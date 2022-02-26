「如何看待俄羅斯入侵烏克蘭？」中國外交部發言人華春瑩答不出的三個問題

文：德國之聲中文網

中國外交部週四（2月24日）的例行記者會上，外媒記者對北京在俄烏戰爭上的立場緊追不捨，不過除了譴責美國，中國政府似乎還沒決定如何定調。

1. 俄羅斯對烏克蘭是不是入侵？

中國外交部發言人華春瑩引述俄方說法，表示「武裝力量不會對城市實施導彈、航空和火砲襲擊。」

面對外媒記者問題中直接提及俄羅斯侵略烏克蘭，華春瑩說那是「西方媒體的定義」，重申烏克蘭演變至今，背後有複雜的歷史因素。

她引用美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）對烏克蘭的評論，說「如果烏克蘭想要生存和繁榮，就不能成為任何一方對抗另一方的前哨，而應成為東西方之間的橋樑。」

華春瑩反問記者，美國對伊拉克和阿富汗採取軍事行動時，有用「侵略」這個詞嗎？

沒想到法新社記者回懟：「美國2003年入侵伊拉克，我社當時使用了『入侵』一詞」，並反問如果中國認為美方在伊拉克的所作所為，侵犯了伊拉克的主權和領土完整，為什麼對烏克蘭沒有相同反應，是不是「雙標」？

華春瑩說：「我不是俄羅斯外交部發言人，不會站在俄方的立場講話。」她重申中國「作為旁觀者和非當事方應該秉持客觀公正立場」，也說「公正的斡旋調解不僅要看到眼前，也要看到事情的整個來龍去脈，不僅要推動治標也要治本。」

路透社記者也多次試圖追問相關問題，並直接問「中方領導人是否支持普亭（Vladimir Putin）總統入侵烏克蘭？」華春瑩則直接反擊記者「先入為主、偏見傲慢、亂扣帽子。」

2. 中國是否會譴責俄羅斯？

目前中國一貫的回應都是：「中方正密切關注最新事態。我們呼籲各方保持克制，避免局勢失控。」

北京目前定調，是美方「拱火點火」向烏克蘭運送大量武器彈藥，「推高緊張、煽動戰爭」，而中國則是一開始就在勸說。現在要指責中國沒有動作是「不負責任」。

華春瑩被問到，中方是否會呼籲俄羅斯撤軍？她又再說了好幾次：「我們呼籲所有相關方保持克制。」

多次被反覆追問中方何時同美歐等國一起譴責時，華春瑩話鋒一轉，說「這倒提醒我，正是你提到的美國等幾個國家在不斷干涉中國內政問題，基於虛假訊息對中方發起各種攻擊。」

她轉移話題說：「在國際關係中，不應該老做這種強加於人的事情，而是應該根據事情本身的是非曲直，允許各國獨立作出判斷。」

華春瑩面對記者持續提出有關問題，表示不滿記者「一直在糾纏中國」。

她說：「中國是當事方嗎？點火的人、煽火的人、火上澆油的人是誰？中國有句話叫做解鈴還須繫鈴人，烏克蘭問題需要直接當事方談判解決。你們執意用的一些詞很容易讓我們聯想到，那些基於虛假訊息和謠言動輒對中國妄加的指責，讓我們覺得很不舒服。」

3. 中國在烏克蘭問題上有不同標準？

外媒記者質疑，中國常說要尊重國家主權和領土完整，卻在烏克蘭問題上態度曖昧，是否雙重標準。華春瑩沒有直接回答，而是再次把矛頭指向西方，從「八國聯軍」開始細數中國主權和領土如何受到「侵略」，也指控美國「在涉疆、涉港、涉台等問題上肆意干涉中國內政、破壞損害中國主權安全」，說中國是「唯一一個還沒有實現祖國完全統一的安理會常任理事國。」

她強調，中國不是什麼事都沒做，提到中國國家主席習近平近期和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）通話，以及中國外長王毅視訊出席慕安會時都有做出呼籲，要各方「堅持政治解決」。

法新社記者也以中國被指控在新疆實施「種族滅絕」被中方稱為「世紀謊言」為例，詢問俄羅斯是否向中方提供證據，證明烏克蘭境內存在「種族滅絕」？如果沒有，是否準備稱此為「世紀謊言」？華春瑩則專注回應新疆沒有「種族滅絕」，表示對於烏東地區發生的事情不瞭解。

至於中方在聯合國安理會，將發佈阿爾巴尼亞和美國起草的決議後會如何投票。華春瑩說：「我們會基於中方一貫立場，本著聯合國憲章宗旨原則處理相關問題。」

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航