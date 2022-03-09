《日本語不思議》：讓人頗感意外的是，為何有人竟然會認為日語沒有文法？

文：清水由美

在家裡，誰最了不起呢？

想和各位讀者再來分享一則有關日語詞彙的事情。這次的主角是「親屬稱謂」（親族呼称）。

假設現在有一對年輕男女相識然後結婚了。他們的感情相當好，彼此甜蜜蜜地稱呼對方為「○夫くん」（○夫君）和「△子ちゃん」（△醬），不久之後他們的孩子誕生了。不可思議的是，不知從什麼時候開始，他們倆開始互稱對方為「パパ」（爸爸）和「ママ」（媽媽）。時間過得好快，接著他們的孫子也出生了。這一次他們倆開始互稱「じいじ」（爺爺）和「ばあば」（奶奶）。

不過，這些稱謂不只是用來稱呼對方而已，就連他們本人也以這個稱謂來指稱自己。當孩子出生後，○夫くん會說「今天是由パパ來幫小寶貝換尿布喔」，在第一個孫子出生後，△子さん搶著表態「以後上小學會用到的書包，讓ばあば來買」。話說因為「じいじ」喊起來總有點不習慣，所以我們家都喊爺爺「おじいちゃん」。如以上所述，就算存在著個別的差異，一般來說日本家庭中的親屬稱謂，大致的變遷就是這樣。

為什麼會出現這樣的情形呢？難道日語真的是一種鬆散的語言嗎？

當然不是這樣囉！其實這些都能好好地加以說明。在為何有人竟然會認為日語沒有文法：「家族全體（包含本人在內）所使用的親屬稱謂，會以年紀最小的成員所使用的稱謂為基準」。從出生的孩子們來看，○夫君是「パパ」，因此太太也喊他「パパ」，○夫君自己也叫自己「パパ」。當孫子誕生後，孫子世代和兒子世代，以至於祖母本人，也會稱自己為「ばあば」。

儘管「最年輕的成員所使用的稱謂，為整個集團的成員所使用」，這個原則並非日語獨有，但它確實在日語中發揮了強而有力的作用。此外，這個現象不只存在於家族之中，例如在小學的教室裡，老師對班上的學生說「はい、みなさん、先生のほう見て」（好啦！大家請看老師這裡）時，也是這種原則的體現。

在這個例子中從學生的角度來看，老師是「先生」，而且這位老師也以第一人稱的「先生」來稱呼自己。這樣的情況在幼稚園或小學低年級的課堂上還說得過去，但如果是面對國、高中生時還這麼稱呼自己的話，就不太合適了。因為這麼做很像把學生們當成小朋友來對待，所以我認為應該準確地使用「私」才對。

儘管老師稱自己為「先生」的例子，我只有在日語教育課程的講師休息室中聽到幾次而已，但還是要再次強調，這樣的選詞用字真的很不恰當。在學生是成年人的教學場合下，老師若稱自己為「先生」，則是完全NG的行為。

或許那些自稱為「先生」的人所面對的學習者日語能力還不夠充分，加上受到母語的影響，日語的發音聽起來有點孩子氣，導致老師在無意識中，把日語學習者當成了小朋友來對待。雖然這樣的例子的確很少，但如果讓我遇到了，肯定馬上送出一張「紅牌」給他。

世界上不存在沒有文法的語言

當我開始從事日語教師這份工作後，不知道為什麼，經常會有以日語為母語的人對我說「日語是一種很難的語言吧！」這句話並非出自日語學習者口中，而是日語的母語人士（Native Speaker）。

嗯……日語為什麼會這麼難呢？不，仔細想想，應該是拿日語來和什麼相比，顯得日語很難才說得通吧！

前些日子，一位「日本語教師養成講座」的學生和我說了這麼一段話。

「英語啊！有很明確的文法體系，可是日語好像沒有什麼文法規則可言耶……難怪這麼難。」

我得說，這位同學你錯得離譜了，這個世界上絕不存在沒有文法的語言。

讓人頗感意外的是，和這位同學持相同觀點的人其實還不少。這些人大多都有學習英語等外國語言的經驗，而且通常學習成果都不怎麼樣，令人感到不可思議的是，這樣的人竟然會覺得日語沒有文法。為何他們會有自己用得溜到不行的母語很困難的想法呢？我一直覺得這是個未解之謎。

總之，世界上不存在沒有文法的語言，所有的語言都有屬於它的文法體系。但文法畢竟不像規則手冊（Rule Book）那樣，先存在名為「規則」的文法，然後才由其他人遵循白紙黑字的規則來進行交談或書寫。或許有不少人對文法抱有前述的想像，然而這其實並不正確。說白了，文法這東西其實就是「事後總結出來的強行解釋」（後からこねた屁理屈）。從現在人們所說、所寫下來的內容中找出法則，然後盡可能以簡單的規則來說明普遍存在的現象，經由這樣一番整理後所得到的理論，就是「文法」了。

由此可知，世上絕不可能存在一本完美無缺、放諸四海皆準的日語文法書，更遑論學者之間也存在著不同的詮釋觀點。至於其中獲得大多數人所認同的文法，就是像「學校文法」或「橋本（進吉）文法」那樣，冠上○○文法的大名，被大眾接受了而已。另外，只要我們在現實生活中所說、所寫的日語會發生變化，想當然文法的記載、敘述方式也會發生改變。正因文法是「事後總結出來的強行解釋」，所以文法會出現在現象之後。就算文法變動的速度落後於現實環境，它仍然是會改變的。

舉例來說，基本上日語國語辭典的卷末，都會附有動詞、助動詞和形容詞的活用表，而且在大部分的辭典中，活用表會分為「文語」和「口語」兩部分。簡單來說「文語」就是古典作品中會出現的古日語，而「口語」則為現代日語。各位讀者有沒有回想起過去上古文課時的回憶啊？沒錯，就是コ、キ、ク、クル、クレ、コヨ、カ行變格活用！大家直到現在是否還是覺得，這些內容怎麼那麼煩啊？至少我是這麼認為的啦！