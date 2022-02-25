2022/02/25,
政治

香港晚報：英放寬父母持BNO港青移居，預計10月生效

香港晚報：英放寬父母持BNO港青移居，預計10月生效
Photo Credit: Newscom/ 達志影像

我們想讓你知道的是

英國政府宣布，會在今年10月放寬BNO簽證門檻，讓1997年後出生、父母其中一方有BNO身份的香港人，直接申請BNO簽證。

1）10月起父母擁BNO身份港人即可申請移英

英國政府宣布，會在今年10月放寬BNO簽證門檻，讓1997年後出生、父母其中一方有BNO身份的香港人，直接申請BNO簽證。

英國移民政務次官Kevin Foster表示，去年實施的BNO移英途徑，反映英國對香港的歷史和道德承諾。不過，現時政策使沒有BNO身份的港人，必須以親屬身份，隨具BNO身份的父母一同申請移民英國，造成不公允的限制。

英國政府會在今年9月修改《入境規例》（Immigration Rules），修訂預計10月生效。

中國外交部駐港公署表示「強烈譴責和堅決反對」，並批英方以國安法為由「堂而皇之為反中亂港分子提供庇護所」。根據截至去年底的最新數字，BNO簽證計劃已經有103,900宗申請。

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2）支聯會由破產管理署委聘律師代表出庭

已解散的支聯會、前主席李卓人、前副主席何俊仁和鄒幸彤被控「煽動顛覆國家政權」罪，今日續提堂。支聯會早前已被取消公司註冊，一直無代表應訊，今由破產管理署委聘大律師林芷瑩代表出庭，3名被告則因懲教署檢疫安排未能應訊。案件於下月17日提訊，處理交付至高等法院的程序。

案件在1月提堂時，鄒幸彤和李卓人就支聯會由破產署署長作法律代表提出不滿；2月初提堂時，破產署法律團隊加入資深大律師王鳴峰及大律師林芷瑩，不過王鳴峰表示法律爭議複雜，需時間準備，案件獲批押後至今日處理。

支聯會、李卓人、何俊仁及鄒幸彤，被控「煽動顛覆國家政權」罪，指違反《國安法》於2020年7月1日至2021年9月8日，煽動他人組織、策劃、實施或參與實施以武力或非法手段旨在顛覆國家政權的行為。

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3）飲品店負責人煽動案今提堂

昨警方國安處以「作出一項或多項煽動意圖的作為」罪，拘捕飲品店「初凝．芝茶」兩名負責人，案件今日提堂。

24歲首被告侯穎欣因高燒未出庭應訊，申請保釋則被拒。21歲次被告林宛宜中午開庭時未有法律代表，指不知道今早上庭。其後一名見習律師指，律師樓今11時才獲指示，大律師須午後到庭。裁判官押後次被告聆訊至下午，並表示不滿。

兩名被告被控於2020年10月1日至2022年2月17日，在Facebook、Instagram發布陳述和海報，具意圖「引起憎恨或藐視中央或香港特別行政區政府或激起對其離叛」、「引起香港居民間的不滿或離叛」，及或「慫使他人不守法或不服從合法命令」。

4）懲教署再度延長暫停親友探訪

懲教署表示，自早前實施「鎖倉運作模式」全面檢測病毒，昨發現202名在囚人士確診，135名快速測試呈初步陽性，相關人士正被隔離觀察。署方就院所內及社區疫情惡化，延長暫停親友探訪服務至3月6日，又指是為了保障不同持份者的安全。

署方指，明白相關安排為在囚人士及親友帶來不便，但望社會諒解，並鼓勵利用信件通訊，亦特別批准在囚人士本月28日至下月6日間，以公費支付寄出的信件數量，由1封增至3封。另外，每名在囚人士此期間獲准額外接收認可交來物品一次。

香港今日單日新增10,010宗確診，為疫情以來新高，並錄得21,979宗呈報個案。

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責任編輯：Will
核稿編輯：Alvin


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