車場也會有接駁車服務民眾往返。台南Mitsui Outlet Park設施停車場的汽車假日每小時50元，機車假日每小時20元，汽車停車當日入館消費滿1000元，可折抵一小時停車費，最高累計折抵5小時。

台南Mitsui Outlet Park替代道路：

避開台86快速道路。

市區方向前往：台1線－仁德區文賢路－保安路－上崙街－沿台86側車道－中正南路。

關廟方向前往：南雄路－五甲路－歸仁13路。

歸仁方向前往：凱旋路－高發3路－歸仁7路。

高雄方向前往：台28－台39－歸仁7路。



Photo Credit: 台南市政府 避免大量車潮造成交通壅塞，台南市政府交通局規劃了多條替代道路，民眾可以藉由替代道路直接行駛至周邊停車場

台南Mitsui Outlet Park停車場：

汽車：平日每小時30元，假日每小時50元。假日消費每1000元抵一小時，限五小時。

機車：平日每小時10元，假日每小時20元。假日消費滿500元，享三小時免費停車。

周遭公有停車場：每小時20元，每日上限100元。

周遭路邊停車格：每小時20元，每日上限100元。

民營停車場：依各停車場收費規定。

Photo Credit: 台南市政府 台南Mitsui Outlet Park停車場出入口位置。將提供汽車1711格、機車929格停車位

Photo Credit: 台南市政府 除了台南Mitsui Outlet Park本身的停車場之外，民眾也可以多加利用周遭的公有停車場與路邊停車格，詳細大圖可點此

入駐約190間櫃位、超過40個餐飲品牌

台南Mitsui Outlet Park第一階段開幕入駐約190間櫃位，其中有超過40個餐飲品牌。在主題餐廳上，討論度較高的包括阿霞飯店新型態「A SHA」、港式茶點「聚豐樓」、日本前10大迴轉壽司「合点壽司」、連續三年獲得泰國米其林的泰國料理「Nara Thai Cuisine」等。

在吃到飽方面則有來自大阪的DIY炸串餐廳「串家物語」、台北老字號銅板烤肉「高麗園」，以及橫濱牛排、涮乃葉等知名連鎖餐廳。

此外，台南Mitsui Outlet Park的美食街也進駐了許多知名小吃品牌，包括嘉義名店「林聰明砂鍋魚頭」、台南在地漢堡店「之堡」、高雄碳燒肉燥飯老店「碳呷郎」等，其他還有Beard Papa′s泡芙、Mochi Mochi鬆餅屋、Häagen-Dazs等輕食點心。

台南Mitsui Outlet Park美食餐廳一覽表：

A SHA新型態台菜料理

聚豐樓

合點壽司

Nara Thai Cuisine

乾杯燒肉居酒屋

三河中川屋

京都勝牛

伊勢路勝勢日式豬排

薄多義義式手工披薩

高麗園

串家物語

橫濱牛排

涮乃葉

銀座羅豚食堂

鶴橋風月大阪燒

彌生軒日式定食餐廳

京都柚子豚骨拉麵研究中心

點點心

雞三和

想想咖哩

張記海南雞飯

金子半之助

宮武讃岐烏龍麵

林聰明沙鍋魚頭

碳呷郎

之堡

菜豚屋

繼光香香雞

Mister Donut

Beard Papa's

Mochi Mochi鬆餅屋

2月25日正式開幕

台南Mitsui Outlet Park於2月25日正式開幕，慶祝開幕的同時也會有滿額抽獎活動、店鋪優惠等吸引民眾前往。台南Mitsui Outlet Park開幕後營業時間為每日上午11點至晚上21點30分，其他更多相關訊息、優惠內容可前往台南Mitsui Outlet Park官方網站查詢。

本文經癮科技授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航