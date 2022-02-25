奧斯卡為了拯救收視率再出奇招：8大獎項不直播遭各界砲轟、抵制

美國影藝學院為了拯救奧斯卡頒獎典禮連年下跌的收視率，今（2022）年不斷祭出新招，除了新增的「觀眾最喜歡」、「最值得喝采片刻」的獎項之外，為了精簡典禮時程，決定將剪輯、音效、妝髮、藝術指導、原創配樂、紀錄短片、動畫短片、真人短片等8大獎項，改以預錄形式預先頒獎，換句話說，典禮現場就不會以直播呈現。此舉引起各界炮轟，認為相當不尊重此8大獎項的入圍者以及從業人員。

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奧斯卡頒獎典禮的收視率下跌已經不是新鮮事，以去（2021）年奧斯卡頒獎典禮為例，整體典禮收視人口僅985萬，與前（2020）年《寄生上流》領銜的奧斯卡相比暴跌58％，寫下歷史新低。根據《綜藝報》的報導，尼爾森公司（Nielsen）公布的初步數據中，去年奧斯卡頒獎典禮收視人口跌破千萬，眾多廣告客戶鎖定的18至49歲收視群更較去年下降64％。

收視率的暴跌，連帶牽動的是未來廣告客戶購買典禮廣告的意願，便直接影響影藝學院的收入來源，甚至是未來轉播權利金的談判都會失去籌碼。

不過，近年也確實有點非戰之罪，因為疫情關係，許多北美觀眾已經自身難保，且電影院大門緊閉，實在難以抽身關注電影娛樂，綜觀去年北美各大頒獎典禮，賽前因為疫情喪失公關造勢等宣傳活動，典禮又少了實體規劃與明星光環加持，且缺乏眾所矚目的話題大片，加上當今網路收視習慣已經逐漸追上傳統有線電視；諸多原因加乘下，北美各大頒獎典禮迎來收視寒冬。

至於美國影藝學院在2018年曾提出追加奧斯卡最佳人氣電影獎，試圖藉此吸引觀眾、拉抬收視率，但被抨擊太過荒謬，最後無疾而終；負責奧斯卡轉播的單位ABC，也有提出減少獎項，但這項提議也被駁回；2019年也曾提議將攝影、短片等4大獎項在廣告時間頒發，也招來李安、馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）等名導的抗議，最終計畫停擺。

從上述近年的演變來看，拯救收視率成了美國影藝學院的當務之急，從今年的奧斯卡來看，就是犧牲部分獎項的直播。預計被犧牲的8大獎項，會從電視轉播開始前一小時，花上大約30至40分鐘的時間頒發，而獲獎者的致詞感言則將在電視轉播期間播出，但目前尚不清楚最終播出的版本是否會刪減致詞的長度與內容。

Photo Credit: AP / 達志影像 憑藉《魔法滿屋》入圍本屆奧斯卡原創配樂的Germaine Franco

其實這類做法，在北美的大型頒獎典禮都有前車之鑑，例如表彰劇場的東尼獎、榮耀音樂的葛萊美獎等等，都有因電視轉播時間長的關係，捨棄某些獎項在直播中出現。然而，此舉也會喪失某些驚喜和重要時刻，例如，倘若最佳原創配樂是由《魔法滿屋》的Germaine Franco獲得，她將成為首位拉丁裔女性贏得此獎的音樂人，這當然擁有重要的歷史意義，而取消獎項直播將大幅削弱這種時刻。

根據《綜藝報》的報導，美國影藝學院院長大衛・魯賓（David Rubin）表示：「在聆聽各界意見、合作夥伴以及熱愛奧斯卡頒獎典禮的人們的反饋和建議之後，很明顯的，我們需要為未來做出符合最佳利益的決定。」

魯賓進一步提到：「 我們也意識到這些變化會引發對入圍者公平性的擔憂，我們希望大家了解，我們的目標是找到一種平衡，讓提名者、獲獎者和觀眾等人，都能獲得良好的體驗。 展望未來，我們將評估後續變化，並將繼續尋找其他方法，讓我們的節目對所有參與者來說更有趣、更激勵人心。」

Photo Credit: AP / 達志影像 大衛魯賓

這樣的說明以及更動，自然引來各界炮轟，直批為了拯救收視率，奧斯卡相當不尊重這些獎項的從業人員以及入圍者，獨尊最佳影片、導演、男女主角等獎項。

根據 《綜藝報》的消息來源指出，音樂工會部門的成員們正在發起抵制奧斯卡的活動，也呼籲本屆入圍原創配樂的提名者不要參加奧斯卡典禮，本屆入圍原創配樂包含《沙丘》Hans Zimmer、《犬山記》Jonny Greenwood、《魔法滿屋》Germaine Franco、《平行母親》Alberto Iglesias、《千萬別抬頭》Nicholas Britell。

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最後，自從2018年吉米・基莫（Jimmy Kimmel）擔任典禮主持人之後，連續三屆奧斯卡都沒有主持人，此舉雖然優點是能避免過於冗長，但後期卻被批評典禮缺乏重點與幽默感，導致今年學院再度找回主持人。

今年主持人將由3位好萊塢（港譯「荷里活」）知名喜劇女星艾米・舒默（Amy Schumer）、汪妲・賽克絲（Wanda Sykes）和蕾吉娜・霍爾（Regina Hall）擔任，這是1987年以來再有3位主持人同台亮相，且值得一提的是，這也是史上首次3位女性主持人。當然，找回主持人的舉動，除了掌控節奏與增添喜劇效果之外，更是為了拉抬收視率。

今年奧斯卡頒獎典禮將重返好萊塢著名的杜比劇院（Dolby Theatre），而為了避開北京冬季奧運、NFL超級盃等重要體運賽事，再加上疫情影響，延期至美國時間3月27日舉行。

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核稿編輯：楊士範