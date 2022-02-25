向俄羅斯網路攻擊宣戰：烏克蘭呼籲國內駭客「協助抵禦攻擊」、全球最大駭客團體對俄進行網路戰

「烏克蘭的網路社群，是時候協助國家防禦網路攻擊了！」在俄羅斯以軍事行動進攻烏克蘭的同時，也發動網路攻擊。烏克蘭政府呼籲國內的駭客，一同協助抵禦，除了保護國內基礎設施不受駭客襲擊外，也針對俄羅斯軍隊進行網路情蒐。

另一方面全球最大駭客團體「匿名者」（Anonymous）也向俄國宣戰，表示要「設身處地為遭受砲火轟炸的烏克蘭著想」，會針對俄羅斯政府與普亭，進行網路戰。

俄羅斯同步對烏克蘭發動網路攻擊，多個官方網站癱瘓

《CNN》報導，烏克蘭在23日遭受「分散式阻斷服務攻擊」（DDoS）。24日俄羅斯進攻後，不僅烏克蘭政府的網站遭駭客攻擊，外交部、內政部等官方網站也同樣癱瘓。

美國官員曾預測，俄羅斯會在發動軍事行動的同時，同步進行網路襲擊。而值得注意的是，在官方網站遭駭客入侵的數小時前，俄烏邊界劍拔弩張之際，網路安全研究人員在烏克蘭數百台電腦中，找到某種數據清除工具，當時便引發擔憂，擔心俄羅斯會大舉進行破壞性的網路攻擊。

網路安全公司Digital Shadows的霍蘭德（Rick Holland）也表示，俄羅斯並不是這週才決定入侵烏克蘭，反而早已做足準備，因為惡意程式、假消息、分散式阻斷服務攻擊等等都是俄羅斯戰略的一部份。

烏克蘭政府：招募志願者「協助國家防禦網路攻擊」

另一方面，在俄國入侵之際，烏克蘭也招募駭客與資安專家，共同抵禦網路攻擊。

《路透社》報導，在俄羅斯軍隊攻擊烏克蘭，各地居民紛紛逃離之際，24日早上駭客論壇開始出現招募志願者，協助抵禦俄羅斯網路攻擊的資訊。參與網路攻擊防禦計畫的2位駭客表示，烏克蘭政府正向國內地下駭客組織招募志願者，協助保護國內的重要基礎設施，同時針對俄羅斯軍隊進行網路情蒐任務。

「烏克蘭的網路社群，是時候協助國家防禦網路攻擊了！」招募志願者的貼文這麼寫著。而貼文也要求自願參與網路防禦計畫的駭客與資安專家，以Google表單提出申請，同時列出自己的專長，比如研發惡意程式等等，同時附上專業人士的推薦信。

烏克蘭政府的徵才資訊，是由基輔當地網路安全公司Cyber​​ Unit Technologies的創辦人奧雪夫（Yegor Aushev）發布。他指出，是應國防部高階官員的要求，協助發布招募資訊。值得注意的是，過去Cyber​​ Unit Technologies一向以協助政府保護關鍵基礎設施聞名。

奧雪夫指出，參與計畫的自願者，會分成防禦小組與進攻小組。其中防禦小組的目標是防止發電廠、供水系統等基礎設施，因網路攻擊而遭破壞。而進攻小組的目標則是協助烏克蘭軍隊，針對俄羅斯軍方進行網路情蒐。

全球最大駭客團體：向俄羅斯展開網路戰，

另外全球最大駭客團體「匿名者」（Anonymous）也向俄羅斯宣戰。「匿名者」今日在推特上發文指出，即將對俄羅斯展開網路戰，儘管主要攻擊對象是俄羅斯政府，不過也可能波及私人企業。

「匿名者」指出，該「設身處地為遭受砲火轟炸的烏克蘭著想」，同時呼籲俄羅斯人民一同站出來，表示「是時候向普亭發動的戰爭說『不』了」。

#Anonymous is currently involved in operations against the Russian Federation. Our operations are targeting the Russian government. There is an inevitability that the private sector will most likely be affected too. While this account cannot claim to speak for the whole (con) — Anonymous (@YourAnonNews) February 24, 2022

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核稿編輯：楊士範