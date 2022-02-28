文：張健文（2020年初起任葡文《澳門論壇日報》駐中歐文化評論員。柏林自由大學視覺暨媒體人類學博士研究生。文章散見於澳門《瘋刊》、葡文華人文化網站《Extramuros》、台灣《島嶼城誌》、葡萄牙《Buala》黑人文化學術網站、留尼汪《Chine Magazine》法文新聞網站等。學術論文則多發表於阿旺卡國際電影研討會年刊。）

去年十一月，根據「FestivALT」發佈的消息，波蘭克拉夫（波文粵音約為卡鈳夫，德音則約為卡靠）市政當局在普瓦舒夫（Płaszów）集中營遺址開始砍伐五百多棵樹，讓路予新的紀念館。「FestivALT」猶太文化節，是波蘭中青人士為年輕人中開設的社團，致力於保存猶太歷史、文化與傳統。

誠然，在波蘭有許多支持保留原樹的人。就在砍樹前夕，有關人士聯繫到筆者，期望通過另一種歐盟語言來讓更多人了解本次事件。不過我既不是記者，也不清楚事情發展來龍去脈，對波蘭次都克拉夫的歷史也只是一知半解。所以，筆者縱覽了反對聲音與官方支持的意向，不禁想起了集中營，因此在谷歌搜索了相關的葡文資料。隨後發現，這代表人類史上黑暗一頁的遺址，今日似乎以紀念之名竟成了一個旅遊境點。

普瓦舒夫集中營因為史提芬史匹堡鉅作《舒特拉的名單》變等更為世所識。然而，筆者深知在文中提及這部電影可能涉及政治意味，因為一部電影與歷史之間可有著千絲萬縷的、複雜的跨國關係。

筆者零九年曾到過克拉夫觀光，去年又隨波蘭藝術家和工作拍擋瑪塔・薩拉回到了這座波蘭的文化之都公幹。此次再臨，我結識藝術策展人、電影人、畫家、攝影家、前市長以及退休的小學老師。在不同的領域裡，也聽到了許多有關波蘭當今政局的評論。

今天如果要說到克拉夫猶太區，那麼似乎就只有歷史和旅遊的事情可談：在短短的幾天，根本沒法從克拉夫的歷史城區想像出二戰前猶太人的車水馬龍。

Photo Credit: ed_and_don , CC BY-SA 2.0 普瓦舒夫集中營紀念碑

這次赴波短停，筆者也有機會認識到薩拉的家鄉赫扎努夫（波文說起來像粵音「山樂乎」），那裏她跟「FestivALT」猶太節有一個藝術合作項目：薩拉在當局許可下，在一垂柳被割除的位址上再種一棵樹（原來的垂柳一八年被砍去）。種樹的原因，也正正是要紀念冷戰期間在原址上被拆卸的猶太廟。

赫扎努夫離奧施維茨集中營只有二十公里的距離。至今筆者還沒有機會參觀，也不敢參觀。戰前赫扎努夫猶太人估當地人口的一半，今天猶太人的足蹟可謂蕩然無存。另，奧施維茨的譯音也值得一說，因為如果指集中營，國際慣例上必須使用德文，粵音大概為歐殊維茨，集中營命名用到的波蘭地名一直令同名的市鎮飽受陰霾，國際慣例上必須用波文原文稱之，粵音大概為柯陎費潛，兩者不容混淆。

筆者的確是對德波兩國猶太人的歷史和現況認識不多。不過，人在柏林，筆者也領略到一些事情：在街上不要踏到刻上遭納粹德國殺害的猶太人的「Stolpersteine」（「絆腳石」藝術計畫）；猶太公物也必然有警察駐守（唯柏林看到警察的地方不多）。同時，筆者從德國電台中了解到「反猶太主義」至今仍似是未獲解決的問題。

無可否認，雖然納粹德軍早已撒離、清拆普瓦舒夫集中營，但集中營遺址也早已成為歐洲的遺產，甚至是世界的遺產。筆者自認無法做出輕易的判斷，究竟是支持維護與建館的一方，抑或是支持砍樹以獲地更多的另一方。不過筆者認為，有必要讓葡文讀者了解到這五百多棵樹的去向，而更多的英文資料可以在猶太節和紀念館的官方網址上找到。

（葡文原文於二○二一年十一月十二日《澳門論壇日報》評論版刋出，拙文為筆者自行翻譯、重寫的中文版。）

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin