【大人學】如何跟喜歡的女生交朋友？多年來我用這些方法，從來沒失敗過

文：姚詩豪

這次，我想談一個比較輕鬆的主題：如何跟喜歡的女生當朋友？

有些人可能會好奇：「遇到喜歡的女生，我當然想要她成為我的另一半，Bryan你怎麼要我跟她『當朋友』呢？」我對此的看法是這樣的，無論你是想跟一個女生交往，或你想得比較遠，希望以結婚為前提來相處，兩個人都該從「朋友」發展起。

我知道關係發展是相當複雜、因人而異的，不過在我過去與異性相處的經驗中，我觀察到的狀況確實是如此。比起愛情，友情是關係更紮實的基礎。就算兩人最終無緣成為情侶，但因為早先建構的深厚友誼，後續大多也能維持良好的關係。因此，我希望藉由這篇文章，來跟男生們談談如何與有興趣的女生展開友誼。

我認為想跟心儀的女生當朋友，你該記住四件事情。

1. 別把對方當獵物，擺脫「得失心」自然相處

因為我有開設一堂「第一次閒聊就上手的系統化做法」講座，分享如何跟陌生人開啟對話，所以偶爾會有些男生來向我提問，想知道如何跟女生聊天或互動。前陣子，一位男同學來提問，他說自己對女同事有好感，某次兩人在路上偶遇，女生主動打招呼，但他卻因為緊張，所以什麼回應都沒給。事後他很懊惱，擔心女生因此對他留下壞印象。

他不僅描述狀況，還列出幾個情境，比如說「女生面對面向我走來，我該怎麼打招呼？」、「女生背對著我，我該怎麼叫住她才不會讓她嚇到？」等等，希望我給他一些參考做法。

老實說，當時我一方面覺得這位同學很可愛；另一方面，我也可以理解這種面對心儀對象的興奮、緊張與手足無措。為何我們面對心儀對象會如此緊張，連要說「哈囉」還是「嗨」都要尋求別人建議呢？我認為這其實是「得失心」作祟。

男性天生愛好捕獵，看到好東西就想占為己有。這種「獵人」跟「獵物」的思維，很容易讓人產生得失心，深怕哪一步做不好，就錯失珍貴的獵物。基於這樣的心態，我們會無所不用其極地努力，但這未必會提高成功率，有時還可能反而把人家嚇跑了。

所以我的第一個提醒就是，請練習控制得失心。

想做到這件事，我建議你平時可以多跟女生互動。不少男生都有個壞習慣，就是只跟「自己認為有魅力」的女生當朋友，沒魅力的女生一律視若無睹。如果你抱持這種心態與人相處，你很容易會把身邊的女生（也就是你認為有魅力的人）都當成獵物，進而難以擺脫捕獵思維。

如果你試著調整這個習慣，無論是你眼裡有魅力、沒有魅力的女生，你都多多去認識與交流，就能比較明確地感受到「得失心」在互動過程中造成的差異。這樣一來，當你遇到喜歡的對象，也就相對容易控制得失心，與對方循序漸進地發展。

2. 花太多心思猜測對方想法，其實意義不大

許多男孩子面對心儀對象，常會不斷猜測對方在想什麼，搞得自己情緒緊繃。但在我看來，花心思去猜測這些其實沒什麼意義。

為什麼呢？

因為很多時候，人在與他人互動的反應都是基於直覺反射，而不是像一個被程式化的機器人一樣，每個反應背後都有明確的邏輯。所以，女生說某句話、做某些回應，可能連她自己都說不清是什麼意思。

一方面，這常是沒有標準答案的問題：另一方面，就算有答案，你也猜對了，對方也不太可能因此就突然喜歡上你。

人際相處上有個常見誤區：很多人會以為，只要某些時刻送對禮物、給對回覆，或者某天來個溫馨接送情，心儀對象就會愛上自己。但我得提醒，人與人的相處，通常不會因為你做了一件小事，或說對了某一句話，就有大幅度的改變。

因為常將人際關係視為機械化的、一定有對錯之分的，所以人就會在小細節鑽牛角尖，誤以為它是關係大突破的關鍵。但其實，你該把心力放在其他更重要的地方。

3. 多多讚美表達感受，避免告白強迫對方說Yes / No

許多男生（尤其是亞洲男生）可能因為成長環境的緣故，很少表達自己的感覺，甚至有部分的人認為沉默寡言更有魅力。不過在我看來，真正成熟的男生應該學會大方表達情緒或對對方的感受。當然，還要有技巧，不讓對方感到不舒服。

那怎麼讚美才不會讓人感到不舒服呢？我認為前面提到的「得失心」是一大關鍵。當你抱持獵捕心態讚美女生，希望因此得到對方的好感，那很容易在舉手投足間顯露侵略性，讓人覺得刻意、討厭；相反地，如果你是抱持單純表達的態度，那麼這份讚美也就相對自然、真誠。

關於讚美，我在美國讀書時也看過一個不錯的例子。當時，我跟教授到Las Vegas參加研討會，會議結束後，我到市區晃晃，正好有一輛載滿學生的遊覽車經過，車上有個男孩子就對著人群喊：「嘿！那個金頭髮的女生，你真漂亮！」

我看了看人群中那個金髮女孩，她並不認識那位男學生，但聽到這個讚美，她也就大方揮手道謝。這段短短的對話讓我印象深刻，它讓我發現，原來拋掉利害關係，異性之間也可以有這樣純粹的讚美。

我建議男生要多練習讚美的技術、培養讚美的習慣，並且確保你稱讚人的心態是健康的。我在上一點的最後提到，男生不必花時間去猜女生在想什麼，因為這對關係可能不會有直接的幫助，不過多用健康的心態來讚美別人，不只能增進友誼，也可能有助於關係增溫。

很多人會認為喜歡一個人，就該勇敢告白。但在我看來，告白並不是關係增溫的好策略，反而容易「陷女生於不義」：女生回答Yes，就一定要當你的女朋友；回答No，又好像傷了你的心。如果你是一個成熟、優雅的男生，請千萬不要這樣做。