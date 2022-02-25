經驗不足、訓練不當、被群眾圍觀分心都不是理由，美國佛洛伊德案三名前任警官被定罪

三名美國明尼亞波利斯前任警官於昨（24）日審判中，因剝奪喬治．佛洛伊德（George Floyd）的公民權（civil rights），而被陪審團判定有罪。

陪審團拒絕接受被告聲稱警官經驗不足、訓練不當並且被當時圍觀民眾分心而導致佛洛伊德死亡的藉口。他們認為湯瑪斯．雷恩（Thomas Lane）、 J．亞歷山大．金（J. Alexander Kueng）、圖．陶（Tou Thao）等人，在佛洛伊德被蕭文（Derek Chauvin）膝蓋壓住頸部的9分鐘內，並未即時反應制止，且在當事人需要醫療救護時，也無給予任何協助。

佛洛伊德被逮捕期間，雷恩負責壓制他的腿、金跪在背上控制，陶則是在一旁阻止圍觀者的干擾。

根據《NPR》報導，三位警官都被指控未經正當程序，蓄意剝奪佛洛伊德的自由權。檢察官賽蒂奇（Manda Sertich）在週二對陪審員說明「他們選擇不去制止，他們選擇不對佛洛伊德施以援手，把拯救佛洛依德的那扇窗重重關起。」

佛洛伊德的弟弟菲洛尼斯（Philonise Floyd）在審判後表示，這是一場「為己負責」的判決。但他同時說道「永遠都不會有正義了，因為我再也無法喚回喬治。」

佛洛伊德的姪子布蘭登（Brandon Williams）也在《美聯社》報導中提及，希望透過這場判決改變美國法律與政策，避免人民遭遇相同的情況。他說「這次的結果傳達了一個訊息：如果你犯下謀殺的罪刑以及濫用致命的武力，必然會產生後果。」

審判中，原告將起訴焦點放在警官培訓上，主張三位被告知道他們有義務提供醫療協助。此外，在他們的受訓過程，就曾被教育必須把戴著手銬的嫌疑人轉向一邊，確保他們能夠呼吸。

檢察官更指出佛洛伊德當時的情況，已嚴重到連未經醫療訓練的圍觀群眾都能看出他需要協助，然而這些警官卻「選擇什麼都不做」。

當庭作證的警察培訓專家也說「警官被訓練當看到其他同事過度使用武力時，必須做出制止的行動。」

另外，被告辯護人則是主張警官所受的訓練並不足夠，而且這三位被告只是在現場跟隨資深警官蕭文的指示。雷恩與金都說明當時兩人的壓制動作與蕭文不同；在一旁控制圍觀群眾的陶則表明自己因注意力不在佛洛伊德身上，與原告主張不符。

《NPR》在報導中提到，三位被告中，雷恩的辯詞似乎最有力。他曾兩次詢問是否要將佛洛伊德轉向一邊，方便他呼吸，但這樣的建議都被蕭文與金拒絕。此外，雷恩也呼叫了救護車並協助醫護人員搶救佛洛伊德。

檢察官回應，縱使雷恩意識到佛洛依德面臨著致命危險，也的確表達了自己的看法。但他在當事人最迫切需要醫療協助時，卻什麼都沒做。

三名被告目前的科刑結果尚未被決定。今年六月，三人將面對另一場指控他們幫助和教唆殺人以及過失殺人的審判。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：楊士範