2022/02/25,
政治

英國放寬97後出生港青移居申請，中國外交部譴責

英國放寬97後出生港青移居申請，中國外交部譴責
Photo Credit: Reuters/ 達志影像

我們想讓你知道的是

英國去年初開放BNO持有人的居留申請，但當時只限於護照持有人，不包括他們沒有BNO的年輕子女，年輕子女只能以親屬身分隨同父母申請。

（中央社）據報導，英國近日再度放寬香港BNO護照持有人的居留申請，目的是吸引1997年後出生的港青；中國外交部則譴責英方的做法。

綜合香港媒體今天（25日）的報導，英國去年初開放BNO持有人的居留申請，但當時只限於護照持有人，不包括他們沒有BNO的年輕子女，年輕子女只能以親屬身分隨同父母申請。

報導表示，在這種情況下，即使有年輕港人希望移居英國，但由於他們的父母不願離港，也無法申請。

英國政府昨天放寬了相關規定，容許未持有BNO但已年滿18歲的港人，只要他們的父母持有BNO，就可以獨立申請BNO護照到英國居留，措施於10月生效。

另據報導，去年有10.4萬人申請BNO。

中方：強烈譴責

中國外交部駐港公署發言人今天強烈譴責英國上述新舉措。

發言人批評英國此舉粗暴干涉中國內政和香港事務，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，違反中英聯合聲明及中英雙方交換的備忘錄有關約定。

發言人批評英方不顧中方的反對和反制，以香港國安法為藉口操弄BNO問題，「為反中亂港分子提供庇護所」，暴露其「偽善面目」和唯恐香港不亂的「卑鄙企圖」。

發言人敦促英方認清歷史大勢，放棄在港延續殖民影響的幻想，立即糾正錯誤，停止以任何方式干預香港事務，否則必將自取其辱、自食惡果。

35萬港人持有BNO

BNO全稱British National（Overseas），中文是英國國民（海外）護照，名義上是英國國籍，但沒有英國居留權。

英國早年殖民統治香港時，發給港人英國屬土公民（BDTC）護照，其後改由BNO護照取代。一般而言，BDTC護照持有人在英國享有的權利優於BNO護照持有人。

英國取消BDTC護照及改發BNO後，據統計，當時約有300萬人登記申請BNO─但實際申請的人數有限，而相關登記程序於1997年終止，即期限之後無權申請。

香港實施國安法後，英方批評此舉違反《中英聯合聲明》，為此准許持有BNO的港人及其家屬申請赴英讀書或工作，5年後可以申請定居，再居住12個月後申請入籍。

英國官方統計，2020年中，約有35萬港人持有BNO，另有290萬港人符合申請BNO資格。

新聞來源：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。