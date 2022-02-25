2022/02/25,
國際

向俄羅斯網路攻擊宣戰：烏克蘭呼籲國內駭客「協助抵禦攻擊」、全球最大駭客團體對俄進行網路戰

向俄羅斯網路攻擊宣戰：烏克蘭呼籲國內駭客「協助抵禦攻擊」、全球最大駭客團體對俄進行網路戰
圖為遭受俄羅斯軍事行動攻擊的烏克蘭｜Photo Credit：Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

在俄羅斯軍隊攻擊烏克蘭，各地居民紛紛逃離之際，24日早上駭客論壇開始出現招募志願者，協助抵禦俄羅斯網路攻擊。參與網路攻擊防禦計畫的2位駭客表示，烏克蘭政府正向國內地下駭客組織招募志願者，協助保護國內的重要基礎設施，同時針對俄羅斯軍隊進行網路情蒐任務。

「烏克蘭的網路社群，是時候協助國家防禦網路攻擊了！」在俄羅斯以軍事行動進攻烏克蘭的同時，也發動網路攻擊。烏克蘭政府呼籲國內的駭客，一同協助抵禦，除了保護國內基礎設施不受駭客襲擊外，也針對俄羅斯軍隊進行網路情蒐。

另一方面全球最大駭客團體「匿名者」（Anonymous）也向俄國宣戰，表示要「設身處地為遭受砲火轟炸的烏克蘭著想」，會針對俄羅斯政府與普亭，進行網路戰。

俄羅斯同步對烏克蘭發動網路攻擊，多個官方網站癱瘓

《CNN》報導，烏克蘭在23日遭受「分散式阻斷服務攻擊」（DDoS）。24日俄羅斯進攻後，不僅烏克蘭政府的網站遭駭客攻擊，外交部、內政部等官方網站也同樣癱瘓。

美國官員曾預測，俄羅斯會在發動軍事行動的同時，同步進行網路襲擊。而值得注意的是，在官方網站遭駭客入侵的數小時前，俄烏邊界劍拔弩張之際，網路安全研究人員在烏克蘭數百台電腦中，找到某種數據清除工具，當時便引發擔憂，擔心俄羅斯會大舉進行破壞性的網路攻擊。

網路安全公司Digital Shadows的霍蘭德（Rick Holland）也表示，俄羅斯並不是這週才決定入侵烏克蘭，反而早已做足準備，因為惡意程式、假消息、分散式阻斷服務攻擊等等都是俄羅斯戰略的一部份。

烏克蘭政府：招募志願者「協助國家防禦網路攻擊」

另一方面，在俄國入侵之際，烏克蘭也招募駭客與資安專家，共同抵禦網路攻擊。

《路透社》報導，在俄羅斯軍隊攻擊烏克蘭，各地居民紛紛逃離之際，24日早上駭客論壇開始出現招募志願者，協助抵禦俄羅斯網路攻擊的資訊。參與網路攻擊防禦計畫的2位駭客表示，烏克蘭政府正向國內地下駭客組織招募志願者，協助保護國內的重要基礎設施，同時針對俄羅斯軍隊進行網路情蒐任務。

「烏克蘭的網路社群，是時候協助國家防禦網路攻擊了！」招募志願者的貼文這麼寫著。而貼文也要求自願參與網路防禦計畫的駭客與資安專家，以Google表單提出申請，同時列出自己的專長，比如研發惡意程式等等，同時附上專業人士的推薦信。

烏克蘭政府的徵才資訊，是由基輔當地網路安全公司Cyber​​ Unit Technologies的創辦人奧雪夫（Yegor Aushev）發布。他指出，是應國防部高階官員的要求，協助發布招募資訊。值得注意的是，過去Cyber​​ Unit Technologies一向以協助政府保護關鍵基礎設施聞名。

奧雪夫指出，參與計畫的自願者，會分成防禦小組與進攻小組。其中防禦小組的目標是防止發電廠、供水系統等基礎設施，因網路攻擊而遭破壞。而進攻小組的目標則是協助烏克蘭軍隊，針對俄羅斯軍方進行網路情蒐。

全球最大駭客團體：向俄羅斯展開網路戰，

另外全球最大駭客團體「匿名者」（Anonymous）也向俄羅斯宣戰。「匿名者」今日在推特上發文指出，即將對俄羅斯展開網路戰，儘管主要攻擊對象是俄羅斯政府，不過也可能波及私人企業。

「匿名者」指出，該「設身處地為遭受砲火轟炸的烏克蘭著想」，同時呼籲俄羅斯人民一同站出來，表示「是時候向普亭發動的戰爭說『不』了」。

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核稿編輯：楊士範


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