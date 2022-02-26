撤離烏克蘭的台灣留學生：沒想到真的會打起來，再晚一天可能就離不開了

文：李宗憲

就在俄羅斯入侵烏克蘭的同一天，留學烏克蘭的3名台灣學生，週四（2月24日）傍晚抵達台灣桃園機場，三人通過電話向德國之聲表示，下飛機才得知俄羅斯已展開軍事行動，感到非常訝異，同時又慶幸決定提早離開烏克蘭，因為如果慢一天，可能就離不開了。

據台灣教育部24日統計，烏克蘭共有12名台灣留學生，除了三人已經抵達台灣外，另有兩人分別在烏克蘭東部和南部，另外有七人仍留在基輔。

在塔夫里維爾納茲基大學攻讀語言專業的台灣學生Tim表示，2月上旬時，基輔整個城市運作非常正常，超市供應充足，人們也不感到恐慌，但後來隨著情勢愈來愈緊張，14日決定離開基輔，撤離到離東部俄羅斯邊境更遠的利沃夫，他向德國之聲說：「我當時沒有很緊張，主要是西部沒什麼事，但也不能說完全不緊張。」

城市利沃夫是位於烏克蘭西部的觀光城市，近幾週成為住在基輔或烏俄邊境居民撤離的避難地。

Tim說，在利沃夫看到俄烏情勢愈趨緊張，加上在台灣的家人十分擔心他的安全，才決定離開烏克蘭。他透露，當時台灣護照已經過期，一般辦理時間因郵寄等需要耗時多日，經過台灣駐俄羅斯辦事處協助才取得新護照得以離境。

晚一天可能走不了

Tim向德國之聲表示，原本要搭24日往土耳其飛機，因為該航班只需在伊斯坦堡機場等候轉機兩小時，但後來選擇23日需等候轉機13個小時的航班。他說：「在機場等待時，烏克蘭宣布進入緊急狀態，交通不便、審查文件更為嚴格，就慶幸當時還好選擇這班班機。」

直至24日傍晚抵達台灣，得知俄軍已經入侵烏克蘭，讓他覺得自己很幸運，他說：「謝天謝地！晚一天真的差很多，如果晚一天，可能就起飛不了。」另一名在烏克蘭待了五年的王同學（匿名）也說，如今烏克蘭發生的情況，真的讓他完全沒有預想到，覺得自己「運氣好」。

高中畢業就到赴烏克蘭留學的Tim已經在基輔住了近三年，如今看到烏克蘭許多地區遭轟炸的新聞畫面，感到五味雜陳，「覺得瞬間發生太多事情，心情非常復雜。」他向德國之聲說：「我在烏克蘭有很多朋友，很不捨，也很為他們心疼，這真的是非常不幸。」

另一名就讀烏克蘭國立科技大學的陳同學也稱自己運氣好，他到現在仍無法相信在烏克蘭發生的一切，並說：「整件事情發生得很突然，好像一場鬧劇。因為在基輔的時候一切都很正常、風平浪靜，」他續指，「所有在基輔的人都覺得不會打起來，只是有些顧慮，但都有想好下一步，就連學校今天也直到24日才開始停課。」

Tim補充，他的老師也有告知，目前停課幾天，而部分老師、同學也都離開基輔。

不知未來能否回烏克蘭

2019年8月前往烏克蘭攻讀計算計學的陳同學指出，當初選擇留學烏克蘭是因為學費比其他歐美國家便宜，但沒想到如今卻得放棄學業回台灣。

他說，當初烏克蘭情勢緊張時，仍留在基輔是擔憂無法完成學業，並指出，學校沒有停課，他也只能留在基輔。陳同學向德國之聲補充：「我也不知道可以在哪裡能接續我的大學學業，畢竟我已經大二了，不可能回台灣重考。」

二月中，他與其他台灣人抵達利沃夫時，還在思考若沒開戰就能回基輔繼續念書。如今，已經回到台灣的他，面對未來充滿未知。他無奈地說：「我不知道，我也不清楚，希望戰爭平息回去安然讀書，但若沒有的話，我也不知道接下來如何是好。」

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航