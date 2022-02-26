2022/02/26,
生活

台南三井Outlet開幕懶人包：交通管制、停車場、接駁車資訊、餐廳美食總整理

台南三井Outlet開幕懶人包：交通管制、停車場、接駁車資訊、餐廳美食總整理
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

台南Mitsui Outlet Park於2月25日正式開幕，緊鄰高鐵台南站、台鐵沙崙站，出發前看看如何搭車、交通管制、停車場與停車費用、入駐餐廳品牌等，玩得更盡興，

文：Zero圈圈

台南三井Mitsui Outlet Park訂於2022年2月25日開幕，是為南台灣首間日系Outlet，也是三井集團在台打造的第三座大型購物商場。

台南Mitsui Outlet Park位於台南市歸仁區，鄰近高鐵台南站、台鐵沙崙線沙崙站，開幕期間台南市政府也會加開接駁車班次，鼓勵民眾搭乘大眾運輸前往。台南Mitsui Outlet Park目前已進入試營運階段，在短短4天之內吸引將近9萬人次入場，以下整理台南Mitsui Outlet Park的各項資訊，包括交通管制、停車場與停車費用、入駐餐廳品牌等，另外也提醒民眾入場需注意防疫規定，保護自己也保護他人。

台南Mitsui Outlet Park緊鄰高鐵台南站、台鐵沙崙站

台南Mitsui Outlet Park落址於台南市歸仁區，將分為2個營運階段，第一階段提供190個櫃位，於2022年2月25日開幕，至於第二階段則預計於2025年完成，屆時將拓展至230個櫃位。台南Mitsui Outlet Park融合台南市的古都印象，外觀採紅陶磚牆面設計，至於內部則運用綠樹、流水等各項元素，帶給民眾悠閒的購物氛圍。

在交通上，台南Mitsui Outlet Park緊鄰高鐵台南站、台鐵沙崙站，步行只需要五分鐘即能抵達。而在台南市區的民眾，也可以利用免費的高鐵快捷公車搭乘至高鐵台南站，於開幕期間的假日高鐵快捷公車也將加開班次，鼓勵民眾搭乘。

台南Mitsui Outlet Park大眾運輸：

  • 高鐵：高鐵台南站下車，步行五分鐘可達。
  • 台鐵：台鐵沙崙線沙崙站下車，步行五分鐘可達。
  • 接駁車：H31高鐵快捷公車市府線，終點站台南Mitsui Outlet Park。
Photo Credit: 台南三井Mitsui Outlet Park
台南Mitsui Outlet Park接駁車路線圖。於開幕起3個月的假日時間，將延駛至台南Mitsui Outlet Park終點站，發車時間可點此
Photo Credit: 台南Mitsui Outlet Park
台南Mitsui Outlet Park台鐵、高鐵、公車搭乘路線與花費時間表
照片中提到了高發二路、高發一路、CP，包含了橙子、MITSUI OUTLET PARK 台南、平面設計、產品設計、設計
Photo Credit: 台南Mitsui Outlet Park
台南Mitsui Outlet Park緊鄰高鐵台南站、台鐵沙崙站，因此民眾可以多加利用大眾運輸前往

交通管制、替代道路、停車場資訊

台南市政府交通局表示，在台南Mitsui Outlet Park開幕後，周遭將湧入大量的車潮，尤其是台86快速道路將首當其衝。交通局預估，前往逛街的車潮容易集中在假日的上午11點到下午17點，尤其是228連假的最後一天車潮將與搭乘高鐵的人潮重疊，因此建議民眾多加使用替代道路，屆時也會安排人員進行交通疏導，並且即時調整道路管制措施。

於停車場方面，台南Mitsui Outlet Park南北兩側立體停車場、2處特約停車場、市府公有停車場、路邊停車格、鄰近的民營停車場總計共有6500格以上的汽車停車位，在特約停車場也會有接駁車服務民眾往返。台南Mitsui Outlet Park設施停車場的汽車假日每小時50元，機車假日每小時20元，汽車停車當日入館消費滿1000元，可折抵一小時停車費，最高累計折抵5小時。

台南Mitsui Outlet Park替代道路

  • 避開台86快速道路。
  • 市區方向前往：台1線－仁德區文賢路－保安路－上崙街－沿台86側車道－中正南路。
  • 關廟方向前往：南雄路－五甲路－歸仁13路。
  • 歸仁方向前往：凱旋路－高發3路－歸仁7路。
  • 高雄方向前往：台28－台39－歸仁7路。
照片中提到了三井0UTLET平面替代道路、自行開車、3 182，包含了地圖、MITSUI OUTLET PARK 台南、台南站、台86線、路

Photo Credit: 台南市政府
避免大量車潮造成交通壅塞，台南市政府交通局規劃了多條替代道路，民眾可以藉由替代道路直接行駛至周邊停車場

台南Mitsui Outlet Park停車場：

  • 汽車：平日每小時30元，假日每小時50元。假日消費每1000元抵一小時，限五小時。
  • 機車：平日每小時10元，假日每小時20元。假日消費滿500元，享三小時免費停車。
  • 周遭公有停車場：每小時20元，每日上限100元。
  • 周遭路邊停車格：每小時20元，每日上限100元。
  • 民營停車場：依各停車場收費規定。
照片中提到了高發一路、東口、P，跟花葉、花葉有關，包含了圖、MITSUI OUTLET PARK 台南、總線、產品設計、圖
Photo Credit: 台南市政府
台南Mitsui Outlet Park停車場出入口位置。將提供汽車1711格、機車929格停車位
照片中提到了三井 OUTLET 周邊停車場暨假日停車接駁圖、三井OUTLET停車場、←假日巡迴接駁車，包含了台南三井奧特萊斯停車場、MITSUI OUTLET PARK 台南、三井奧特萊斯購物城林口、沙崙火車站、台南站
Photo Credit: 台南市政府
除了台南Mitsui Outlet Park本身的停車場之外，民眾也可以多加利用周遭的公有停車場與路邊停車格，詳細大圖可點此

入駐約190間櫃位、超過40個餐飲品牌

台南Mitsui Outlet Park第一階段開幕入駐約190間櫃位，其中有超過40個餐飲品牌。在主題餐廳上，討論度較高的包括阿霞飯店新型態「A SHA」、港式茶點「聚豐樓」、日本前10大迴轉壽司「合点壽司」、連續三年獲得泰國米其林的泰國料理「Nara Thai Cuisine」等。

在吃到飽方面則有來自大阪的DIY炸串餐廳「串家物語」、台北老字號銅板烤肉「高麗園」，以及橫濱牛排、涮乃葉等知名連鎖餐廳。

此外，台南Mitsui Outlet Park的美食街也進駐了許多知名小吃品牌，包括嘉義名店「林聰明砂鍋魚頭」、台南在地漢堡店「之堡」、高雄碳燒肉燥飯老店「碳呷郎」等，其他還有Beard Papa′s泡芙、Mochi Mochi鬆餅屋、Häagen-Dazs等輕食點心。

台南Mitsui Outlet Park美食餐廳一覽表

  • A SHA新型態台菜料理
  • 聚豐樓
  • 合點壽司
  • Nara Thai Cuisine
  • 乾杯燒肉居酒屋
  • 三河中川屋
  • 京都勝牛
  • 伊勢路勝勢日式豬排
  • 薄多義義式手工披薩
  • 高麗園
  • 串家物語
  • 橫濱牛排
  • 涮乃葉
  • 銀座羅豚食堂
  • 鶴橋風月大阪燒
  • 彌生軒日式定食餐廳
  • 京都柚子豚骨拉麵研究中心
  • 點點心
  • 雞三和
  • 想想咖哩
  • 張記海南雞飯
  • 金子半之助
  • 宮武讃岐烏龍麵
  • 林聰明沙鍋魚頭
  • 碳呷郎
  • 之堡
  • 菜豚屋
  • 繼光香香雞
  • Mister Donut
  • Beard Papa's
  • Mochi Mochi鬆餅屋

2月25日正式開幕

台南Mitsui Outlet Park於2月25日正式開幕，慶祝開幕的同時也會有滿額抽獎活動、店鋪優惠等吸引民眾前往。台南Mitsui Outlet Park開幕後營業時間為每日上午11點至晚上21點30分，其他更多相關訊息、優惠內容可前往台南Mitsui Outlet Park官方網站查詢。

本文經癮科技授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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