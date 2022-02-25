美國官員預測基輔可能於96小時內淪陷，總統澤倫斯基：「烏克蘭被拋下，現在只能孤軍奮戰」

文：梅緣緣

烏俄戰爭於24日由俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）宣布出兵後正式開打，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在當日宣布與俄羅斯斷交，並前一日即簽署「全國動員令」，下令召集全國18歲至60歲預備軍備戰，最長服役備戰期為一年。

據《新聞周刊》（Newsweek）獨家報導，有數名匿名美國官員表示，普亭展開特殊軍事行動的目的，是要將烏克蘭等鄰國「去軍事化」，並迫使烏克蘭政權投降。匿名的官員也預測，烏克蘭首都基輔（Kyiv）可能在約96小時後就會被俄羅斯拿下，而俄羅斯軍隊的步步進逼，也可能使烏克蘭政府被迫於一週內宣告投降。

烏克蘭總統澤倫斯基稍早宣布，將追悼黑海蛇島（Zmiinyi）上拒絕向俄軍投降、並誓死堅守到底的烏國士兵。《商業內幕》（Business Insider）報導，澤倫斯基說：「這些在烏克蘭蛇島的邊防軍死守到了最後一刻，他們的死是光榮的。」

美國《有線電視新聞網》（CNN）一段音檔顯示，俄方軍艦廣播要求在島上的軍人立刻棄械投降，否則將發動一連串的炸彈攻擊。音檔後續出現一名烏克蘭士兵回嗆：「俄羅斯戰艦，去你的。」不過相關情報指出，駐守該島的13名軍人已全數罹難。

「烏」雲密佈不見日，澤倫斯基：我們被拋下只能孤軍奮戰

俄羅斯陸海空軍隊大舉由北、東、南三方的侵略攻勢，也迫使澤倫斯基宣布全國戒嚴。戰爭的消息一出，也使得基輔等地湧現避難車潮，民眾紛紛擠入加油站及高速公路，希望能逃離俄軍的轟炸及攻擊。

根據印度《經濟時報》（The Economic Times）報導，澤倫斯基敦促各國領袖，提供烏克蘭抵禦俄軍襲擊的相關協助，並請求支援以保護烏國領空不受俄軍侵犯。澤倫斯基同時也於推特發文，號召俄羅斯境內還沒喪失理智的民眾，上街抗議俄方停止攻打烏克蘭。

自基輔及其他地區接連傳出砲彈轟炸開始，烏克蘭境內如敖得薩（Odessa）及馬里烏波爾（Mariupol）等地區，也陸續傳出有民眾遭炸傷及罹難的消息；敖得薩近郊的波多利斯克有軍事機構遭炮襲，造成7人死亡。

烏克蘭政府稍早也宣布俄方已確定佔領車諾比核電廠，挾持當地工作人員作為人質。《路透社》報導指出，烏克蘭總統首席顧問波多利亞科（Mykhailo Podolyak）對此表示：「俄羅斯佔領車諾比的行動，對歐洲可說是個大威脅。」俄國相關軍事機構點明，俄方希望藉著控制車諾比核子反應爐，來向北約（NATO）釋出勿隨意出手干預的警告。

根據澤倫斯說法，在開戰首日，已有137名烏克蘭軍民在俄軍的入侵行動中喪生。《以色列時報》（The Times of Israel）報導，澤倫斯基在一段影片中表示烏克蘭被拋下，現在只能孤軍奮戰。「我沒有看到任何人想要與我們一起並肩作戰。」他同時也無奈指出，其他國家出於害怕心理，所以根本沒有人願意讓烏克蘭加入北約。

開戰首日，印度總理莫迪與普亭通話盼俄羅斯停止進攻

《印度時報》（The Times of India）指出，在俄羅斯正式宣佈向烏克蘭宣戰當晚，印度總理莫迪（Narendra Modi）與普亭通話，希望可以緩和俄羅斯對烏克蘭的攻勢，即刻停止所有的侵略行動。此外莫迪也表示，對目前在烏的印度國民人身安全感到擔憂，特別是學生族群，因此印度政府盼可儘速撤回烏克蘭境內約1萬6000名印度國民。

《印度快報》（The Indian Express）報導，因印度長期與俄方有密切往來，莫迪此舉無疑是西方集團向印度施壓以譴責俄羅斯行動的重要信號。印度總理辦公室（PMO）表示，要化解俄羅斯與與北約間的衝突，唯有透過兩方真誠的對談才能夠解決，希望俄羅斯與北約可以儘速重啟外交協商。

對於這次俄羅斯對烏克蘭的軍事行動，美國總統拜登（Joe Biden）稱之為「來自俄軍無緣無故且不合理的攻擊」，而英國首相強森（Boris Johnson）除斥責俄羅斯的舉動「太野蠻」外，也表示普亭的手上沾滿了烏克蘭人民的鮮血。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範