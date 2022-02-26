川普創立TRUTH Social對抗科技巨頭：沒道理我被噤聲，塔利班卻能發推特！

文：張瑞邦（Tucker Chang）

由美國前總統川普（Donald Trump）所創立的社群媒體平台「TRUTH Social」，於今（2022）年2月21日正式在蘋果公司（Apple Inc.）的App Store上架。

據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）描述， TRUTH Social是一款使用介面及方式類似於推特（Twitter）的應用程式，使用者可以追蹤其他用戶帳號，亦可以在自己的主頁面中瀏覽追蹤帳戶的貼文，若其他使用者至用戶貼文留言、標註或追蹤，用戶自身也會收到相關訊息通知。TRUTH Social亦主打平台內部不會放置廣告，未來也會創建免費即時通訊功能供用戶使用。

根據《法國24電視台》（France 24）報導，川普將TRUTH Social描述為臉書（Facebook）、推特和YouTube的替代平台，而上述這些社群平台，在2021年1月6日美國國會大廈暴力事件後，以煽動暴力為由，陸續將川普的帳號停權封鎖。

2月15日，川普於尚在測試階段的TRUTH Social平台中發出第一則貼文，川普寫到：「準備好了！你們最愛的總統就要再次和你們相見啦！」

川普的兒子小唐納・川普（Donald Trump Jr.）隨即在推特上轉發父親的貼文，並在貼文中寫下「是該來點真相（Truth）了！」

卡達《半島電視台》指出，TRUTH Social的出現可能代表著，川普在2021年被多個社群平台停權後將重返社群媒體。且不同於其他的社群媒體，TRUTH Social將自己定位為言論自由的守護者，並希望該平台的建立能吸引諸多認為自身觀點遭主流社群平台「壓迫」的用戶。

美國《國家公共廣播電台》（NPR）則轉述川普的說法表示，在TRUTH Social平台裡，不會出現秘密屏蔽（shadow-banning）的審查機制或操控政治的演算法。

「我們不會如同對待實驗室的白老鼠一樣，向用戶進行社會實驗，或將用戶的觀點標記為『不實訊息』，畢竟TRUTH Social不會因為使用者的想法或理解的資訊可能不正確，就將他們噤聲！」川普如此說道。

川普為何要創建自己的社群平台？

川普於2021年10月所公布的聲明中表示，其創建TRUTH Social和川普媒體科技集團（Trump Media & Technology Group, TMTG）的目的，是為了要抗衡科技巨頭的「暴政」。

「我們生活在一個塔利班（Taliban）都能在推特上享有龐大聲量及影響力的世界，但你們最喜歡的美國總統卻遭噤聲了，這實在無法令人接受！」川普在聲明中寫道。

「長期以來，大型科技公司一直在壓制保守派的聲音。」小唐納・川普也曾在接受美國《福斯新聞台》（Fox News）的訪談中提出相似的看法。

《英國廣播公司》（BBC）認為，川普創建TRUTH Social的起因亦與其過往仰賴推特等社群平台有關，尤其對於川普來說，這些社群媒體在2016年美國總統大選時發揮關鍵性的作用，在川普擔任總統期間，其共發出了超過3萬6000則訊息、累積將近8900萬名推特用戶追蹤，川普甚至曾透過推特宣布白宮內部的重大人事任免。

《華爾街日報》的分析也指出，川普在擔任總統期間，嚴重依賴推特和臉書來與外界交流，相比於傳統的媒體形式，他更喜歡以社群媒體來直接展現自身的影響力。

Photo Credit: AP / 達志影像

用戶目前使用的情形如何？

據美國科技新聞網站《CNET》報導，TRUTH Social於2月21日上午時段，一度成為App Store美國地區下載量最高的應用程式，順利登上App Store熱門排行榜上的第一名。

然而TRUTH Social上架後，卻出現近萬名準用戶在下載或註冊輸入個人基本資料時系統顯示「發生錯誤！請重試」、或出現「已將您列入等候名單」等提示訊息。TRUTH Social對此表示，造成這樣的結果是因為該應用程式上架後，短時間內湧入大量的民眾下載及註冊所致。

英國《衛報》（The Guardian）專欄作家馬哈達維（Arwa Mahdawi）便投書表示，其花費了20分鐘試圖在TRUTH Social註冊帳戶，卻不斷收到「系統發生錯誤」等訊息。

「我後來設法使用帳戶名@stormyd註冊，然而最後卻被告知，由於目前『用量過大』，我已被列入候補名單，而且我還被排在候補隊伍中的第19萬4276位。」

「我相信這是一個非常精確的等候順位，而不是TRUTH Social隨機顯示的數字！」哈達維補充說道。

前美國眾議院共和黨議員、TRUTH Social的母公司「川普媒體科技集團」執行長努尼斯（Devin Nunes）表示，TRUTH Social預計將於今年3月底前於全美國運行；而對於非美國境內的用戶是否能下載該應用程式，截至2月24日，TRUTH Social依然於其官方網站內顯示「目前僅開放美國用戶使用」，但網站也提到，該團隊會努力讓TRUTH Social在全球各地使用，屆時將會另行通知。