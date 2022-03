《墮落的人腦》：讓我們墮落的七宗罪，其實是讓人類生存的必要條件？

文:Gene(來自馬來西亞,現居風城。興趣廣泛的生物學家,研究工作之餘,嗜好讀讀書、看看戲、寫寫作、騎騎車、踏踏青、逗逗貓)

由布萊德.彼特(Brad Pitt)和摩根.費里曼(Morgan Freeman)主演的1995年經典犯罪電影《火線追緝令》(Seven),是部震撼人心的佳作,劇情緊湊、結局反轉並富有哲理和深意。故事講述一位即將退休的警探和他的搭檔,一起調查由宗教儀式「七大罪」布局之連環謀殺案。在調查過程中,他們試圖在兇手謀殺七名受害者前緝拿歸案。

所謂的七宗罪是:暴食(Gluttony)、貪婪(Greed)、怠惰(Sloth)、淫慾(Lust)、傲慢(Pride)、嫉妒(Envy)與 憤怒(Wrath)。那是天主教教義中對人類惡行的分類。他們認為,歸入這一類別的,能夠直接形成其他不道德的行為或習慣。

傲慢地以為可以貪求更多,尤其是在飲食男女方面;然後嫉妒他人、求之不得就暴怒;不想努力了開始怠惰⋯⋯這些經常輪迴地折磨我們的七宗罪,無論內容、順序和前因後果有何差異,都不是好萊塢電影情節,而是大家的生活日常吧?!

我們會這麼墮落,原來是人類大腦在作祟,那要如何得到救贖呢?這個各大宗教都探討過的問題,其實最好由科學解答!因為,這些我們的七宗罪,很有可能在演化的過程中,其實是對我們有利的!所以我們的人腦被天擇塑造成天生會傾向暴食、貪婪、淫慾、傲慢、嫉妒與憤怒,而那些天生沒這七宗罪的阿宅們,都被無情地淘汰了!

然而,我們演化而來的七宗罪,有時候總是過猶不及地讓我們深陷痛苦之中,那我們該如何面對它們、接受它們、處理它們、放下它們呢?讓風趣的神經科學家用這本詼諧的《墮落的人腦:從神經科學解讀傲慢、貪吃、好色、懶惰、貪心、嫉妒與暴怒,探究我們難免使壞,犯下小奸小惡背後的科學》(The Science of Sin: Why We Do the Things We Know We Shouldn’t?),告訴我們該如何面對人性中的七大罪吧!

《墮落的人腦》作者——知名科普節目主持人、倫敦大學學院神經科學博士傑克.路易斯(Jack Lewis)探討了這七宗罪如何影響我們的精神和身體層面,包括大腦的哪些部分參與了每一種罪惡活動,並解釋了是什麼讓這些罪惡行為如此有效,以及為什麼我們會屈服於它們。水可載舟、亦可覆舟,這七種武器⋯⋯哦不⋯⋯七宗罪都是雙面刃。我們可以瞭解到這些衝動如何在某些時候成為演化優勢,而不僅是造成損害,即使現代社會的情況已今非昔比。路易斯也從神經生物學的角度指引我們該怎麼不受這七宗罪的牽制。

因為我們是透過科學的方法來理解這七宗罪,所以也更能夠用科學的方法來制衡它們,這比起一堆語錄或雞湯文更有效多了!否則那些成天傳心靈雞湯文的長輩怎麼很多都沒過好他們的人生呢?或者公司廁所貼的一堆勸人向善的語錄總是職場真實狀況的反面呢?

《墮落的人腦》中對人腦的科學理解,有很大部分來自功能性磁振造影(functional Magnetic Resonance Imaging,fMRI), fMRI透過檢測因神經活動而發生的血氧和流量變化來進行分析。當大腦區域更活躍時,會消耗更多的氧氣,為了滿足這種增加的需求,活躍區域的血流量會增加。fMRI 可以顯示大腦的哪些部分參與某些特定的心理過程。在過去的幾十年裡,fMRI為記憶、語言、疼痛、學習和情感等提供了非常有價值的科學發現。

自傲與自戀是一線之隔,在社群網站上傳不完的自拍照、實境秀明星崛起、社群媒體上人人拚讚數⋯⋯這些活動充分展現出現今社會普遍氾濫的驕傲和自戀情結,其實會讓我們活受罪,也會讓其他六宗罪禍害更深,如果能夠袚除自戀,其他大罪也能消滅於萌芽之際。

大吃大喝的慾望是我們祖先能趁食物豐沛時先儲存熱量的方式,可是現在食物不再匱乏的社會卻造成了太多健康問題。當減重的壓力愈大時,皮質醇在體內達到一定濃度後,腦中食欲調節機制反而隨之失控。我們要更科學的方法來管理美食的誘惑!

食色性也,老祖宗就很清楚了。對性的慾望讓我們能夠把基因代代相傳,可是現代社會中,性感的異性在大城市街上比比皆是,而網路最大謊言之一,不就是未成年阿宅在色情網站中回答自己已滿十八歲嗎?面對唾手可得的情色誘惑,我們如何能坐懷不亂呢?

連假時耍廢、厭世、懶洋洋,真是太舒服了!可是換來的是,連續假期結束前或是剛開工時,我們常常會聽到身邊的人抱怨包括疲倦、失眠、昏昏欲睡、胃口欠佳、難以集中精神工作、有不正常肌肉痠痛或心跳太快,以至焦慮、空虛或容易發怒等等病症,這就是所謂的「收假症候群」(Post-vacation blues)。用最省力的方式活著,本來就有演化上的優勢,但是這在現代社會中,個人經濟後果要自負的情況下,我們還能放縱多少呢?

貪婪,過去被大部分宗教譴責,可是在資本主義消費社會中,居然成了美德!像是美國英文國名縮寫的U.S.A.,更貼切的應該是「United States of Avarice」的「貪婪合眾國」吧!?可是無止盡的貪婪,創下的金融危機和個人財務危機,罄竹難書!有愈來愈高比例的社會財富集中在少數巨富身上,但他們卻永遠都嫌錢賺不夠,有錢人想的真的跟我們不一樣?神經科學甚至還能解釋有錢有勢者為何比社會底層人士更容易起貪念哦!