如何善用「長照2.0」搭配「居家照護」，減輕照顧者肩上的重擔？

家中有需要被照顧的長輩嗎？除了大家馬上可以聯想到的失能、失智之外，其實隨著長輩年紀增長，身體日漸衰弱，長輩的身體功能沒那麼好了，甚至下肢雙腿沒力，需要其他輪椅輔具來協助等等。未來的日子裡，免不了生活有「照顧」兩個字。

但一樣是照顧生活，我們可以善用各種社會、民間資源，務求長輩要好，我們生活也要好。本文就來分享給大家，長照2.0與居家照護要如何搭配，才能事半功倍、減輕你的照顧負擔。

長照2.0服務2017年就上線了，你使用了多少？

「長照2.0」於2017年正式上線，增加並擴大服務項目及服務範圍，希望能照顧更多有長照需求的民眾與家庭，並以系統化分為A、B、C三級，讓服務範圍擴大，資源更好找。

但對於一般民眾，如何申請長照2.0服務、長照費用怎麼算？還有最重要的「補助」有多少，這些都是民眾最想要了解的照顧資訊。但也因為是政府資源，資格申請上的限制，究竟長照服務的補助有多少，也需要長照的照管中心進一步核定。

以下為申請長照2.0補助的資格，長照等級必須在第2級以上，並符合下列情形之一：

65歲以上老人

領有身心障礙證明者

55～64歲原住民

50歲以上失智症者

長照2.0補助項目有哪些？請看以下：

照顧及專業服務

交通接送給付

輔具服務與居家無障礙環境改善

喘息服務等等

以上依據失能等級及收入條件提供不同補助金額，若想了解你的長輩有哪些補助可申請，歡迎撥打政府長照專線：1966，或是參考這篇文章：〈長照2.0 1966你不知道的〉。

知道了政府所提供的長照2.0，我們也來了解其他的社會資源、照顧服務，例如現在要你介紹的居家照護服務。

長照2.0無法「照」住所有人，因此我們要把自己的照顧資源補牢，讓長輩與自己都能有良好的照顧與生活品質。若長照2.0審核後，發現有許多需要即時協助的照顧時段無法被滿足，其他的「居家照護」便要立即介入。

例如長照2.0的喘息服務時數若太短，或沒有審核通過，你也得替自己「喘息」時間與空間，讓專業的居家照顧服務員，為你爭取身心休息的時間。或是長照2.0所給予的照顧專業服務，對你而言仍很「吃緊」，那麼以時薪制的居家照護，便能「即刻救援」，讓長輩一整天下來都有完整的居家照護。

居家照護可以做哪些事？

居家照護的工作範圍，主要以跟患者或被照顧者有關的事項為範圍，包含協助或維護行走安全、洗澡、協助如廁、大小便處理、更換尿布、更衣、協助上下床及移位、翻身拍背、被動關節運動等等。居家照顧服務員亦能陪同長輩看醫師、陪同外出散步、備餐、清潔衣物、房間整潔等。

居家照顧服務員不僅經過證照考試通過，許多關愛長輩的居家照顧服務員更是積極進修，學習失智、失能等相關系課程，以滿足照顧個別性的需求。

若你需要時數彈性、又兼具專業的照顧服務，可以考慮耕耘居家照護許多年的照顧科技平台，使用流程輕鬆簡單，一切公開透明，是你思考照顧方案時的口袋名單，更全面的照顧住長輩、也罩住全家。

本文經優照護授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航