2022/02/25,
國際

印尼蘇門答臘島6.2級地震釀2死，震源10公里新馬地區皆有震感

印尼蘇門答臘島6.2級地震釀2死，震源10公里新馬地區皆有震感
印尼25日早晨發生6.2級地震，多處發生建築物坍塌。Photo Credit: 臉書：WHI

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印尼今早發生6.2級地震，釀成至少2人死亡。印尼總統及副總統才在前天召開的抗災會議上積極呼籲有關當局儘速改善防災措施，不料隔日便發生一起重大災難。

2月25日早上9.39分，印尼蘇門答臘島（Sumatra）西海岸發生6.2級強震，震源深度深達10公里，鄰近的新加坡及馬來西亞都感受到餘震。印尼地球物理及氣象局（Meteorology, Climatology, and Geophysical Agency, BMKG）公告，地震震央在陸地，發生海嘯機率低。

美國地質調查局表示，地震發生在蘇門答臘島北部12公里處，距離西蘇門答臘省武吉丁宜鎮 （Bukittinggi）70 公里。《法新社》最新消息指出，地震已造成2人喪命。國家減災機構負責人蘇哈里安托（Suharyanto）說明，距離震源最近的西帕薩曼區（West Pasaman），至少有2人遇難，另有20人受傷，當地也發生山崩。

印尼多處發生建築物坍塌，居民急忙遷離住所。BMKG警告民眾遠離山坡，擔心雨季帶來更嚴重影響。蘇哈里安托也說，鎮長官邸遭到破壞，建築物多處出現裂縫。印尼媒體《美都電視台》畫面顯示，大樓民眾已疏散到戶外開放空間，也有民眾拍攝家裡吊燈劇烈搖晃。

印尼國家災害管理局（BNPB）發文表示，他們已派出「快速反應小組」到重災區提供災民援助。他們將建立臨時收容中心，方便當局展開搜救行動及提供疏散災民緊急避難處。BNPB指出，地震導致的物質損失包括教育及銀行設施、社區會議廳、西帕薩曼行政辦公大樓等。

與印尼相鄰的新加坡及馬來西亞感受到輕微餘震，民眾紛紛逃到建築物外，警方也在事後提醒居民遠離任何玻璃或懸掛物，也勿乘搭電梯及使用明火。新馬兩國處於太平洋地震區之外，很少受到地震、海嘯、火山爆發等天災的影響，因此這次的餘震對當地民眾拋震撼彈，多數民眾反應不及。

印尼位於環太平洋地震帶和歐亞地震帶的交界處，大陸板塊運動活躍，導致地震和火山爆發頻繁發生。BNPB紀錄，2022年初至今印尼已發生近700宗自然災害，其中洪水泛濫最頻繁，共265例。其次為極惡劣天氣258例、山崩136例、森林大火23例、海岸侵蝕5例及地震3例。以上天災導致25人死亡，10萬人被迫遷離家園。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）23日在國家抗災機構全國協調會議上發言表示，政府必須將抗災政策主流化，要求BNPB配合中央及地區官員，積極參與抗災發展計畫。印尼副總統馬魯夫．阿敏（Ma’ruf Amin）也在會議中提到，印尼是在181個災害頻繁國家中排名第40，另外2020年財政部數據指出，印尼每年因災害損失超過22兆印尼盾（約新台幣44億元）。他繼續說，印尼已建立大型災害管理聯合基金，提供災害風險融資方面的協助。

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責任編輯：駱芷萱
核稿編輯：楊士範


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