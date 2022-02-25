柬埔寨「血奴」見怪不怪，在地專家：執法單位腐敗致網路詐騙滋生

（德國之聲）中國《極目新聞》及柬埔寨《柬華日報》等媒體日前揭露，自2020年以來，陸續有多名中國人赴柬埔寨金邊、西哈努克港（西港）從事詐騙工作，後來因與公司有爭議而被限制自由、電擊、毒打及綁架勒索等。 在當地從事相關行業的台灣人向德國之聲表示，類似情況早已成為西哈努克港的「日常」，媒體所披露的個案只是冰山一角。

《極目新聞》2月中旬以「血奴」的斗大標題報導稱，來自蘇州的李林鵬（化名）在西港被多家「網路投注」詐騙公司多次「轉賣」，為其從事非法工作，但因他不願意參與詐騙，自2021年8月開始，他總共被抽血7次，逃出生天時已命懸一線，幸好經搶救後生命跡象穩定。

該報導指出，不止一名中國人遭遇類似情況，並引述柬埔寨華裔說法稱，這些人被抽血疑似是作為地下器官手術移植所用。 中國人被網賭集團充當「血奴」事件除了在中國國內引發討論，也引發中國及柬埔寨官方關注。

中國駐柬埔寨大使館發言人2月16日表示，西哈努克省警方已正式就此立案，中柬兩國警方正協同進行偵查工作，並呼籲想到柬埔寨工作的中國公民遵循正規渠道，不可輕信高薪招聘的虛假廣告。

更早前，據中國《鳳凰周刊》旗下的新媒體《觀像台》2日的報導稱，數十名中國勞工被騙到海外從事網路詐騙、賣淫等活動，共有60多名未成年人獲救，其中最小的僅14歲。

綁架、勒索、殺害成日常

「血奴事件」乃至於中國人遭到綁架勒索、電擊鞭打的情況或報導，在柬埔寨西哈努克港層出不窮，路上遭搶劫或被槍殺事件也屢見不鮮，且大多是中國人針對同胞的犯罪，光是今年2月就發生至少兩件相關案件。

根據《柬中時報》報導，最新一起綁架案，是一名在西哈努克港擔任老闆助理的中國男子，2月初被同胞綁架並勒索4萬4000美元，直至16日才在金邊一家旅店被警方尋獲並逮捕中國籍嫌犯；2月12日晚間，也有名中國男子在西港乘坐汽車到某處，被當街射殺。

在該區域從事網路博弈業（屬非法行為）的台灣人，今年28歲的陳維弘（化名）通過電話告訴德國之聲：「在這裡只要有錢什麼都可以做，在西哈努克港內，業主會賄賂司法單位，然後光明正大做非法行為。」陳維弘表示，類似的綁架、勒索事件在西港「見怪不怪」。

他並解釋，通常在柬埔寨經營網路博弈業的公司，其實都不是在經營賭博事業，而是詐騙，像是若賭客贏錢也不會發給獲利獎金。 詐騙對像不限於中國人，受害對象遍及全球。

陳維弘透露，身邊也有朋友被其他公司騙到柬埔寨後，遭扣護照或毆打，他說：「這些都是『家常便飯』。會來西港的人不是龍就是虎（指出入份子復雜）。」

柬埔寨裔、任教於美國亞利桑那州立大學的副教授索帕爾． 厄爾（Sophal Ear）向德國之聲說：「賭博業帶來許多犯罪（像是洗錢和其他犯罪行為），但不幸的是這也是當局明顯莫不關心的事。」他指出，當地許多綁架嫌犯可能是政府的「朋友」或幫兇。

網路賭博淪詐騙

不同於其他國家——比如在菲律賓，取得政府執照就得以合法營運網路賭博公司——在柬埔寨從事網路賭博屬於非法行為，實體賭博（比如賭場）則屬合法。

柬埔寨當局是在2019年宣布禁止網路賭博活動，已獲得執照的網路博彩公司則必須自2020年歇業。 《高棉時報》2020年曾報導，在實施在線博奕禁令後，有超過44萬名中國公民因此離開柬埔寨。

不過在新法上路後，部分曾經獲得執照的網路博彩公司並未因此關閉，反而轉為地下經營。 長期研究湄公河組織犯罪問題、澳大利亞「北澳戰略政策中心」（Northern Australia Strategic Policy Centre）的主任柯尼（John Coyne）指出，受疫情影響，當地實體賭場經營不善，很多業者轉為經營網路賭博，這也使得在線博奕業更為蓬勃發展。

柯尼向德國之聲表示，柬埔寨政府腐敗嚴重，因此執法非常困難。 他並指，柬埔寨對中國公民寬鬆的簽證規定及當地網路順暢，也使西哈努克市成為中國幫派的天堂。

警方消極取締，柬埔寨網路博彩公司的招募工作也從未停止。 陳維弘指出，柬埔寨西哈努克港的網路博弈公司大部分由中國人經營，中國員工佔多數，但台灣人也至少超過100人。 相關招聘訊息在兩岸的部分招聘網站及臉書社團都能找到。 陳維弘透露，台灣人通常會清楚告知工作內容及薪資待遇，但中國公司常以不實的高薪吸引人赴柬埔寨，後續就會引發許多爭議。

德國之聲查詢相關招聘網站及臉書社團，發薪招聘訊息通常會明確寫出工作地點位於柬埔寨，並標榜職務內容為高抽成高獎金的「遊戲客服」、人事工作。 據業界人士透露，這些職位事實上可能都與網路博彩業相關，月薪都至少1萬人民幣起跳。

中國媒體報導，淪為「血奴」的中國受害者稱，當初是在中國的分類信息平台「58同城」取得招聘訊息。 對此，「58同城」否認有刊登相關信息。

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