二二八事件75週年，受難者家屬盼3個月內移除中正紀念堂蔣介石銅像、成立民間調查委員會

今年是二二八事件75週年，時代力量和台灣二二八關懷總會等多個民間團體今（25）日早上在立法院共同召開記者會，表示促轉會將於5月底解散，他們提出5項訴求包括政府全面平反政治受難者罪名、盡速掃除威權象徵、限期還原二二八事件真相、偵破白色恐怖時期懸案，別再讓政治受難者遲遲等不到正義。

民團嘆：只有被害者的轉型正義，要怎麼和解？

台灣教授協會許進發教授感嘆，二二八事件發生至今，許多當事人及家屬都還盼不到一個真相，大家總說要往前看，但當悲劇事件中只有受害者沒有加害者，和解根本無從談起。近年政府成立促轉會推動轉型正義，此舉立意良善，然而目前威權移除的工作進度緩慢，政府卻頻頻護航，讓民間關心轉型正義的朋友都非常失望，政府不能只是空喊口號，轉型正義必須徹底落實，才能讓家屬真正得到安慰。

前國防部長蔡明憲首先指出，政府轉型正義已高喊多年，但至今絕大部份的受難者家屬，仍等不到記錄平反及真相。除了許多政治受難者戶籍資料，仍留有不法罪名之記錄，中正紀念堂、蔣介石銅像都還未完全去除，許多白色恐怖案件如林義雄案、陳文成案也都尚未水落石出。

出席記者會的台灣二二八關懷協會理事長王文宏表示，很多受難者家屬逐漸凋零，卻遲遲得不到平反，「蔡總統還要我們等多久？」

台灣人權文化協會會長吳進生，台灣北社社長李川信則都提到中正紀念堂轉型的問題，表示希望政府能譴責獨裁者，不能持續存在沒有加害者只有受害者的現況。並以1994年尤清縣長在任的時拆除公家機關、學校的銅像為例，結果中央政府到現在仍用國家資源維護中正紀念堂，這完全是違反轉型正義。

民間團體也共同提出五大訴求：

中央通令全國各地方政府，於3個月內註銷政治受難者戶籍不法罪名紀錄，回復名譽

3個月內移除中正紀念堂內蔣介石銅像和各地威權象徵，並不再編列兩蔣陵寢相關預算

蔡英文總統應要求國安單位不得遮蔽檔案中加害者姓名及資訊

政府應成立民間調查委員會，限期公開二二八事件和戒嚴時期迫害真相

限期偵破林宅血案、陳文成命案等重大司法懸案，並追究加害者責任並特別照顧弱勢

立委邱顯智表示，促轉會預計到今年5月後就不會再延任，但《促轉條例》中處理威權象徵以及平反不法記錄等任務，到現仍未完成；這也意味著到現在這個時代還有政治人物主張蔣經國對台灣貢獻，他認為這是非常荒謬的事，也對陳文成、林義雄等受害者家屬遺族非常不尊重。邱顯智質疑，在面對立陶宛、拉脫維亞、捷克等曾經對抗威權、爭取民主的國際友人來訪時，要如何開口解釋在台北市中心仍存有紀念獨裁者的紀念堂？

立委王婉諭則表示，蔡英文總統應該要了解，對於蔣經國「抗中保台」的讚賞，其實也是種片面神話，本質與轉型正義的價值有所背離。蔣經國文教基金會政府捐助比率仍高達37.35%，但該基金會自109年以來多次無視教育部行文，一邊領取政府補助，一邊歌頌獨裁者、讚揚威權，令人難以接受。

除此之外，許多受難者及其家屬逐漸邁入晚年，卻仍無法知悉真相、實踐正義。從《促轉條例》通過、促轉會設置至今，卻連資訊公開、事實揭露都還做不好，更遑論去突破「只有受害者，沒有加害者」的困境。

游錫堃收下陳情書：認同訴求應儘速平反二二八

結束記者會後，民間團體也前往議場前遞交陳情書，游錫堃在朝野協商結束後走到議場前向二二八受難家屬代表與民間團體致意並接下陳情書。游錫堃除對陳情團體表達致意，並表示，對於平反非事實的紀錄、拆除獨裁者的銅像、加速促進轉型正義等訴求，他都認同都應該要做，二二八事件發生至今75年，至今還有些做不好。

Photo Credit:關鍵評論網/李秉芳

游錫堃也說，去年11月出版的《二二八消失的政黨》一書，就與他過去受教育所認知的二二八事件完全不同，去認知二二八事件是因私菸案引起的治安事件，一路演變成民變，以前總想治安事件怎麼會死這麼多人？但不知道原因。

後來他才知道，陳儀藉由私菸事件發電報給蔣介石，要求派兵，軍隊抵達台灣是3月8日，就開始屠殺；陳儀說怕台灣變成「台灣的台灣」就是怕台灣獨立，日本人、陳儀都怕台灣獨立，採取黨禁，利用二二八私菸案進行屠殺，然後告訴台灣人民是私菸案、語言不通、文化衝突、政府腐敗、物價上漲。

游錫堃表示，二二八事件對台灣人而言是很悲慘的事件，希望有一天讓二二八事件該平反的平反，不能說到了民主時代反而不打拚，不進則退，要繼續打拚。

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核稿編輯：翁世航