【小說】《二級玩家》選摘：哈勒代再次把虛構科幻作品轉化成現實，而且沒考慮後果

文：恩斯特．克萊恩（Ernest Cline）

Cutscene

贏得哈勒代的比賽後，我離線了整整九天——這是我個人的新紀錄。

最後我還是登入了我的綠洲帳號，那時我坐在俄亥俄州哥倫布鬧區的群聚擬仿摩天樓最高層的新三角窗辦公室內，準備以公司新老闆之一的身分翻開新生活的一頁。其他三個人仍分散在世界各地：小刀飛回日本接手營運群聚擬仿北海道分部。艾區在塞內加爾度長假，那是她這輩子一直都夢想拜訪的國家，因為她的祖先來自那裡。莎蔓莎飛回溫哥華打包行李，向奶奶愛芙琳道別。她預計四天後才會來到哥倫布，我感覺像一萬年那麼久。在我們碰面前，我得找些事讓自己分心，所以決定再次登入綠洲，試試我的分身如今擁有的幾樣管理者能力。

我爬進全新頂級的綠洲沉浸裝置——哈伯肖OIR-9400，然後戴上視像罩和虛擬觸覺手套，啟動登入程序。我的分身重新出現在我上次登出的位置，站在末日星球的安納瑞克堡壘城門外。我猜得沒錯，已經有成千上萬的分身聚集在那裡，耐心十足地等我現身了。動態消息頭條指出，有些人已經在那裡窩了一整個星期——對抗六數人的史詩戰鬥結束後，我讓他們復活，然後他們就原地待了下來。

我成為群聚擬仿新老闆之一後，在戰鬥落幕的幾個小時內所採取的第一個官方行動，就是授權管理員復原所有英雄玩家失去的寶物、戰績和等級，同時讓他們的分身復活。我認為應該報答他們的協助，而這是最起碼的心意，莎蔓莎、艾區、小刀也都贊同。這是我們以公司新老闆身分投票做出的第一個決策。

我附近的分身一看到我就成群地衝了過來，從四面八方包圍我。為了避免被人海淹沒，我把自己傳送到安納瑞克城堡裡，進入安納瑞克的書房，這是最高塔上的房間，而且只有我能進入——多虧我現在裝備的安納瑞克袍，這黑曜石色的衣服將哈勒代分身曾具備的神力賜給了我。

我在凌亂的書房內東張西望。就在這裡，一個星期前，安納瑞克宣布我是哈勒代比賽的贏家，永遠改變了我的人生。

我的視線落在牆上掛的一幅黑龍畫作，下面立著一個華麗的水晶台座，上頭擺著鑲滿寶石的聖餐杯，正輕輕托著我追尋了好幾年的東西：哈勒代的銀彩蛋。

我走過去欣賞它，然後發現了不尋常之處：上頭多刻了一段字，除此之外都是原本的狀態。我九天前看到這顆蛋時，上頭絕對沒有這段文字。

沒有其他分身能夠進入這房間。沒有人可以對這顆蛋動手腳。那麼，這段文字出現在這裡的可能性只有一個：哈勒代親自做了程式設定，讓它浮現在蛋的表面。它有可能在安納瑞克將長袍給我之後就立刻浮現了，但我心不在焉，沒注意到。

我彎下腰讀那段文字：群聚擬仿─十三樓-#42-8675309金庫。

心臟的撲通聲突然在我耳邊響起。我立刻登出綠洲，手忙腳亂地翻出沉浸裝置，然後衝出新辦公室，沿著走廊狂奔，跳進第一台抵達的電梯。裡頭六、七個群聚擬仿員工都不願和我視線相接。我猜得到他們在想什麼：新老闆登場，就跟舊的那個一樣怪。

我禮貌性地向他們所有人點了一下頭，按下「13」。我手機上的互動式建築指南表示，十三樓是群聚擬仿檔案庫的所在之處。哈勒代當然會選在十三樓——在他最愛的電視節目《雙面麥斯》中，23電視網的祕密研究發展實驗室就位在十三樓。《十三樓》（台譯《異次元駭客》）也是一部談虛擬實境的老科幻電影的片名，一九九九年發行，緊接在《駭客任務》和《X接觸》之後。

我一走出電梯，警衛站的武裝保全即刻立正。其中一個人走正規流程，掃瞄我的視網膜確認身分，然後帶著我穿過警衛站，經過一道道裝甲門，進入燈光明亮的走廊所形成的迷宮。最後我們到了一個巨大的房間，牆上有十幾道附編號的門，看起來像特大號的保險箱，編號都印在正面。

我跟保全道謝，請他離開，同時掃視這幾道門。有了，四十二。又一個哈勒代的玩笑——根據他喜歡的小說《銀河便車指南》，四十二是「生命、宇宙、萬物的終極解答」。

我只在那裡站了幾秒，提醒自己記得呼吸，接著對金庫門旁邊的密碼鍵盤輸入彩蛋上的七位數字：8-6-7-5-3-0-9，這是任何以獵蛋客身分為傲的人都可以輕易記住的組合。像湯米．圖通那首〈珍妮〉唱的：「珍妮，我拿到妳的電話了。我得把妳變成我的……」

鎖開了，發出轟一聲，門旋開，展露出金庫的立方體狀內部空間。一顆巨大的銀蛋立在裡頭，跟安納瑞克書房裡的虛擬彩蛋長得一模一樣，只不過表面沒有刻字。

我把掌心的汗水抹在大腿上（我可不想摔到蛋），拿起它，放到房間中央的金屬桌上。蛋底經過加重，因此稍微搖晃了一下便直挺地立在桌面上——像威寶（Weeble）（註：七○年代面世的玩具，類似不倒翁）（威寶會晃，但不會倒下）。我湊上前，更仔細地檢查彩蛋，發現蛋頂附近有小小的、橢圓形的拇指掃瞄區，和蛋的弧面完全對齊。拇指按上去，蛋便裂成兩半，以鉸鏈為中心攤開。

裡頭放著某種像耳機的東西，貼合著藍色天鵝絨襯底。

我拿起耳機在手中轉動。這裝置有一根分段的中柱，似乎會從穿戴者的額頭延伸到頸背底部，上頭還接著十根C形金屬，每一根都由可伸縮的分節零件組成，每個零件下側都有一排圓形感應墊，於是整排感應列都能依照穿戴者的頭部形狀、尺寸做調整。耳機底部延伸出一條長長的光纖電纜，盡頭接著一個標準的綠洲主機插頭。