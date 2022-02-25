【圖表】烏克蘭危機對歐洲能源的影響： 一圖看懂歐盟各國對俄羅斯天然氣依賴有多大

2022年2月22日，俄羅斯總統普亭在國營電視台發表談話，承認烏克蘭東部的頓內次克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）獨立，並下令俄軍以「維和人員」身分，進入烏克蘭東部，正式揭開俄羅斯侵略烏克蘭的序幕。

隨著俄烏情勢升溫，西方國家陸續對俄羅斯祭出經濟制裁。德國第一時間中止連結兩國天然氣管線「北溪二號管」（Nord Stream 2）的審查，讓俄羅斯能源供應的議題再度受到關注。

近年因氣候變遷因素，讓許多歐盟國家調整能源政策，大幅減少燃煤的使用，使得天然氣供應與發電成為能源政策轉型過程中重要的路徑。而據2019年數據顯示，歐盟成員國有超過6成的能源須仰賴進口，其中天然氣與石油多數皆來自於俄羅斯的供應。

根據Eurostat最新統計，歐盟國家2020年總計進口約4005億立方公尺，其中從俄羅斯進口的佔比達38.11%，是第二大供應國挪威的兩倍多。境內豐富的天然氣資源，讓俄羅斯成為天然氣能源市場的主宰。

若看歐盟各成員國進口天然氣的情形可以發現，包含德國、芬蘭等國超過6成天然氣進口皆依賴俄羅斯，凸顯俄羅斯天然氣進口對歐盟的重要性。

過去20年歐洲邊境能源供應常受區域和平影響，因此自蘇聯解體後，俄羅斯陸續在歐洲境內建置多條繞過烏克蘭的天然氣管道，以維持供應鏈的穩定。北溪一號及二號管線，即是其中之一。

2011年啟用的北溪一號管線，是從俄羅斯維堡（Vyborg）經波羅的海海底連結德國市鎮盧布明（Lubmin），直接供應天然氣到德國。從烏斯季盧加（UST-LIGA）出發、與北溪一號管並行的二號管線則於2021年9月完成施工，若通過審查開始運作，預計未來將提供1100億立方公尺的天然氣，對曾多次陷入能源危機的歐洲將會是一大助益。

但此舉將強化俄羅斯在天然氣市場的主導地位，被美國視為俄羅斯地緣政治的工具，並與德國意見產生分歧。英國BBC去年（2021）報導指出，北溪二號管工程破壞了歐盟的能源安全和能源獨立的原則，對波蘭，烏克蘭與其他美國關心的國家造成了威脅。

烏克蘭衝突或成歐洲能源轉機？

2021年因疫情趨緩，石油、燃煤與天然氣的需求水漲船高，多個來源國供應的短缺下，讓能源價格屢創新高，以天然氣為例，2021年前十個月的價格上漲超過500%。

近日俄烏衝突升溫，再度凸顯歐洲的能源問題。據牛津能源實驗室研究，通過烏克蘭境內管線運輸的天然氣佔歐盟國家近三分之一，若俄羅斯進一步破壞這些管道與設備，將會對歐洲能源供應造成龐大壓力。

但歐洲也並非未意識到俄羅斯在天然氣能源的掌控，過去五年數據顯示，歐盟國家進口液化天然氣數量成長近一倍，其中最大來源國為卡達與美國，被視為緩和俄羅斯對歐洲影響的手段。但論供應的穩定性與成本，經由管線輸送的天然氣仍佔歐盟進口量的四分之三。

西班牙風力發電巨頭Iberdrola SA的首席執行官Ignacio Galan對華爾街日報表示，俄烏危機對歐洲能源安全敲響警鐘，呼籲應各國應增加自主再生能源發展的投資。

據路透社報導，北大西洋公約組織（North Atlantic Treaty Organisation，NATO）也建議歐洲應朝向能源多元化的方向前進，但在俄烏衝突升溫之際，仍須做好削減需求的準備。

延伸閱讀：

資料來源：Eurostat

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核稿編輯：楊士範