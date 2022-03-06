【專訪】《電玩翻譯》作者徐昊：比起不同語言間的傳聲筒，翻譯更像是相異文化之間的橋樑

文：愛麗絲

「能把興趣和工作結合，對我來說是很棒的事。」徐昊從小喜歡語言，即便家人敦促他讀醫，他仍順應心之所向，進入台大外文系。大學如一趟自我摸索的旅程，修讀中英翻譯學程，讓他找到未來職涯的方向，而後更因緣際會結合自己的另一項興趣——打電玩。

不同於許多人認為打電玩等同玩物喪志、荒廢課業的刻板印象，徐昊自幼成績優異，打電玩的興趣更從童年持續至今，「我特別喜歡《魔物獵人》等重視技巧、動作的遊戲，」而徐昊選擇遊戲角色時，特別偏好冷門的武器與職業，「這和個性有關，我不喜歡和別人一樣，也喜歡挑戰自己。」打電玩一路過關斬將，讓徐昊清楚認知沒有過不去的關卡，「任何難關一定能靠技能練習克服，事實上，大多數人都沒有做不到的事。」

而每回翻譯電玩作品，對徐昊來說，都是面對全新的挑戰及關卡。

電玩翻譯如打怪，練等越級靠的是？

不同於書籍、影視作品，電玩產業高度強調全球同步性，往往一開賣就必須讓不同語系的玩家零時差地同步體驗，這使電玩翻譯師必須在遊戲開發期便投入翻譯作業。「翻譯時遊戲尚未完成，我們其實沒有畫面可參考，」電玩翻譯師手邊拿到的可能只有遊戲方提供的設定集、背景說明等簡略資料，卻需翻譯遊戲中故事鋪陳、大量對白、道具說明等所有文字。

「我曾收到好幾萬字的對白，甚至連順序都是被打亂的，」牛頭不對馬嘴、看來不知所云的文字，缺乏遊戲畫面，讓徐昊需憑已知資訊加上資料搜集、發揮想像力，拼湊出全貌。

每回翻譯前，徐昊除了閱讀遊戲方提供的資料，若是電玩續作，必定會找前作實際體驗、或觀看實況影片熟悉內容。書籍更是一大資料來源，「許多遊戲都以神話建構世界觀，舉凡希臘、羅馬、北歐神話等，都在我的閱讀範圍內，」此外，徐昊也藉社群媒體吸收時下冷知識、熱門議題，運用在電玩翻譯上，恰如其分地神來一筆。

徐昊碰過最絞盡腦汁的翻譯，多是科幻世界的自創設定、人名雙關。偶有完全陌生的詞彙，除了求助於Google，徐昊也曾參考Urban Dictionary、查詢時下用語。有時，他更需在音譯、意譯間取捨，「原文放入諧音哏、或是當地文化才懂的在地玩笑，翻譯既要忠實傳達原文意旨、也要融入譯文創意與本土化的元素，用更接地氣的方式表達，讓玩家能會心一笑。」為此，徐昊經常需發揮創意，更需特別向客戶來回說明自己的「創譯」，但這也是他的成就感來源之一，「我很喜歡能適當發揮創意的譯文。」

翻譯是相異文化間的橋樑

徐昊指出，翻譯不只是翻譯語言，還包括背後龐大的文化脈絡，「比起不同語言間的傳聲筒，翻譯更像是相異文化之間的橋樑。」對徐昊而言，文化差異及碰撞是相當有趣的，翻譯也拓展了他的視野，「讓我看到世界還很大，也學會尊重不同文化，用更客觀、寬容的方式看待彼此的差異。」

如此聽來，翻譯似乎如紙上旅行。談及疫情前的徐昊經常獨自旅行，隨心所欲，不必一窩蜂踏遍知名景點，以身心舒適為最高原則，在當地咖啡廳消磨整個下午未嘗不是個好選項。徐昊曾獨自前往日本東北，在漫天風雪的深山泡溫泉，結識身旁環遊日本的旅人，在暴風雪的天氣，幸運搭乘便車返回山下。「一個人旅行經常碰上這樣的事情呢，」而徐昊豐富的旅行經驗，也曾在翻譯時派上用場。

「我很喜歡越南，疫情前自己去過三次。」一次譯案時，徐昊碰上被翻譯為「德蘭」的原文姓氏「Tran」，敏銳發覺那該是越南姓氏「陳」，加上其他線索推敲更確認自己判斷無誤。

旅行與翻譯帶徐昊看見更廣闊的世界，而日常生活積累的每分每秒，也在意想不到的時刻，成為翻譯的絕佳後援。「我曾碰過電玩遊戲裡大玩《魯保羅變裝皇后秀》（RuPaul’s Drag Race）的人名、雙關哏，那是一翻兩瞪眼，必須看過這部實境秀才能看懂、準確翻譯的。」

對徐昊而言，觀賞影劇節目是興趣，影視字幕翻譯更是讓他走入電玩翻譯的媒介，只是經年累月地從事翻譯工作，偶爾讓他有些職業病，「有時看劇，我會忍不住幫字幕斷句、判斷這句是否太過冗長。碰上翻譯錯誤，還會以自身經驗考量對方為什麼會錯譯？碰到不錯的翻譯，也會想記起來存著，」徐昊笑稱，這些習慣常讓自己陷入翻譯的小宇宙，無法完全進入影劇世界。

「很可惜，因非洲豬瘟防疫考量，台灣無法進口道地的越式豬肝醬，那是越式麵包的精髓啊！」疫情當前，徐昊不免有所遺憾，下一趟旅行或許遙遙無期，但幸好，在翻譯的小宇宙裡，徐昊仍能用自己的方式悠遊更廣袤的世界。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰