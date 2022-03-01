「散步在小店發現好產品」的經驗無可取代，法國獨角獸組「抗亞馬遜聯盟」幫小蝦米鬥大鯨魚

文：戴羽（創新拿鐵）

今天如果你想要買東西，應該是馬上拿起手機，然後在自己熟悉的電商平台下單。在這樣的情況下，很多實體店家生意都大受影響。在法國有四位在零售業打拚了多年的朋友，決定要為零售業做更多。於是，他們創辦了人稱「抗亞馬遜聯盟」的Ankorstore，幫小店家對抗大電商。

創新點：下單最低金額只要100，讓小店敢嘗試不同的新產品。

在零售業打拚多年後，決定要創業協助小店家

2021年第三季，亞馬遜宣布獲利478.82億美元，比上一年同期成長了22.65%。而且，在過去幾年，亞馬遜的獲利都不停上升，相比之下實體店家就沒有那麼幸運了。在網路電商的不停蠶食下，銷售量漸漸的萎縮。

在法國的Nicolas d’Audiffret在2019年前就看到了這個讓他擔憂的趨勢。他在2008年創辦了一家專門讓手工藝者銷售作品的網路平台A Little Market。之後在2014年被Etsy（一家以販賣手工藝品為主的平台，常被拿來和eBay比較）收購後，他就在Etsy工作，主要負責為小店家們提供各種軟體與行銷工具，幫助他們與大公司競爭。

在A Little Market和Etsy的經驗，也讓Nicolas愛上了這種可以透過連接原本無法連接的人來創造新機會的模式。而且，他對服務小店家充滿了熱情，因為覺得他們比電商更能建立起自己的特色。因此，他非常擔心這些小店家會完全被電商所取代。在思考可以為小店家多做些什麼時，他遇到了Pierre-Louis Lacoste。

Pierre-Louis當時在Esty擔任法國區經理，但更早之前他曾擁有一家零售店，所以他更能了解小店家的苦惱，因為他曾是他們一份子。Pierre-Louis相信，每個地區都應該有一些本土的「主要店家」（Anchor Stores），提供附近的居民好的購物體驗和產品。而他自己則是想要協助這些店家成功。

在發現Nicolas有同樣的想法後，他們又聯繫了和Nicolas一起創辦A Little Market，當時在Esty負責歐洲業務的Nicolas Cohen。還有在二手精品銷售平台Vestiaire Collective負責平台開發的Mathieu Alengrin一起來創業。

在2019年，他們四人在巴黎創辦了後來被人稱為「抗衡亞馬遜聯盟」的Ankorstore。

Photo Credit: Ankorstore Ankorstore的四位創辦人

讓小店家延遲付款，卻又馬上付錢給品牌廠

Ankorstore是一個媒合品牌廠和小店家的網路平台。小店家們可以上去採購它們想要的商品，而店家收到訂單後，就會負責出貨給下訂單的店家。這聽起來和一般的平台沒有太多的差異，那Ankorstore實際上如何幫助小店家？

首先，小店家最常遇到的問題是為了要符合品牌廠的最低訂單金額，被迫購買大量單一品。為了讓小店家能夠嘗試銷售更多不同類型的產品，Ankorstore將最低訂單金額設定為100歐元（約新台幣3200元）。

更讓小店家安心的是，它們在Ankorstore下訂單的60天後，才需要付款。這讓它們有足夠的時間出售訂購的產品，減少它們現金流動的壓力。這樣，小店家們就可以專注在當它們客人的「策展人」，將店家喜歡的產品介紹給客人。

另一方面，Ankorstore並沒有虧待品牌廠。廠商在出貨當天，就可以收到來自Ankorstore的付款。這是因為很多和Ankorstore合作的品牌廠並不是大品牌，它們也會面對金流的問題。至於Ankorstore如何解決自己的金流問題，我們在下一段會詳細的討論。

為了要進一步的協助廠商，Ankorstore不但在第一筆訂單給予20%的抽成折扣，之後每一筆的訂單也有10%的折扣。另外，Ankorstore也沒有運用自己的議價能力去阻止小品牌廠和其他通路合作。畢竟Ankorstore對自己的定位只是品牌廠其中一個通路。

而這樣的商業模式，對Ankorstore來說最好的就是它雖然在經營商品的買賣，但是它並沒有任何庫存，當然也就不需要任何倉儲設備。它只需要連結起品牌廠和小商家，並無需其他大量的資本投資。

兩年三次募資，快速晉升為「獨角獸」

雖然沒有資本投資，但Ankorstore依然需要大量的現金以確保它能夠付錢給品牌廠，並讓小店家在60天才付款。因此唯有對外募資，才能擁有足夠的錢來進行它們的計劃。

在2020年11月，成立不到一年的Ankorstore就在A輪募資中募得了2990萬美元。當時，它們和約2,000家品牌廠合作，提供產品給位於法國、西班牙、奧地利、德國、比利時、荷蘭、瑞士和盧森堡8個國家約15,000家小店。而這些產品包括了家居用品、楓糖漿、蠟燭、頭帶、浴鹽和文具用品等。

為了要「閃電擴張」，Ankorstore在2021年5月，A輪結束後半年就進行了B輪募資，而且還成功的募得了1.02億美元。投資者願意在那麼短的時間再次注資，主要因為Ankorstore拿出了亮眼的成績。在短短的六個月內，它的合作品牌廠成長到了5,000家，而小店家數也增加至50,000家。Ankorstore的業務，更從原本的八個國家擴張到14國。

但Ankorstore並沒有放慢腳步，它在今年1月10日又舉辦了C輪募資。這輪的募資成功讓Ankorstore募得2.83億美元，更將它的估值推上約20億美元。Ankorstore在成立兩年後，就取得了「獨角獸」的資格，也是法國第二家。