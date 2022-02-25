歐盟駐港辦致函林鄭：嚴格防疫措施下，1成歐盟居港僑民離港

（中央社）據報導，歐盟駐港辦事處日前致函香港行政長官林鄭月娥，指過去一年多來，香港實施的防疫措施已導致逾一成居港的歐盟公民離開，盼港府重新考慮禁止航班來港等決定。

《明報》今天（25日）在報導中表示，歐盟駐港辦事處證實，辦事處上週致函林鄭月娥，表達關注港府禁止英國和美國等9國航班來港的決定。

函件指出，在香港維持嚴格的防疫措施之下，估計過去一年多來已有超過一成歐盟居港僑民離港，也有歐洲公司將亞洲總部遷離香港。

報導表示，函件希望港府重新考慮禁止航班來港、國際學校停課及隔離檢疫措施的決定，並促請當局根據世界衛生標準處理確診者。

據報導，法國及荷蘭的駐港總領事近日也分別向居港公民發文，承認「離港潮」的討論與日俱增。

報導指出，法國駐港澳總領事館向僑民指出，香港最快到明年（2023年）都不能恢復正常國際航班，加上未來數月疫情仍應嚴峻，「在這個艱難時期，每個家庭都必須考慮香港的情況，自主地做出最適合他們的決定」，館方不能代為作出決定。

報導表示，荷蘭駐港總領事Arjen van den Berg回覆查詢時說，近日從居港荷蘭社群聽到，很多人考慮離港，部分人是因為僱主打算遷離香港而作出離港的決定。

但館方同樣不會向他們提供意見。

隨著第五波COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的爆發，港府目前禁止9個國家的航班來港，包括澳洲、加拿大、法國、印度、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國，直至4月20日。

Photo Credit: AP/ 達志影像

航班離港選擇少

（中央社）香港正實施迄今最嚴格的防疫措施，包括提早放暑假及進行3次全民強制檢測。外媒報導，有外藉居民想預訂航班盡快離港，但現時離港航班數目是自2003年8月以來最少，令離港避疫成難題。

香港特首林鄭月娥22日晚宣布全港中小學包括國際學校、幼稚園提前至3、4月放暑假，以便利用校舍作為全民檢測時的檢測站，並表示會延長英、美等9個國家所有航班不能抵港的措施，直至4月20日。

《華爾街日報》中文網昨日報導，港府突然宣布提早放暑假，令很多外藉居民措手不及，紛紛想方設法離開香港。

一些外籍僱員試圖為家人預訂盡快離開香港的航班，他們在WhatsApp即時社交群組和其他社交媒體平台討論如何離開。進出香港航班驟減，有數以百計的發文詢問航班選擇和包機事宜。

報導指出，國際學校的負責人向家長和工作人員發送了倉促下撰寫的電子郵件，說他們會與香港教育局相關人士會面，以試圖緩解局面。一封電子郵件敦促家長不要草率行事。

《彭博》昨日也報導，香港正爆發兩年多來最嚴峻的一波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，醫療系統壓力龐大，政府將要進行3次全民強制檢測，及學校提早放暑假等，令想離港避開這些高壓限制的人愈來愈多。不過目前要透過航班離港，選擇是過去20年以來最少。

根據全球航空旅遊分析公司Cirium統計，2月航空公司只計劃安排592班航班離港，平均每天21班，是自2003年8月以來最少。在COVID-19疫情前，香港差不多每月有超過1萬4000班航班離港。

Cirium數據顯示，24日香港只有22班航班離港，大約是2021年12月每天的一半。25日香港國泰航空會有3班航班飛往中國上海，1班航班飛往成都。在疫情前國泰及國泰港龍每天有超過210班離港航班。

報導指出，香港跟隨中國的清零政策下，與外界缺乏聯繫，會令香港更加孤立；其他國家如香港的競爭對手新加坡，已嘗試與病毒共存的策略。

雖然航班數目急劇下降，但離港人數反而上升。根據港府數據，上週有2萬1698人淨流出香港，與2021年同期有1萬1461人淨流入香港成強烈對比。離港的人中，72%是從機場離港，其餘則從陸路返回中國大陸。

這也導致想離港的人要爭相搶機位，部份航班機位直至3月都已爆滿。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex