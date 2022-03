《藝術何以如此悲傷》：莫札特他們決定透過歌劇《魔笛》，暗中散播共濟會的思想

文:朴鍾澔(박종호)

黑人歌曲的真相

首爾依然有一些酒吧或酒館會安排駐唱歌手演唱爵士樂或流行歌曲。其中,《夏日時光》(Summertime)是韓國人特別熟悉的一首歌。但實際上,《夏日時光》並不是一首適合讓有閒階級帶著微笑、喝著威士忌聆聽以舒緩一天疲勞的歌曲。它既非爵士樂,亦不屬於流行樂,更不是適合在酒吧裡演唱的歌曲。

《夏日時光》是美國作曲家喬治.蓋希文(George Gershwin, 1898-1937)所創作的歌劇《波吉與貝絲》裡的一首莊嚴的詠嘆調。艾拉.費茲傑羅(Ella Jane Fitzgerald)、路易.阿姆斯壯(Louis Armstrong)等黑人歌手曾經演唱過,所以很多人不知道這首歌是源於一齣歌劇。蓋希文雖然是白人,但他的歌劇《波吉與貝絲》描寫的是美國黑人的悲慘生活。

人人都知道,美國總統林肯解放了黑人奴隸。然而,黑人被解放後,真的從此就能夠吃飽,與他們以往的主人——白人平起平坐了嗎?

怎麼可能?黑人不過是從奴隸的身分中解放出來而已,他們卻從此失去了生計。身為奴隸時,雖然會被主人打,卻有飯吃;但是,成為自由勞動者後,就必須自負生計。不少黑人回到了以前農場主人的手下工作,簽下不如以往身為奴隸時的條約;有些黑人則為了開拓新的人生而前往北方,淪為城市最底層的居民。黑人雖然被解放了,但男孩十歲就學會偷竊,女孩十二歲就被迫賣身。

對白人而言,黑人被解放後所衍生的社會問題是個很大的負擔。黑人明明是美國的國民,白人政府卻不將黑人視為國民,不願與他們攜手並進,甚至連林肯政府也向被解放的黑人提議「去開發中美洲某個殖民地」或「回到故鄉非洲建立你們自己的國家」。實際上,賴比瑞亞共和國即是重返非洲的黑人在美國政府的支援下所建立的國家。如果白人不願意與有色族裔一同生活,美國怎麼可能成為一個「人人安居樂業的國家」?

歌劇《波吉與貝絲》是關於當時被解放的黑人所經歷的悲慘生活。男主角波吉是一名黑人,也是一名身障者。他向同樣身為黑人的女主角貝絲告白,但英語沒學好的他所吟唱的詠嘆調,連語法都是錯誤的「Bess, You Is My Woman(貝絲,你ㄙˋ我的女人)[1]」。

《夏日時光》則是年輕的黑人奶媽抱著嬰兒時所演唱的歌曲,大意是:「冬天很冷又沒有糧食,過得很辛苦;但夏天來了,天氣不再寒冷,也有很多吃的,瓜果、棉花都長得很好,河裡也經常有魚,所以我們不用再餓肚子。」如今,每到夏天,人們大多只擔心天氣熱,而不再認為「吃的東西很多,真好!」,不是嗎?

夏天到了,生活輕鬆了。

魚兒活蹦亂跳,棉花長得好高。

你爹地多麼富有,你媽咪多麼美麗。

所以,小寶貝,別再哭了。

那一天到來之前,誰也傷害不了你。

你爹地和媽咪會一直陪在你身邊。

與原先料想的內容很不一樣吧!這首詠嘆調的內容並沒有像歌名一樣歌詠夏日風景,而是如實地反映出黑人的悲傷歷史及淒涼處境。

黑人吃盡了各種苦頭,卻依然拚盡全力地活著。黑人的勞動成果使白人的社會變得更加豐富,代價卻是必須仰賴白人吃剩的東西,勉強活下去。只見,白人對著黑人唱道:

我們烤麵包,黑人就吃麵包皮;

我們煮飯,黑人就吃剩飯;

我們釀酒,黑人就吃酒渣;

這還用說嗎?對黑鬼而言,這些也足夠了。

黑人美麗嗎?

試問自己:黑人美麗嗎?亞洲城市隨處可見的整形診所裡,多數女性都希望擁有歐美人的臉形,有多少人會說「我想要一個更東方的臉形」?

我們身為亞洲人,卻不知不覺依照西方人的標準過生活。我們從小看西方電影、看迪士尼漫畫、喜歡芭比娃娃、剪貼歐美雜誌照片、模仿皮膚雪白且八頭身的歐洲模特兒,並且據此建立審美標準。學生在美術教室裡練習素描用的石膏像大多是鼻子高挺、兩眼深邃的西洋面孔,而且是他們走進美術教室之前從未見過的面容。即便如此,鼻子較扁的亞洲人依然必須畫好高挺的鼻子才能夠獲得大學錄取。

如果以西方人的標準來看,我們都是低等且醜陋的人。但是,我們真的長得那麼差嗎?如果以白人的標準來看,比亞洲人的膚色更深、五官更不同的黑人又會認為自己多麼醜陋呢?

紀錄片《金夏沙交響夢》是關於非洲剛果(確切地說,是「剛果民主共和國」)的人民共同演奏貝多芬第九號交響曲《合唱》前的故事。剛果人民在惡劣的環境下,親自製作樂器並舉行演奏會,展現出他們對於藝術的熱情與企盼。這是一部非常感人的紀錄片。

不過,片中,他們終於要開演奏會之前,有一群黑人女子在後台化妝,她們之間不經意的對話使我感到驚訝。其中一名女子將某個化妝品遞給了另一名女子,說「你用這個看看,臉會變得比較白。」看來,黑人女子也嚮往美白啊!但是,在巧克力般黝黑的臉上塗抹化妝品,真的會變得比較白嗎?

我原本因為她們展現出對於貝多芬音樂的熱情與付出而覺得她們如同黑珍珠般晶瑩美麗,但當我聽見她們無心的對話之後……,此前累積的所有感動彷彿頓時轟然倒塌。

為了白人社會的繁榮而賣命的人們

只是,那些剛果女子何錯之有?剛果曾經淪為比利時的殖民地,多年以來,剛果人民只能為了比利時的繁榮與歐洲人的富裕而辛苦賣命。如今,剛果依然無法在經濟上擺脫來自比利時與美國的枷鎖。剛果人民之所以會喜歡古典樂與渴望學習古典樂,事實上也是因為比利時人曾經在比屬剛果植入了他們自己的音樂文化。

剛果女子受雇於白人家庭裡,想必多少有機會聽見貝多芬或蕭邦的曲子。於是,她們追求比利時人的優雅生活,渴望擁有比利時美女的外貌。

等到白人離開,黑人被解放,剛果人民開始拾起比利時人留下的鋼琴與小提琴,在沒有人教導的情況下自行摸索。貝多芬的音樂並非比利時人所專屬。剛果人也是人,他們一聽到貝多芬的音樂,也會像歐洲人一樣,變得內心澎湃、熱血沸騰。