《臺灣書藝新契機－1949渡海書家特覽》（上）：1949年後渡台書家的多元書藝群像

文：黃靖軒

「好古探周禮，嗜奇竊漢碑」這是橫山書法藝術館在1月21日至3月13日展出的《臺灣書藝新契機－1949渡海書家特展》中，汪中（1925-2010）所書的一幅隸書對聯，風格溫雅，屬漢隸之端莊。【圖1】

Photo Credit: 桃園市立美術館提供 【圖1】汪中，《好古嗜奇五言聯》，民國

周禮是儒家經典，記載西周官制，西周文字在文字學上屬古文字，即為先秦文字，又稱大篆，因為多存於鐘鼎銘文，也被稱作金文。漢碑則是指漢代的碑刻，大部分用隸書刻成，其中也有少部分的篆書。書寫者應是藉周禮和漢碑，引申對古經要義或古文奇字的搜羅與研究，以及書寫。

好古情懷並非一時一地一族群所專有，所謂崇古、復古更是古代中國時常出現的文化論述，涵蓋政治、文學、書法、繪畫等諸多方面。明中葉以後的文藝則是在復古和求新，這兩股創作理想中擺盪。

明末清初鼎革之際，金石學研究逐漸興盛，研究金石文字的學術風潮，延續至清代，幽古和新奇融會一體，金石文字也巨大地影響書法風格的遞嬗，開創出新的書學體系。

這次《臺灣書藝新契機－1949渡海書家特覽》【圖2】企圖勾勒出1949年後渡台書家的多元書藝群像，除了帖學傳統和魏碑書風，其中也有多幅以漢隸或先秦文字來書寫的作品，顯然書寫金石文字的風氣依然強勢，「好古」與「嗜奇」的書寫情懷緊繫著進入新時代的知識人。

Photo Credit: 桃園市立美術館提供 【圖2】《臺灣書藝新契機－1949渡海書家特展》

新奇的知覺體驗

金石文字因為年代久遠，已非近代人的日常用字，不僅僅是不熟悉，甚至是陌生難解，無法確認其真正的字詞含義，也正是因為這種陌生感，觸發原始的知覺刺激，使我們在面對金石文字的過程中，產生一種近乎奇觀的圖像體驗。

羅伯・索科羅斯基（Robert Sokolowski）在《現象學十四講》討論圖畫意向時提到：「圖畫意向很像知覺，而不像表意。圖畫意向好像我們看到或聽到一個事物：我們當然沒有真正地看到或聽到那個事物，因為我們有的只是圖像而非事物本身，但圖畫的給出與事物本身的給出有相類比性的關係。就像知覺，圖畫意向是持續的，我們可以把焦點放在圖像的這部分或那部分，圖像本身也可以是清晰的或者是褪色的。」[1]

由於這些鐘鼎碑刻上所保留的古代文字，有許多並非時人常見常用的表意符號，再加上金石文字的造型極為豐富，且存有較強的圖像性表示，使得人們更容易直接透過這些文字造型，感知對自然較為原始的描繪動能。

這些知覺感受可能是粗獷的、雄偉的、茂密的、流動的、曲折的、寬闊的、狹窄的、高聳的，無法窮盡。換言之，這樣的知覺體驗類似塗鴉，像是書寫遊戲，是一種將具象世界抽象化的書寫體驗。

鐘鼎碑刻長期被人忽略，或存古廟，或挖掘於荒煙蔓草間，又或是遭人為的破壞，所以多半有風蝕崩壞的痕跡，即使多數人無法直接面對原器物，也能經由墨拓來感覺那幽古的氣息。【圖3】

Photo Credit: 角井博解說，福本雅一、荻信雄釋文，《中國法書選2・石鼓文·泰山刻石》（東京：二玄社，1988），頁13。 【圖3】

物質的觸覺暗示性是存在的，原本觸感堅實的金屬或岩石，因為侵蝕作用而出現破損、鏽蝕，使得字形難以辨識、文字線條更為模糊、粗糙，如此一來人造的文字符號與自然界的線條更為融洽。

例如，線條輪廓可能因為碑石崩壞而膨脹、荒漫，或因為銹點阻隔而中斷，諸如此類不確定因素，使其原來就較為自由豐富的造型表現，呈現出更為隨機的美感形式。

亦即「形」的獨特質感所帶來的視覺效果，進一步地凌駕文字含義。高明的書寫者藉由大量且多樣化的臨摹，來掌控這種隨機性，以此漸變出個人的書寫特質和線條表現，此即是書寫金石文字的迷人之處。

造型的重塑與轉換

《石鼓文》是先秦刻石，雖然唐代即已流傳，如韓愈（768-824）曾作《石鼓歌》頌揚其價值，但是直到清代才對書法有巨大的影響，書寫石鼓文的名家很多，其中以吳昌碩（1844-1927）最負盛名，其筆勢雄強，線條渾厚而結構茂密。

展覽中吳敬恆的（1865-1953）《石鼓文立軸》【圖4】，內容是臨書第三石鼓，行筆輕盈而簡淡，剛勁瘦硬中但見率真，落墨在濃淡之間，一任自然，常露行書筆意，整體來說很有個人面目。這幅作品的線條與結構頗有天真童稚之趣，線條粗細變化較大，也不刻意以中鋒表現篆書的筆法或墨韻，使得文字結構中的幾何造型更為鮮明，塗鴉的氣息更為濃厚。

比起魏晉法帖，同一種碑刻銘文，可以雄渾，可以清奇，可以滄桑，可以稚拙，取決於書寫者的個人詮釋，於臨摹取樣具有更高的自由度，這也是金石書法的特色之一。

Photo Credit: 桃園市立美術館提供 【圖4】吳敬恆，《石鼓文立軸》，1947

這次展出的另一件吳敬恆作品《摹毛公鼎銘字摺扇》【圖5】，風格依然清朗疏宕，用墨則較淡且濕潤。此作擷取毛公鼎的部分銘文，排列書寫在扇面這樣的形式上。與《石鼓文立軸》同樣是典型的臨摹式書作，也就是將某一鐘鼎碑刻上的文字，直接抄錄在不同的作品形式上，表現古雅的情致，為金石書法常見的表現形式。

這種書寫模式旨在摹古，抑或是藉由摹古來達成書寫金石文字的樂趣，同時也是書法學習的傳統方式，可以謹慎地描摹其一筆一畫，也可以借其形、書其神，大幅度地加進個人的筆墨特色。

Photo Credit: 桃園市立美術館提供 【圖5】吳敬恆，《摹毛公鼎銘字摺扇》，1950

呂佛庭（1911-2005）的隸書《書菜根譚中堂》【圖6】氣質雍容敦雅，古淡而靜穆，線條於淳和中帶有澀勁，徐徐推行，寓豐富於洗鍊之中，置變化於安穩之上。其中可見漢隸《曹全碑》的線條表現和筆法結構，又有如《泰山經石峪金剛經》中融合篆隸筆意和真書形體的造型變化，顯然他藉古法開創出個人的獨特書寫樣貌，不為形式所囿限。