印尼蘇門答臘島6.2級地震釀2死，震源10公里新馬地區皆有震感

2月25日早上9.39分，印尼蘇門答臘島（Sumatra）西海岸發生6.2級強震，震源深度深達10公里，鄰近的新加坡及馬來西亞都感受到餘震。印尼地球物理及氣象局（Meteorology, Climatology, and Geophysical Agency, BMKG）公告，地震震央在陸地，發生海嘯機率低。

美國地質調查局表示，地震發生在蘇門答臘島北部12公里處，距離西蘇門答臘省武吉丁宜鎮 （Bukittinggi）70 公里。《法新社》最新消息指出，地震已造成2人喪命。國家減災機構負責人蘇哈里安托（Suharyanto）說明，距離震源最近的西帕薩曼區（West Pasaman），至少有2人遇難，另有20人受傷，當地也發生山崩。

印尼多處發生建築物坍塌，居民急忙遷離住所。BMKG警告民眾遠離山坡，擔心雨季帶來更嚴重影響。蘇哈里安托也說，鎮長官邸遭到破壞，建築物多處出現裂縫。印尼媒體《美都電視台》畫面顯示，大樓民眾已疏散到戶外開放空間，也有民眾拍攝家裡吊燈劇烈搖晃。

印尼國家災害管理局（BNPB）發文表示，他們已派出「快速反應小組」到重災區提供災民援助。他們將建立臨時收容中心，方便當局展開搜救行動及提供疏散災民緊急避難處。BNPB指出，地震導致的物質損失包括教育及銀行設施、社區會議廳、西帕薩曼行政辦公大樓等。

與印尼相鄰的新加坡及馬來西亞感受到輕微餘震，民眾紛紛逃到建築物外，警方也在事後提醒居民遠離任何玻璃或懸掛物，也勿乘搭電梯及使用明火。新馬兩國處於太平洋地震區之外，很少受到地震、海嘯、火山爆發等天災的影響，因此這次的餘震對當地民眾拋震撼彈，多數民眾反應不及。

印尼位於環太平洋地震帶和歐亞地震帶的交界處，大陸板塊運動活躍，導致地震和火山爆發頻繁發生。BNPB紀錄，2022年初至今印尼已發生近700宗自然災害，其中洪水泛濫最頻繁，共265例。其次為極惡劣天氣258例、山崩136例、森林大火23例、海岸侵蝕5例及地震3例。以上天災導致25人死亡，10萬人被迫遷離家園。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）23日在國家抗災機構全國協調會議上發言表示，政府必須將抗災政策主流化，要求BNPB配合中央及地區官員，積極參與抗災發展計畫。印尼副總統馬魯夫．阿敏（Ma’ruf Amin）也在會議中提到，印尼是在181個災害頻繁國家中排名第40，另外2020年財政部數據指出，印尼每年因災害損失超過22兆印尼盾（約新台幣44億元）。他繼續說，印尼已建立大型災害管理聯合基金，提供災害風險融資方面的協助。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：楊士範